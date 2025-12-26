सिख महिला ने मस्जिद के लिए दान की जमीन! मुस्लिमों को नमाज के लिए जाना पड़ता था दूर गांव

Sikh woman donates land for mosque: पंजाब के फतेहगढ़ जिले स्थित जखवाली गांव में आपसी भाईचारे और सौहार्द की एक अनोखी मिसाल सामने आई है, जहां एक 75 वर्षीय सिख महिला ने, मस्जिद निर्माण के लिए अपनी जमीन दान में दे दी. जबकि हिंदू परिवार आर्थिक सहायता के लिए आगे बढ़े हैं.

यह दिल छू लेने वाला नजारा जाखवाली गांव में देखने को मिला है, जो सिख आबादी वाला गांव हैं, जहां 400-500 सिख परिवार, 150 से ज्यादा हिंदू परिवार और 100 मुस्लिम परिवार साथ रहते हैं. पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से 55 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में एक गुरुद्वारा होने के साथ शिव मंदिर है, लेकिन अब तक कोई मस्जिद नहीं थी.

गांव में मस्जिद निर्माण के लिए दान की 5 मरला जमीन

मस्जिद के लिए जमीन दान करने वाली महिला ने बताया कि, मुस्लिम भाइयों के लिए गांव में कोई भी मस्जिद नहीं थी. उन्हें नमाज अदा करने के लिए दूर गांव में जाना पड़ता था.

मैंने सोचा कि उन्हें 5 मरला जमीन यानी 1360 वर्ग फुट मस्जिद निर्माण के लिए दे दूं, ताकि उनके पास नमाज अदा करने की जगह हो. ये देखकर हमें बहुत खुशी मिल रही है कि, वे खुश हैं. (दान करने वाली महिला बीबी राजिंदर कौर)

उनके पोते सतनाम सिंह ने कहा कि, गांव में सिख, हिंदू और मुस्लिम लोग भाईचारे से रहते हैं. पीढ़ियों से ऐसा ही होता आया है. गांव में जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है, सभी समुदाय के लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं.

पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के जखवाली गांव में 75 वर्षीय सिख महिला ने गांव में मस्जिद के निर्माण के लिए अपनी जमीन दान कर दी, जबकि सिख और हिंदू परिवारों ने मिलकर इसके लिए आर्थिक सहयोग किया है. pic.twitter.com/7I22VAgxmF — Ankur Agnihotri (@Ankuragnihotrii) December 26, 2025

गांव में सभी समुदाय भाईचारे के साथ रहते हैं- बीबी राजिंदर कौर

गांव के स्थानीय लोगों ने बताया कि, मस्जिद की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी, लेकिन पंचायत स्तर पर कोई हल निकलने पर बीबी राजिंदर कौर ने अपनी भूमि स्वेच्छा से दान कर दी. क्योंकि जमीन बीबी राजिंदर कौर के नाम पर थी, इसलिए इसे मस्जिद समिति के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराया गया.

बीबी राजिंदर कौर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि, गांव के मुसलमान लंगर सेवा जैसे धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं. मेरा मानना है कि, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए. पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी ने मस्जिद की आधारशिला रखी. उन्होंने कहा कि, पंजाब लंबे समय से सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है.

कुछ समय पहले पंजाब के मलेरकोटला जिले में भी उमरापुरा गांव के पूर्व सरपंच सुखजिंदर सिंह नोनी और उनके भाई अवनिंदर सिंह ने मस्जिद बनाने के लिए 5.5 बिस्वा जमीन दान में दी थी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.