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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVinayak Chaturthi 2026: ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी कब ? जानें डेट, सुख-सफलता पाने के लिए इस मुहूर्त में करें पूजा

Vinayak Chaturthi 2026: ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी कब ? जानें डेट, सुख-सफलता पाने के लिए इस मुहूर्त में करें पूजा

Vinayak Chaturthi 2026: प्रद्युम्न विनायक चतुर्थी 18 जून 2026 गुरुवार को है. ये सुख, सौभाग्य के लिए श्रेष्ठ व्रत माना जाता है. इस दिन बप्पा की शुभ मुहूर्त में पूजा और कथा का पाठ करना चाहिए.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 14 Jun 2026 03:05 PM (IST)
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Pradyumn Vinayak Chaturthi 2026: ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर प्रद्युम विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाएगा. इस बार 18 जून 2026 गुरुवार को है. यह व्रत गृहस्थों के लिये विशेष कल्याणकारी बताया गया है. व्रत में संयम, श्रद्धा एवं पूर्ण भक्ति के साथ गणेश पूजन करने से पारिवारिक सुख, समृद्धि, सन्तति तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है.

आर्थिक संकटों से छुटकारा पाने के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत रखने की सलाह देते हैं. इस दिन गणेश जी की पूजा का मुहूर्त क्या है, चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए सब जानते हैं.

प्रद्युम्न चतुर्थी 2026 मुहूर्त

ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 17 जून 2026 रात 9.38 पर शुरू होगी और अगले दिन शाम 6.58 तक रहेगी. इस दिन पूजा मध्याह्र काल में रखी जाएगी.

चतुर्थी मध्याह्र मुहूर्त - सुबह 10.58 से दोपहर 1.46 तक है.

वर्जित चन्द्रदर्शन का समय - सुबह 08:44 से रात 10:28

प्रद्युम्न चतुर्थी महत्व

पुराणों के अनुसार प्रद्युम्न चतुर्थी के दिन गणेश पूजा से कार्यों में आने वाली रुकावटें कम होती हैं और नए कार्यों में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है. भगवान गणेश को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना गया है, इसलिए विद्यार्थी और कार्यक्षेत्र से जुड़े लोग भी विशेष पूजा करते हैं. बप्पा की आराधना से सुख-समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती है. जीवन खुशहाल रहता है.

  • गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें - गणपति पूजा में दुर्वा को अत्यंत प्रिय माना गया है. स्नान और पूजा के बाद भगवान गणेश को श्रद्धापूर्वक दुर्वा अर्पित करें. मान्यता है कि इससे जीवन की बाधाएं कम होती हैं.
  • मोदक या लड्डू का भोग लगाएं - भगवान गणेश को मोदक अत्यंत प्रिय माने गए हैं. पूजा के समय मोदक, बेसन या बूंदी के लड्डू का भोग लगाकर परिवार में प्रसाद वितरित करें.
  • गणेश मंत्र का जप करें- विनायक चतुर्थी पर गणेश मंत्र जप को शुभ माना गया है. ॐ गं गणपतये नमः॥ इस मंत्र का श्रद्धानुसार 11, 21 या 108 बार जप किया जाता है.
  • गणेश स्तोत्र या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें - गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ गणेश उपासना में महत्वपूर्ण माना जाता है. इसे बुद्धि, सफलता और विघ्न निवारण से जोड़ा जाता है.
  • जरूरतमंदों को दान करें- क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र या मीठे पदार्थों का दान शुभ माना जाता है.
  • नए कार्य की शुरुआत करें- गणपति को विघ्नहर्ता माना गया है, इसलिए इस दिन शुभ संकल्प या नए कार्य का आरंभ भी किया जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 14 Jun 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Vinayak Chaturthi 2026 Jyeshtha Month 2026
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