Premanand Maharaj Video: प्रेमानंद महाराज ने बताया साल 2026 के पहले दिन क्या करना चाहिए
Premanand Ji Maharaj Video: नए साल 2026 की शुरुआत होने वाली है. इस बीच सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे बता रहे हैं कि, साल के पहले दिन लोगो को क्या करना चाहिए.
Premanand Govind Sharma Ji Maharaj Video: कहा जाता है कि, साल की शुरुआत जैसी होती है पूरा साल वैसा ही बीतता है. नया वर्ष 2026 शुरू हो चुका है और हम सभी यही कामना करते हैं कि, यह नववर्ष सभी को जीवन में नई आशा, उम्मीद और समृद्धि से भरा रहे.
लेकिन साल को शुभ और सकारात्मक बनाने में आपकी भी अहम भूमिका होनी चाहिए. वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो इस समय काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे बताते हैं कि हमें नए साल को शुभ और सकारात्मक बनाने के लिए पहले दिन क्या करना चाहिए, जिससे कि घर-परिवार में सुख-समृद्धि और बरकत बनी रहे. यहां देखिए पूरा वीडियो-
सवाल- कैसे करें नए साल की शुरुआत
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि, एक भक्त प्रेमानंद महाराज से पूछता है कि, हमें नए साल का जश्न कैसे मनाना चाहिए? महाराज की ने बहुत ही सटीक और साधारण तरीके से भक्त के सवाल का जवाब दिया.
नए साल के पहले दिन कौन से काम करें
- महाराज जी के अनुसार, हमें साल के पहले दिन सुबह उठकर सबसे पहले गाय को चारा खिलाना चाहिए और पक्षियों को दाना डालना चाहिए. पशु-पक्षियों की सेवा से पुण्य कर्म प्राप्त होता है और ईश्वर की कृपा रहती है.
- महाराज जी कहते हैं कि, साल के पहले दिन परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर भोजन करें और सात्विक भोजन की पकाएं. साथ ही अगर आप सामर्थ्य हैं तो गरीबों में भी भोजन का दान करें. इससे पूरे वर्ष घर पर बरकत बनी रहती है.
- प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि, नशीले पदार्थ के साथ नए साल की शुरुआत बिल्कुल न करें. मनुष्य को मदिरा पीना पाप है, राक्षस को मदिरा पीना स्वाभाविक है.
- साल के पहले दिन घर पर घी का दीप जरूर जलाना चाहिए और साल में कभी गलत कार्य न करने का संकल्प लेना चाहिए. साथ ही भगवान के नाम का कीर्तन भी करना चाहिए.
