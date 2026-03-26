हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRam Navami 2026: रामनवमी पर राजनेता से लेकर सेलिब्रेटी तक हुए राममय, सोशल मीडिया पर दी शुभकामना

Ram Navami 2026: रामनवमी पर राजनेता से लेकर सेलिब्रेटी तक हुए राममय, सोशल मीडिया पर दी शुभकामना

Ram Navami 2026: रामनवमी का पर्व 26 और 27 मार्च 2026 दोनों दिन मनाया जा रहा है. इस पावन अवसर पर देशभर में भक्तिमय माहौल है. राजनेता से लेकर सेलिब्रेटी तक सभी सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दे रहे हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Mar 2026 04:41 PM (IST)
Preferred Sources

Ram Navami 2026: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है. इस वर्ष 26 मार्च और 27 मार्च दोनों दिन नवमी तिथि है. ऐसे में तिथि अनुसार आज और उदयातिथि के मुताबिक 27 मार्च 2026 को रामनवमी मनाई जाएगी.

रामनवमी के इस पावन अवसर पर देशभर में भक्तिभाव और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है. मंदिरों में पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और शोभायात्राओं के साथ श्रद्धालु ने भगवान श्रीराम की आराधना में लीन हैं. वहीं राजनीति से लेकर मनोरंज जगत की कई हस्तियां भी सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं. राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार समेत कई लोगों ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं.

PM Narendra Modi ने रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए लिखा- 'देशभर के मेरे परिवारजनों को रामनवमी की असीम शुभकामनाएं. त्याग, तप और संयम से भरे मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से हमें हर परिस्थिति का पूरे सामर्थ्य से सामना करने की प्रेरणा मिलती है. उनके आदर्श अनंतकाल तक भारतवासियों के साथ-साथ संपूर्ण मानवता के पथ-प्रदर्शक बने रहेंगे. मेरी कामना है कि भगवान राम की कृपा से सबका कल्याण हो, जिससे विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त हो.'

 

Ram Nath Kovind ने भी रामनवमी की शुभकामनाएं दीं- 'सभी देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का त्याग, धर्मनिष्ठा और पराक्रम हमें हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है. आइए, उनके आदर्शों से प्रेरित होकर समृद्ध, आत्मनिर्भर और गरिमामय भारत के निर्माण का संकल्प लें. जय श्री राम!'

 

दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने रामनवमी ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई देते हुए लिखा- 'मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के जन्मोत्सव राम नवमी की समस्त दिल्लीवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ. अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक प्रभु श्रीराम का संपूर्ण जीवन धैर्य, त्याग, तपस्या और लोक-कल्याण का अनुपम आदर्श है. 'रामराज्य' की परिकल्पना हमें एक न्यायप्रिय और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करती है. प्रभु श्रीराम की कृपा से प्रत्येक घर सुख, शांति और उत्तम आरोग्य से परिपूर्ण हो। मर्यादा और सत्य का यह महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और हर्षोल्लास लेकर आए. जय सियाराम'

 

गृहमंत्री Amit Shah ने भी रामनवमी की शुभकामना देते हुए X पर लिखा है-'रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएँ. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन सत्य, धर्म और कर्त्तव्य के मार्ग पर चलने की अमूल्य प्रेरणा है. प्रभु श्री राम से सभी के कल्याण और समृद्धि की कामना करता हूँ'.'

फिल्म अभिनेता Akshay Kumar ने भी रामनवमी की शुभकामना दी है. वे लिखते हैं- राम में मर्यादा है, राम में शक्ति है. यही जीवन की सच्ची भक्ति है. जय श्री राम

 

इसके अलावा पीयूष गोयल, बांसुरी स्वराज,कपिल मिश्रा, स्मिति ईरानी, सद्गुरु  आदि कई राजनेता और मशहूर हस्तियों ने रामनवमी की शुभकामनाएं दीं.

ये भी पढ़ें: महाअष्टमी पर PM Modi समेत कई राजनेताओं ने X पर दिया संदेश, महागौरी से की शक्ति-समृद्धि की प्रार्थना

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
Read More
Published at : 26 Mar 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Lord Rama Ram Janmotsav Ram Navami 2026 Maha Navami 2026 Ram Navami 2026 Wishes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ram Navami 2026: रामनवमी पर राजनेता से लेकर सेलिब्रेटी तक हुए राममय, सोशल मीडिया पर दी शुभकामना
Ram Navami 2026: रामनवमी पर राजनेता से लेकर सेलिब्रेटी तक हुए राममय, सोशल मीडिया पर दी शुभकामना
धर्म
Ram Navami 2026 LIVE: रामनवमी 26 और 27 मार्च दोनों दिन, जानें पूजा विधि, मंत्र, उपाय भोग और भजन
Ram Navami 2026 LIVE: रामनवमी 26 और 27 मार्च दोनों दिन, जानें पूजा विधि, मंत्र, उपाय भोग और भजन
धर्म
Chaitra Navratri Navami 2026 Live: चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि शुरू, जानें कन्या पूजन, हवन और व्रत पारण की विधि-मुहूर्त
Chaitra Navratri Navami 2026 Live: चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि शुरू, जानें कन्या पूजन, हवन और व्रत पारण की विधि-मुहूर्त
धर्म
Navratri Navami 2026 Hawan: नवरात्रि नवमी पर हवन का मुहूर्त और अग्नि वास कब ? इसके बिना हवन नहीं किया जाता
नवरात्रि नवमी पर हवन का मुहूर्त और अग्नि वास कब ? इसके बिना हवन नहीं किया जाता
Advertisement

वीडियोज

बुशहर में धमाका… हवा में जहर !|
War Update: युद्ध से कैसे होगी महंगाई स्ट्राइक? | ABP | Bharat ki Baat
Deal या जाल? Trump की रणनीति पर बड़ा सवाल
Petrol Pump पर लंबी कतार, मजबूरी में घोड़े से ऑफिस गया शख्स, Video Viral
Chitra Tripathi के किस सवाल पर तिलमिला गए Anurag Bhadoria
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: ईरान का दावा- 700 मिसाइलें और 3600 ड्रोन हमले किए, ट्रंप बोले- 'मैंने सुप्रीम लीडर का ऑफर ठुकराया'
Live: ईरान का दावा- 700 मिसाइलें और 3600 ड्रोन हमले किए, ट्रंप बोले- 'सुप्रीम लीडर का ऑफर ठुकराया'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बढ़ाई बागी विधायक पूजा पाल की मुश्किल! कहा- टिकट मिला तो...
UP Politics: सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बढ़ाई बागी विधायक पूजा पाल की मुश्किल! कहा- टिकट मिला तो...
विश्व
...तो ट्रंप बनते ईरान के सुप्रीम लीडर! अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों ठुकराया गद्दी पर बैठने का ऑफर?
...तो ट्रंप बनते ईरान के सुप्रीम लीडर! अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों ठुकराया गद्दी पर बैठने का ऑफर?
क्रिकेट
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
इमरान खान ने रणबीर कपूर-रणवीर सिंह पर कसा तंज? बोले- खून से लथपथ, गुस्सैल किरदार निभाने में इंटरेस्ट नहीं
इमरान खान ने रणबीर कपूर-रणवीर सिंह पर कसा तंज? बोले- खून से लथपथ, गुस्सैल किरदार निभाने में इंटरेस्ट नहीं
विश्व
ईरान से जंग के बीच NATO देशों पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप,कहा- किसी ने अमेरिका की कोई...
ईरान से जंग के बीच NATO देशों पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप,कहा- किसी ने अमेरिका की कोई...
शिक्षा
IIT Kanpur: IIT कानपुर के हॉस्टलों में लगेगा नया सेफ्टी सिस्टम, छात्रों को आत्मघाती कदम से रोकने की पहल
IIT कानपुर के हॉस्टलों में लगेगा नया सेफ्टी सिस्टम, छात्रों को आत्मघाती कदम से रोकने की पहल को आत्मघाती कदम से रोकने की पहल
यूटिलिटी
72 घंटे, 24 घंटे और 8 घंटे... टिकट कब कैंसिल कराने पर कितना रिफंड, एक क्लिक में समझें कैसे कटी आपकी जेब?
72 घंटे, 24 घंटे और 8 घंटे... टिकट कब कैंसिल कराने पर कितना रिफंड, एक क्लिक में समझें कैसे कटी आपकी जेब?
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget