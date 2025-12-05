Bhagavad Gita: मोदी ने पुतिन को भेंट की पवित्र गीता, रूसी प्रेसीडेंट का आया ये रिएक्शन

PM Modi gifts to Vladimir Putin Bhagavad Gita: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर 2025 भारत दौर पर हैं. भारत और रूस के बीच दशकों पुराने संबंधों को पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ने एक बार फिर नई गर्माहट दी है. इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वह क्षण, जब मोदी ने पुतिन को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता भेंट किया.

पीएम मोदी ने पुतिन ने रूसी भाषा में लिखी गीता की प्रति भेंट की. पुतिन ने भी गीता को बड़े ही आदर के साथ स्वीकार किया. इस भेंट ने दोनों देशों के नेताओं और भारत-रूस संबंधों में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को नया आयाम दिया है.

पुतिन को गीता भेंट करते हुए मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर इसकी फोटो भी शेयर की है. उन्होंने कहा- गीता का ज्ञान और संदेश दुनियाभर के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है और इसकी शिक्षाएं हर युग में मानवता को सही दिशा दिखाती है.

Presented a copy of the Gita in Russian to President Putin. The teachings of the Gita give inspiration to millions across the world.@KremlinRussia_E pic.twitter.com/D2zczJXkU2 — Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2025

भव्य स्वागत के बाद दोनों नेता औपचारिक चर्चाओं से पहले एक छोटे से सांस्कृतिक सत्र में शामिल हुए, जहां मोदी ने पुतिन को गीता ग्रंथ दिया. ‘गीता’ भारतीय दर्शन, संस्कृति, कर्तव्य और नैतिकता का शाश्वत ग्रंथ है, जोकि सदियों से विश्वभर में अध्ययन का विषय रहा है.

बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन 2022 में यूक्रेन के साथ शुरू हुए जंग (Russia Ukraine War) के बाद पहली बार भारत यात्रा पर आए हैं. भारत में उनका गर्भजोशी से स्वागत किया गया और दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए. पीएम द्वारा पुतिन को रूसी भाषा में गीता की प्रति उपहार में देना भी भारत-रूस सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती का ही प्रतीक है.

