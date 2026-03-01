हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Pradosh Vrat in March 2026 Dates: मार्च में 3 प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग, नोट करें डेट

Pradosh Vrat in March 2026: मार्च 2026 में 3 प्रदोष व्रत आएंगे. ये दुर्लभ संयोग बहुत कम देखने को मिलता है. ऐसे में मार्च प्रदोष व्रत की डेट देखें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 01 Mar 2026 06:39 AM (IST)
Preferred Sources

March Pradosh Vrat 2026: वैसे तो हर माह में दो प्रदोष व्रत आते हैं लेकिन इस साल मार्च 2026 में 3 प्रदोष व्रत का बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है. मार्च में एक रवि प्रदोष व्रत तो वहीं दो सोम प्रदोष व्रत आएंगे. इनकी तारीख और मुहूर्त देखें-

मार्च 2026 में 3 प्रदोष व्रत का संयोग

1 मार्च 2026 - रवि प्रदोष व्रत

  • तिथि - फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि 28 फरवरी को रात 8.43 से शुरू होगी और 1 मार्च 2026 को रात 07.9 पर समाप्त होगी.
  • प्रदोष काल पूजा मुहूर्त - शाम 5.52 - रात 7.09
  • महत्व - रोगों से मुक्ति और ऊर्जा की वृद्धि. सामाजिक प्रतिष्ठा और पद में उन्नति.

16 मार्च 2026 - सोम प्रदोष व्रत

  • तिथि - चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 16 मार्च 2026 को सुबह 9.40 पर शुरू होगी और समाप्त 17 मार्च को सुबह 9.23 पर होगी.
  • प्रदोष काल पूजा मुहूर्त - शाम 5.58 - रात 8.22
  • महत्व - विवाह, संतान और सुख-समृद्धि के लिए विशेष फलदायी.सोमवार का संबंध चंद्रमा से है, इसलिए सोम प्रदोष व्रत मानसिक तनाव और चंद्र दोष में लाभकारी.

30 मार्च 2026 - सोम प्रदोष व्रत

  • तिथि - चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 मार्च 2026 को सुबह 7.09 मिनट पर आरंभ होगी और इसका समापन 31 मार्च 2026 को सुबह 6.55 पर होगा.
  • प्रदोष काल पूजा मुहूर्त - शाम 6.03 - रात 8.23
  • महत्व - सोम प्रदोष व्रत के प्रभाव से दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है.

शिव पुराण में प्रदोष व्रत का महत्व

त्रयोदश्यां तु सायाह्ने प्रदोषः परिकीर्तितः।

तस्मिन्काले महादेवं पूजयेत् श्रद्धयान्वितः॥

अर्थ - त्रयोदशी की संध्या को प्रदोष कहा गया है. उस समय श्रद्धा से महादेव की पूजा करनी चाहिए. यह समय दिन और रात्रि के संधिकाल का प्रतीक है, जो साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है. इस दौरान की गई शिव पूजा से जन्म-जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं. संतान, सुख-समृद्धि और आयु की वृद्धि होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 01 Mar 2026 06:39 AM (IST)
Shiv Ji Pradosh Vrat 2026 March Pradosh Vrat 2026
पर्सनल कार्नर

