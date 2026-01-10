हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Premanand Maharaj: महिलाओं के कानून का दुरुपयोग करने पर क्या बोले प्रेमानंद महाराज, देखें Video

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज ने महिला की सुरक्षा को लेकर बने कानून को लेकर किए सवाल का चौंकाने वाला जवाब दिया. महाराज जी ने वीडियो में महिलाओं पर अतीत में हुए व्यवहार का जिक्र भी किया.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 10 Jan 2026 12:22 PM (IST)
Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज से एक व्यक्ति ने महिलाओं के कानून का गलत इस्तेमाल करने को लेकर गहरी चिंता जाहिर की. भक्त ने प्रेम महाराज से सवाल किया कि कानून ने महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं, वो कई बार इसका गलत उपयोग करती हैं. आजकल कुछ परिवार और महिलाएं कानून का गलत फायदा उठाकर पुरुष और उनके परिवार का शोषण कर रहे हैं. इस पर प्रेमानंद महाराज ने चौंकाने वाला जवाब दिया. इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

 
 
 
 
 
भक्त ने प्रेमानंद महाराज से कहा कि परिवार को पता होता है कि उनकी बेटी गलत कर रही है, फिर भी वे उसका सहयोग करते हैं. इस तरह कुछ लोग कई परिवारों से धन लूटते हैं.इसका उत्तर देते हुए प्रेमानंद महाराज अतीत में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पहले समाज में महिलाओं पर अत्याचार बहुत अधिक थे. विवाह के बाद कई पुरुष पत्नी को दासी समझते थे, उनसे मारपीट करना अमानवीय व्यवहार करना, इसलिए कानून महिलाओं के समर्थन में बनाए गए.

ये कानून महिलाओं की रक्षा के लिए हैं पुरुषों का शोषण करने के लिए नहीं है. अज्ञानवश लोग ऐसी गलतिया करते हैं, उन्हें धर्म, मर्यादा, का ज्ञान नहीं होता है.

ऐसा नहीं है कि केवल स्त्रियां गलती है पुरुषों ने भी बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए ये कानून बनें लेकिन इसका दुरुपयोग करना गलत बात है, क्योंकि जब ईश्वर न्याय करेंगे तो वो कष्ट आपको भोगना ही पड़ेगा. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 10 Jan 2026 12:08 PM (IST)
Premanand Maharaj Women Protection Law
Embed widget