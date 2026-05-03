हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPradosh Vrat 2026 May: मई 2026 में प्रदोष व्रत कब-कब है, जानें तिथि, मुहूर्त, नियम और महत्व

Pradosh Vrat 2026 May: मई 2026 में प्रदोष व्रत कब-कब है, जानें तिथि, मुहूर्त, नियम और महत्व

Pradosh Vrat May 2026 Date: मई महीने में दो प्रदोष व्रत पड़ेंगे. पहला प्रदोष व्रत ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर 14 मई को और दूसरा प्रदोष व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर 28 मई को पड़ रही है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 03 May 2026 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

Pradosh Vrat May 2026 Date: भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के लिए प्रदोष व्रत को सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है. इस दिन किए पूजा-अर्चना से जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता आती है और नकारात्मकता दूर होती है. हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास से जानते हैं, मई महीने में कब-कब रखा जाएगा प्रदोष व्रत.

मई में प्रदोष व्रत कब-कब (Pradosh Vrat 2026 Date May)

मई महीने का पहला प्रदोष व्रत (Guru Pradosh Vrat 2026)- मई महीने का पहला प्रदोष व्रत ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ रही है. कैलेंडर के अनुसार, 14 मई 2026 को मई का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा. पंचांग (Panchang) के मुताबिक, 14 मई को सुबह 11:20 से ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी और 15 मई को सुबह 08:31 पर इसका समापन होगा. प्रदोष व्रत की पूजा संध्याकाल में मान्य होती है, इसलिए 14 मई को ही मई महीने का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा. गुरुवार का दिन होने से इस गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा.
पूजा का मुहूर्त (Guru Pradosh Vrat Puja Time)- गुरु प्रदोष व्रत पर 14 मई को पूजा के लिए शाम 07 बजकर 04 मिनट से 09 बजकर 09 मिनट तक का मुहूर्त रहेगा.

ये भी पढ़ें: EMI और Loan ने बढ़ाई टेंशन? मंगलवार को किया यह 1 उपाय दिला सकता है कर्ज से राहत

मई महीने का दूसरा प्रदोष व्रत (Guru Pradosh Vrat 2026)- मई महीने का दूसरा प्रदोष व्रत ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ रही है. कैलेंडर के अनुसार, 28 मई 2026 को मई का दूसरा प्रदोष व्रत रखा जाएगा. पंचांग (Panchang) के मुताबिक, 28 मई को सुबह 07:56 से ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी और 29 मई को सुबह 09:50 पर इसका समापन होगा. प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है, इसलिए 28 मई को ही मई महीने का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा. गुरुवार का दिन होने से इसे भी गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा और इस तरह से मई महीने में दो गुरु प्रदोष व्रत का संयोग बनेगा.
पूजा का मुहूर्त (Guru Pradosh Vrat Puja Time)-गुरु प्रदोष व्रत पर 28 मई को पूजा के लिए शाम 07 बजकर 12 मिनट से रात 09 बजकर 15 मिनट तक का मुहूर्त रहेगा.

प्रदोष व्रत के नियम (Pradosh Vrat Niyam)

  • व्रत वाले दिन फलाहार या सात्विक भोजन ही करें.
  • प्रदोष व्रत में क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें.
  • इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए.
  • प्रदोष व्रत पर जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है.
  • प्रदोष व्रत में सुबह के बजाय शाम में प्रदोष काल के समय पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है.

प्रदोष व्रत का महत्व

शास्त्रों के अनुसार, प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं. इसलिए प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा का महत्व है. इस दिन किए पूजा-अर्चना से शीघ्र फल मिलता है और कामना पूर्ति होती है. प्रदोष व्रत स जातकों को न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है, बल्कि इससे जीवन की समस्याएं भी दूर होती हैं. प्रदोष व्रत की पूजा और व्रत को ऋण, शत्रु बाधा, ग्रह दोष मुक्ति के लिए भी फलदायी माना गया है.

ये भी पढ़ें: May Panchak 2026: मई में लगेगा खतरनाक रोग पंचक, 5 दिनों तक रहें अलर्ट बरतें ये सावधानी
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
Read More
Published at : 03 May 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Pradosh Vrat Jyeshtha Month Shiv Puja Guru Pradosh Vrat Pradosh Vrat 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Pradosh Vrat 2026 May: मई 2026 में प्रदोष व्रत कब-कब है, जानें तिथि, मुहूर्त, नियम और महत्व
Pradosh Vrat 2026 May: मई 2026 में प्रदोष व्रत कब-कब है, जानें तिथि, मुहूर्त, नियम और महत्व
धर्म
Weekly Rashifal 3-9 May 2026: इस हफ्ते 5 राशियों के लिए खुशखबरी, कुछ के लिए चुनौती, जानें 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल
इस हफ्ते 5 राशियों के लिए खुशखबरी, कुछ के लिए चुनौती, जानें 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Kumbh Weekly Horoscope 3-9 May 2026: कुंभ राशि के लिए Jackpot Week! नौकरी में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी
कुंभ राशि के लिए Jackpot Week! नौकरी में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी
धर्म
Aaj Ka Panchang 3 May 2026: आज रविवार संग त्रिपुष्कर योग, सूर्य पूजन का महत्व बढ़ा, जानें मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग
आज रविवार संग त्रिपुष्कर योग, सूर्य पूजन का महत्व बढ़ा, जानें मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मर्डर से पहले दूल्हे की तैयारी | Crime News | Murder Case | ABP News
Maharashtra News: 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या | Pune | Crime News | abp News
Chitra Tripathi: बंगाल की चुनावी रेस..किसके पक्ष में जनादेश ? | Bengal Elections | EVM | Mamata
SC से Mamata को 'झटका'..4 मई को क्या? | Mamata | TMC | BJP | PM Modi | Bengal Election 2026
ABP Report: 4 मई की उल्टी गिनती शुरू! बंगाल में सियासी पारा हाई | Mamata | TMC | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
किस देश का पासपोर्ट दुनिया में नंबर-1, भारत और पाकिस्तान किस पायदान पर? सामने आई 2026 की पासपोर्ट रैंकिंग, देखें लिस्ट
किस देश का पासपोर्ट दुनिया में नंबर-1, भारत-PAK किस पायदान पर? सामने आई 2026 की रैंकिंग, देखें लिस्ट
महाराष्ट्र
'इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो...', पुणे में बच्ची के रेप और हत्या पर संजय राउत ने सरकार को घेरा
'इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो...', पुणे में बच्ची के रेप और हत्या पर संजय राउत ने सरकार को घेरा
विश्व
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें?
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, क्या रखीं शर्तें?
आईपीएल 2026
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
बॉलीवुड
आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रहीं तारा सुतारिया? वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस को फिर हुआ प्यार!
आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रहीं तारा सुतारिया? वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस को फिर हुआ प्यार!
विश्व
'होर्मुज से निकलने के लिए अगर किसी ने टोल दिया तो...', ईरान संग बातचीत के बीच अमेरिका की शिपिंग कंपनियों को धमकी
'होर्मुज से निकलने के लिए अगर किसी ने टोल दिया तो...', अमेरिका की शिपिंग कंपनियों को धमकी
यूटिलिटी
UPI Payment: जालसाज दुकानों पर ऐसे बदल देते हैं QR कोड, लूट लेते हैं सबकी कमाई, ऐसे बचें
UPI Payment: जालसाज दुकानों पर ऐसे बदल देते हैं QR कोड, लूट लेते हैं सबकी कमाई, ऐसे बचें
हेल्थ
Heart Attack Recovery: रोज नहीं करते ब्रश तो आपके हार्ट पर लगातार बढ़ रहा खतरा, इस स्टडी में हुआ डराने वाला खुलासा
रोज नहीं करते ब्रश तो आपके हार्ट पर लगातार बढ़ रहा खतरा, इस स्टडी में हुआ डराने वाला खुलासा
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget