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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPitru Paksha: क्या श्राद्ध में नई कार या सोना खरीदना सच में अशुभ है? जानिए क्या कहते हैं धर्मशास्त्र और नियम

Pitru Paksha: क्या श्राद्ध में नई कार या सोना खरीदना सच में अशुभ है? जानिए क्या कहते हैं धर्मशास्त्र और नियम

Pitru Paksha 2026: क्या पितृपक्ष में सोना, गाड़ी या मकान खरीदना सच में अशुभ है? जानिए गरुड़ पुराण और धर्मग्रंथों के असली नियम और इससे जुड़ी सदियों पुरानी मान्यताएं.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 13 Sep 2026 08:00 AM (IST)
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Pitru Paksha 2026: पितृपक्ष शुरू होते ही बाजारों में अचानक सन्नाटा छा जाता है. लोग नई गाड़ी की डिलीवरी टाल देते हैं, सोने के गहने खरीदने से बचते हैं और मकान की रजिस्ट्री नवरात्रि तक रोक देते हैं. आम धारणा बन चुकी है कि इन 16 दिनों में कुछ भी नया खरीदना 'अशुभ' होता है और इससे पितृ दोष लगता है. लेकिन क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में सचमुच ऐसा कोई नियम लिखा है, या यह सिर्फ पीढ़ियों से चला आ रहा एक डर है?

सच्चाई यह है कि गरुड़ पुराण, मनुस्मृति या किसी भी अन्य धर्मग्रंथ में पितृपक्ष के दौरान जरूरत की चीजें खरीदने की कोई मनाही नहीं है.

अशुभ नहीं, समर्पण का समय

सनातन परंपरा में पितृपक्ष को कभी ‘अशुभ’ काल नहीं कहा गया. यह समय पूर्वजों के प्रति आभार जताने और संयम बरतने का पर्व है. कोई भी माता-पिता या पूर्वज अपनी संतान को तरक्की करते, नया घर बनाते या वाहन खरीदते देखकर नाराज नहीं होते. शास्त्रों का सीधा तर्क है कि संतानों की सुख-समृद्धि से पितरों की आत्मा तृप्त होती है, न कि कुपित.

फिर यह भ्रम समाज में कैसे फैला?

मांगलिक कार्यों और खरीदारी में फर्क: शास्त्रों ने विवाह, मुंडन, सगाई और गृहप्रवेश जैसे बड़े आयोजनों को पितृपक्ष में रोकने को कहा था. वजह साफ थी, इनमें ढोल-नगाड़े, नाच-गाना और उत्सव होता है, जो पितरों के स्मरण के गंभीर माहौल से मेल नहीं खाता. धीरे-धीरे लोगों ने इस रोक को सामान्य बाजार की खरीदारी से भी जोड़ दिया.

ध्यान न भटकने की व्यवस्था: पुराने समय में ऋषियों ने यह नियम इसलिए बनाया ताकि 16 दिन लोग विलासिता और मौज-मस्ती छोड़कर सिर्फ अपने पूर्वजों के तर्पण, ध्यान और सेवा पर फोकस कर सकें.

दिखावे पर पाबंदी, जरूरत पर नहीं: इन दिनों में अहंकार और आडंबर मना है, लेकिन जीवन की जरूरी चीजों को हासिल करना पाप नहीं है.

किन चीजों को खरीदना माना जाता है श्रेष्ठ?

ज्योतिष और वैदिक नियमों के अनुसार, कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें इस दौरान लेना बेहद शुभ फल देता है:

  • सोना और चांदी: तर्पण और श्राद्ध कर्म में चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल सबसे उत्तम माना गया है. इस दौरान चांदी या सोने की खरीदारी पितरों के आशीर्वाद के समान मानी जाती है.
  • मकान-जमीन का सौदा: प्रॉपर्टी बुक करना या रजिस्ट्री कराना पूरी तरह सही है. बस उसमें रहने जाने की पूजा (गृहप्रवेश) नवरात्रि में करनी चाहिए.
  • दान की सामग्री: नए वस्त्र, छाता, बर्तन और अनाज खरीदकर जरूरतमंदों को देना इन 16 दिनों का सबसे बड़ा पुण्य कर्म है.

अगर कुछ नया खरीद रहे हैं, तो क्या करें?

यदि आप गाड़ी, लैपटॉप, जमीन या कोई भी जरूरी वस्तु खरीद रहे हैं, तो बस एक छोटा सा नियम निभाएं. सामान घर लाने के बाद मन ही मन अपने पितरों को याद करें और कहें कि "यह सब आपके दिए आशीर्वाद का ही फल है." इसके बाद वस्तु को भगवान के सामने रखकर प्रणाम करें और किसी भूखे या जरूरतमंद को भोजन जरूर कराएं.

पितृपक्ष भय का नहीं, भाव का समय है. अंधविश्वास के डर से जरूरी काम रोकने की शास्त्रों में कोई सलाह नहीं दी गई है.

कुशा के बिना क्यों तर्पण माना जाता है अधूरा, पितृ पक्ष में है बेहद जरुरी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 13 Sep 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Pitru Paksha Garuda Purana Shradh Paksha Pitru Paksha 2026
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