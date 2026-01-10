Premanand Maharaj: महिलाओं के कानून का दुरुपयोग करने पर क्या बोले प्रेमानंद महाराज, देखें Video
Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज ने महिला की सुरक्षा को लेकर बने कानून को लेकर किए सवाल का चौंकाने वाला जवाब दिया. महाराज जी ने वीडियो में महिलाओं पर अतीत में हुए व्यवहार का जिक्र भी किया.
Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज से एक व्यक्ति ने महिलाओं के कानून का गलत इस्तेमाल करने को लेकर गहरी चिंता जाहिर की. भक्त ने प्रेम महाराज से सवाल किया कि कानून ने महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं, वो कई बार इसका गलत उपयोग करती हैं. आजकल कुछ परिवार और महिलाएं कानून का गलत फायदा उठाकर पुरुष और उनके परिवार का शोषण कर रहे हैं. इस पर प्रेमानंद महाराज ने चौंकाने वाला जवाब दिया. इसका वीडियो वायरल हो रहा है.
भक्त ने प्रेमानंद महाराज से कहा कि परिवार को पता होता है कि उनकी बेटी गलत कर रही है, फिर भी वे उसका सहयोग करते हैं. इस तरह कुछ लोग कई परिवारों से धन लूटते हैं.इसका उत्तर देते हुए प्रेमानंद महाराज अतीत में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पहले समाज में महिलाओं पर अत्याचार बहुत अधिक थे. विवाह के बाद कई पुरुष पत्नी को दासी समझते थे, उनसे मारपीट करना अमानवीय व्यवहार करना, इसलिए कानून महिलाओं के समर्थन में बनाए गए.
ये कानून महिलाओं की रक्षा के लिए हैं पुरुषों का शोषण करने के लिए नहीं है. अज्ञानवश लोग ऐसी गलतिया करते हैं, उन्हें धर्म, मर्यादा, का ज्ञान नहीं होता है.
ऐसा नहीं है कि केवल स्त्रियां गलती है पुरुषों ने भी बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए ये कानून बनें लेकिन इसका दुरुपयोग करना गलत बात है, क्योंकि जब ईश्वर न्याय करेंगे तो वो कष्ट आपको भोगना ही पड़ेगा.
