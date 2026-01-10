हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPradosh Vrat 2026 Date: प्रदोष व्रत जनवरी में कब है? जानें शुभ तिथि, पूजा विधि और शिव कृपा का महत्व

Pradosh Vrat 2026 Date: प्रदोष व्रत जनवरी में कब है? जानें शुभ तिथि, पूजा विधि और शिव कृपा का महत्व

Pradosh Vrat 2026 Date: जनवरी 2026 में प्रदोष व्रत 16 जनवरी को है. इस दिन शिव-पार्वती की पूजा से नकारात्मकता दूर होती है, सुख-शांति, वैवाहिक मधुरता और मनोकामनाओं की पूर्ति का योग बनता है.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Jan 2026 03:14 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Pradosh Vrat In January 2026: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की उपासना का अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है. यह व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है. मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से जीवन में फैली नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन, शरीर व आत्मा को शांति मिलती है.

जो भक्त श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत रखते हैं, उनकी मनोकामनाएं भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होती हैं. खास बात यह है कि इस दिन का उपवास और संध्या समय की पूजा शिव भक्तों के लिए विशेष फलदायी मानी जाती है.

जनवरी में प्रदोष व्रत कब है?
वैदिक पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 जनवरी की रात 8 बजकर 16 मिनट पर शुरू होगी और 16 जनवरी की रात 10 बजकर 21 मिनट पर समाप्त होगी.

पंचांग के आधार पर माघ महीने का पहला प्रदोष व्रत शुक्रवार, 16 जनवरी को रखा जाएगा. शुक्रवार होने के कारण इस दिन माता पार्वती की कृपा भी विशेष रूप से प्राप्त होती है, जिससे पारिवारिक सुख और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ती है.

प्रदोष व्रत की पूजा विधि
प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. दिनभर व्रत का संकल्प लें और मन को शांत रखें. संध्या के समय, यानी प्रदोष काल में पूजा की तैयारी करें. घर के पूजा स्थान में शिवलिंग स्थापित करें या मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें.

शिवलिंग पर जल, आक के फूल और बेलपत्र अर्पित करें. इसके बाद फूलों की माला चढ़ाएं और दीपक जलाएं. “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें या शिव से जुड़े मंत्रों का उच्चारण करें. भगवान को फल और मिठाई का भोग लगाएं. पूजा के दौरान प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें. अंत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की आरती कर परिवार की सुख-शांति और कल्याण की कामना करें.

प्रदोष व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व
प्रदोष व्रत को आत्मशुद्धि और पुण्य प्राप्ति का श्रेष्ठ माध्यम माना गया है. मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और नकारात्मक कर्मों का असर कम होता है. भक्त भगवान शिव से स्वास्थ्य, धन, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं.

ऐसा विश्वास है कि प्रदोष व्रत रखने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है. यह व्रत आत्मसंयम, अनुशासन और आध्यात्मिक एकाग्रता को भी बढ़ाता है. उपवास और पूजा के माध्यम से मन भौतिक इच्छाओं से हटकर ईश्वर भक्ति में लीन होता है, जिससे आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read
Published at : 10 Jan 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
Pradosh Vrat 2026 Lord Shiva Blessing

Frequently Asked Questions

जनवरी 2026 में प्रदोष व्रत कब है?

जनवरी 2026 में माघ महीने का पहला प्रदोष व्रत शुक्रवार, 16 जनवरी को रखा जाएगा। यह व्रत 15 जनवरी की रात 8:16 बजे शुरू होकर 16 जनवरी की रात 10:21 बजे समाप्त होगा।

प्रदोष व्रत का क्या महत्व है?

प्रदोष व्रत को भगवान शिव की उपासना का शुभ अवसर माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन, शरीर व आत्मा को शांति मिलती है।

प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है?

प्रदोष व्रत के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। संध्या काल में शिवलिंग पर जल, आक के फूल और बेलपत्र चढ़ाएं। 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें और आरती करें।

प्रदोष व्रत रखने से क्या लाभ होता है?

मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से पाप नष्ट होते हैं, नकारात्मक कर्मों का असर कम होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत आत्मशुद्धि और पुण्य प्राप्ति का माध्यम है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मादुरो की तरह ट्रंप की भी गिरफ्तारी...', ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी
'मादुरो की तरह ट्रंप की भी गिरफ्तारी...', ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: कपसाड़ में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे रामजीलाल सुमन को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे सपा सांसद
मेरठ: कपसाड़ में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे रामजीलाल सुमन को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे सपा सांसद
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'द राजा साब' के आगे छूटे 'धुरंधर' के पसीने, जानें- 'इक्कीस' सहित बाकी फिल्मों का फ्राइडे कलेक्शन
'द राजा साब' के आगे छूटे 'धुरंधर' के पसीने, जानें-फ्राइडे को कैसा रहा बाकी फिल्मों का हाल
क्रिकेट
स्पॉन्सरशिप खत्म..., भारत से पंगा लेना पड़ा भारी, बांग्लादेश के खिलाड़ियों से करार खत्म करेगी क्रिकेट इक्वेपमेंट कंपनी
स्पॉन्सरशिप खत्म..., भारत से पंगा लेना पड़ा भारी, बांग्लादेश के खिलाड़ियों से करार खत्म करेगी क्रिकेट इक्वेपमेंट कंपनी
Advertisement

वीडियोज

Fadnavis और Shinde को झूठे केस में फंसाने की रची गई साजिश, पूर्व DGP समेत 3 पर केस की सिफारिश
NPS Vatsalya पर नई Guidelines जारी | 18 साल से पहले Pension Planning | Paisa Live
Budget 2026-27 से MSMEs को बड़ी राहत? GST, Loan और Export पर बड़ा दांव | Paisa Live
Sansani:दिल्ली हिंसा के 13 शैतान ! | Crime News
सड़क पर रेस लगाने के चक्कर में खतरे में पड़ी 16 लोगों की जान | Jaipur Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मादुरो की तरह ट्रंप की भी गिरफ्तारी...', ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी
'मादुरो की तरह ट्रंप की भी गिरफ्तारी...', ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: कपसाड़ में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे रामजीलाल सुमन को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे सपा सांसद
मेरठ: कपसाड़ में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे रामजीलाल सुमन को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे सपा सांसद
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'द राजा साब' के आगे छूटे 'धुरंधर' के पसीने, जानें- 'इक्कीस' सहित बाकी फिल्मों का फ्राइडे कलेक्शन
'द राजा साब' के आगे छूटे 'धुरंधर' के पसीने, जानें-फ्राइडे को कैसा रहा बाकी फिल्मों का हाल
क्रिकेट
स्पॉन्सरशिप खत्म..., भारत से पंगा लेना पड़ा भारी, बांग्लादेश के खिलाड़ियों से करार खत्म करेगी क्रिकेट इक्वेपमेंट कंपनी
स्पॉन्सरशिप खत्म..., भारत से पंगा लेना पड़ा भारी, बांग्लादेश के खिलाड़ियों से करार खत्म करेगी क्रिकेट इक्वेपमेंट कंपनी
विश्व
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
इंडिया
बच्चों की दवा में जहर! Almont Kid सिरप की बिक्री पर लगी रोक, मिला ये खतरनाक केमिकल
बच्चों की दवा में जहर! Almont Kid सिरप की बिक्री पर लगी रोक, मिला ये खतरनाक केमिकल
फूड
सेहत के लिए वरदान है काले चने का सूप, जानें इसकी आसान रेसिपी
सेहत के लिए वरदान है काले चने का सूप, जानें इसकी आसान रेसिपी
ट्रेंडिंग
2025 में Labubu डॉल तो 2026 में Mirumi रोबोट, जापान का ये क्यूट रोबोट बना इंटरनेट क्रश
2025 में Labubu डॉल तो 2026 में Mirumi रोबोट, जापान का ये क्यूट रोबोट बना इंटरनेट क्रश
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Embed widget