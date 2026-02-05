Property Purchase Muhurat 2026: फरवरी में फ्लैट, जमीन, प्रॉपर्टी खरीदने के शुभ मुहूर्त कब-कब हैं, देखें पूरी लिस्ट
Property Purchase Muhurat 2026: बिना मुहूर्त देखे प्रॉपर्टी खरीदना समस्याओं को न्यौता देने के समान है. फरवरी 2026 में फ्लैट, घर, जमीन खरीदने के लिए कौन-कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं यहां जानें लिस्ट
Property Purchase Muhurat 2026: हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक कार्य या चीजों की खरीदारी से पहले मुहूर्त देखना आवश्यक माना जाता है. मान्यता है कि अगर अशुभ मुहूर्त में ली खरीदी गई वस्तु का बुरा असर जीवन में भी देखने को मिलता है. मनीषा और उनके पति मनोज (बदला हुआ नाम) ने भी बिना मुहूर्त देखे फ्लैट खरीदा था, इसके कुछ दिन बाद ही उनके जीवन में तनाव बढ़ने लगा, आए दिन दोनों में क्लेश होते थे और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगा.
ज्योतिषियों के अनुसार अशुभ मुहूर्त में खरीदी गई प्रॉपर्टी उनकी समस्याओं का कारण बनीं. अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपके लिए ला रहे हैं फरवरी 2026 प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त.
|12 फरवरी 2026
|दोपहर 13:45
|सुबह 06:59, 13 फरवरी
|मूल
|13 फरवरी 2026
|सुबह 07:04
|सुबह 06:58, 14 फरवरी
|मूल, पूर्वाषाढ़ा
|19 फरवरी 2026
|सुबह 06:59
|रात 08:50
|पूर्व भद्रपद
|20 फरवरी 2026
|रात 08:10
|सुबह 06:52, 21 फरवरी
|रेवती
|26 फरवरी 2026
|सुबह 06:52
|दोपहर 12:09
|मृगशिरा
|27 फरवरी 2026
|सुबह 10:51
|सुबह 06:45, 28 फरवरी
|पुनर्वसु
संपत्ति खरीदते समय ज्योतिष की सलाह क्यों महत्वपूर्ण है?
ज्योतिष की सलाह लेने से मन की शांति, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा सुनिश्चित होती है. यह संपत्ति में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने और ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करता है.
कौन से दिन शुभ
गुरुवार और शुक्रवार को वित्तीय और रजिस्ट्रेशन से जुड़े कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि भूमि पूजन के लिए सोमवार से शनिवार तक के दिन उपयुक्त होते हैं. रोहिणी, पुष्य, अनुराधा और रेवती जैसे नक्षत्र सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े होते हैं.
