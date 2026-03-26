महाअष्टमी पर PM Modi समेत कई राजनेताओं ने X पर दिया संदेश, महागौरी से की शक्ति-समृद्धि की प्रार्थना
Navrari Maha Ashtami 2026: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां महागौरी की पूजा-अर्चना की जा रही है. इस पावन दिन पर पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता समेत कई राजनेताओं ने X पर संदेश साझा किया है.
Navrari Maha Ashtami 2026: गुरुवार 26 मार्च को देशभर में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि मनाई जही रही है. नवरात्रि का आठवां दिन देवी दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा-अर्चना के लिए समर्पित होता है. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महागौरी को नमन कर संदेश दिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है- “मां महागौरी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। उनकी दिव्य आभा हर किसी के जीवन में सुख-समृद्धि और आरोग्य लेकर आए।”
इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक संस्कृत सुभाषितम् भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, “श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः। महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा॥”
मां महागौरी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम! उनकी दिव्य आभा हर किसी के जीवन में सुख-समृद्धि और आरोग्य लेकर आए।— Narendra Modi (@narendramodi) March 26, 2026
श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः।
महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा॥ pic.twitter.com/bapPnnNh8j
यह श्लोक देवी दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की स्तुति में गाया जाता है, जिसका अर्थ है- जो देवी श्वेत बैल (वृषभ) पर सवार हैं, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, जो पवित्र हैं, और जो महादेव को प्रसन्न करने वाली हैं, वे महागौरी मुझे शुभता और कल्याण प्रदान करें.
प्रधानमंत्री के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘X’ पर लिखा- "श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः। महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा॥ जगज्जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी की आराधना से साधक का जीवन पवित्रता, आत्मसंयम और शक्ति से आलोकित होता है। माँ की कृपा से श्रद्धालुओं की अभिलाषाएं पूर्ण हों, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नव ऊर्जा का संचार हो, यही प्रार्थना है। जय माँ महागौरी!"
श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 25, 2026
महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा॥
जगज्जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी की आराधना से साधक का जीवन पवित्रता, आत्मसंयम और शक्ति से आलोकित होता है।
माँ की कृपा से श्रद्धालुओं की अभिलाषाएं पूर्ण हों, जीवन में सुख, शांति,… pic.twitter.com/vKj3JgKIvQ
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिखा है- "महाअष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ. शक्ति की उपासना के इस विशेष अवसर पर ममतामयी माँ महागौरी के चरणों में कोटि-कोटि नमन. कठोर तप से दिव्य गौर वर्ण प्राप्त करने वाली माँ का यह स्वरूप हमारे अंतर्मन के अंधकार को दूर कर जीवन में सात्त्विकता और सरलता का संचार करता है. माँ की असीम आभा हमें द्वेष से मुक्त होकर निष्काम भाव से मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देती है. माँ महागौरी की दिव्य कृपा से दिल्ली के हर परिवार में सुख, अटूट समृद्धि और मंगलकारी ऊर्जा का वास हो."
महाअष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। शक्ति की उपासना के इस विशेष अवसर पर ममतामयी माँ महागौरी के चरणों में कोटि-कोटि नमन।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) March 26, 2026
कठोर तप से दिव्य गौर वर्ण प्राप्त करने वाली माँ का यह स्वरूप हमारे अंतर्मन के अंधकार को दूर कर जीवन में सात्त्विकता और सरलता का संचार करता… pic.twitter.com/qG4OmlRFMr
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाअष्टमी की शुभकामना देते हुए लिखा है- "आप सभी को दुर्गा अष्टमी पर हार्दिक शुभकामनाएं! माँ महागौरी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। देवी माँ हमें शक्ति और समृद्धि प्रदान करें."
आप सभी को दुर्गा अष्टमी पर हार्दिक शुभकामनाएं!— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) March 26, 2026
माँ महागौरी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। देवी माँ हमें शक्ति और समृद्धि प्रदान करें। pic.twitter.com/CzRBnoEPnu
इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यंमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिवराज सिंह चौहान ने भी नवरात्रि के महाअष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं.
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