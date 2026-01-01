हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPremanand Maharaj Video: प्रेमानंद महाराज ने बताया साल 2026 के पहले दिन क्या करना चाहिए

Premanand Maharaj Video: प्रेमानंद महाराज ने बताया साल 2026 के पहले दिन क्या करना चाहिए

Premanand Ji Maharaj Video: नए साल 2026 की शुरुआत होने वाली है. इस बीच सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे बता रहे हैं कि, साल के पहले दिन लोगो को क्या करना चाहिए.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Jan 2026 12:10 PM (IST)
Preferred Sources

Premanand Govind Sharma Ji Maharaj Video: कहा जाता है कि, साल की शुरुआत जैसी होती है पूरा साल वैसा ही बीतता है. नया वर्ष 2026 शुरू हो चुका है और हम सभी यही कामना करते हैं कि, यह नववर्ष सभी को जीवन में नई आशा, उम्मीद और समृद्धि से भरा रहे.

लेकिन साल को शुभ और सकारात्मक बनाने में आपकी भी अहम भूमिका होनी चाहिए. वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो इस समय काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे बताते हैं कि हमें नए साल को शुभ और सकारात्मक बनाने के लिए पहले दिन क्या करना चाहिए, जिससे कि घर-परिवार में सुख-समृद्धि और बरकत बनी रहे. यहां देखिए पूरा वीडियो-

सवाल- कैसे करें नए साल की शुरुआत

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि, एक भक्त प्रेमानंद महाराज से पूछता है कि, हमें नए साल का जश्न कैसे मनाना चाहिए? महाराज की ने बहुत ही सटीक और साधारण तरीके से भक्त के सवाल का जवाब दिया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bhajan Marg Official (@bhajanmarg_official)

नए साल के पहले दिन कौन से काम करें

  • महाराज जी के अनुसार, हमें साल के पहले दिन सुबह उठकर सबसे पहले गाय को चारा खिलाना चाहिए और पक्षियों को दाना डालना चाहिए. पशु-पक्षियों की सेवा से पुण्य कर्म प्राप्त होता है और ईश्वर की कृपा रहती है.
  • महाराज जी कहते हैं कि, साल के पहले दिन परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर भोजन करें और सात्विक भोजन की पकाएं. साथ ही अगर आप सामर्थ्य हैं तो गरीबों में भी भोजन का दान करें. इससे पूरे वर्ष घर पर बरकत बनी रहती है.
  • प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि, नशीले पदार्थ के साथ नए साल की शुरुआत बिल्कुल न करें. मनुष्य को मदिरा पीना पाप है, राक्षस को मदिरा पीना स्वाभाविक है.
  • साल के पहले दिन घर पर घी का दीप जरूर जलाना चाहिए और साल में कभी गलत कार्य न करने का संकल्प लेना चाहिए. साथ ही भगवान के नाम का कीर्तन भी करना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 01 Jan 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Naya Saal Premanand Ji Maharaj Premanand Maharaj VIRAL VIDEO New Year 2026 Premanand Maharaj Video
