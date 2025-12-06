हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मीन साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: मीन राशि वालों के लिए बड़ी चुनौतियां! धन, स्वास्थ्य और रिश्तों पर गहरा असर!

Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 06 Dec 2025 11:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Meen Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: यह सप्ताह तुम्हें काम में लापरवाही की कोई इजाज़त नहीं देता. शुरुआत में अचानक दिक्कतें, काम में रुकावट और फालतू खर्च झुंझलाहट बढ़ाएँगे. सेहत और रिश्तों दोनों में दबाव रहेगा, इसलिए बहस में पड़ने की गलती मत करना. किसी भी छोटी शारीरिक दिक्कत को नज़रअंदाज़ करोगे तो आगे चलकर बड़ा खर्च और मानसिक तनाव दोनों झेलने पड़ेंगे.

बिज़नेस और धन के मामले कमजोर रहेंगे बाज़ार में अटका पैसा और मंदी तुम्हें परेशान कर सकती है. कुल मिलाकर, यह हफ्ता साफ़ कह रहा है: फोकस रखो, शांत रहो, और हर कदम सोचकर उठाओ.

मीन साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है, और इसका कारण तुम्हारा ओवरबिजी शेड्यूल ही होगा. रिश्तेदारों और अपने लोगों को नजरअंदाज़ करोगे तो शिकायतें बढ़ेंगी. इस हफ्ते तुम्हें खुद समय निकालकर रिश्तों को संभालना पड़ेगा नहीं तो घर का माहौल ठंडा और बोझिल रहेगा.

मीन साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ में तुम्हारी चिड़चिड़ाहट सीधा असर डालेगी. पार्टनर छोटी बात को भी तुम्हारे टोन की वजह से गलत समझ सकता है. बातचीत सॉफ्ट रखोगे तो रिश्ते संभलेंगे, वरना सप्ताह की शुरुआत में ही टकराव बढ़ जाएगा. शादीशुदा लोगों के लिए भी यही संदेश है सुनना सीखो, वरना दूरी खुद पैदा करोगे.

मीन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में इस सप्ताह तेज़ी की उम्मीद मत रखना. मंदी और कैश फ्लो की कमी परेशान करेगी. बाजार में फंसा पैसा निकलने के आसार कम हैं. पार्टनरशिप में काम करते हो तो हिसाब-किताब बिल्कुल पारदर्शी रखो अंधा भरोसा इस समय सीधे नुकसान में बदलेगा. नए सौदे सोच-समझकर लो, वरना खुद को फंसा लोगे.

मीन साप्ताहिक नौकरी राशिफल

जॉब में हफ्ते की शुरुआत दबाव भरी रहेगी. अचानक आए टास्क और व्यवधान रूटीन बिगाड़ेंगे. फोकस टूटने दोगे तो काम हाथ से निकल जाएगा. बहस से दूर रहो और अपने काम पर ध्यान दो. हफ्ते के मध्य से स्थिति थोड़ी सुधरेगी, लेकिन मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी.

मीन साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए सप्ताह भारी है. पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन यही कमजोरी आगे समस्या बन सकती है. डिस्ट्रैक्शन हटाओ और अपने प्लान को फॉलो करो. प्रतियोगी परीक्षा वालों के लिए संदेश साफ़ है ढील दी तो रैंक हाथ से निकल जाएगी. कठिन समय में धैर्य ही तुम्हारा असली हथियार है.

मीन साप्ताहिक धन राशिफल

वित्तीय स्थिति दबाव में रहेगी. अचानक खर्च बढ़ेंगे और अटका पैसा नहीं आएगा. निवेश, उधार और किसी भी वित्तीय डील में गलती की गुंजाइश नहीं है. खासकर विश्वास के नाम पर किसी को पैसा देना इस हफ्ते सीधा नुकसान कराएगा.

मीन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

हफ्ते की शुरुआत स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है. छोटी बीमारी को हल्के में लोगे तो भारी पड़ेगी. मानसिक तनाव बढ़ेगा, जिसका असर नींद और ऊर्जा दोनों पर दिखेगा. इलाज और रूटीन में लापरवाही मत करना यही इस समय तुम्हारी असली ढाल है.

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 06 Dec 2025 11:30 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal

Frequently Asked Questions

इस सप्ताह मीन राशि वालों को काम में कैसी सतर्कता बरतनी चाहिए?

यह सप्ताह काम में लापरवाही की इजाज़त नहीं देता. शुरुआत में अचानक दिक्कतें और काम में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए ध्यान केंद्रित रखना ज़रूरी है.

मीन राशि वालों के लिए धन और व्यवसाय के मामले में क्या सलाह है?

बाजार में अटका पैसा और मंदी परेशान कर सकती है, इसलिए बिजनेस में तेज़ी की उम्मीद न रखें. पार्टनरशिप में हिसाब-किताब पारदर्शी रखें और नए सौदे सोच-समझकर करें.

परिवार और रिश्तों के मामले में मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए?

ओवरबिजी शेड्यूल के कारण परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है. रिश्तेदारों और अपनों को समय दें, नहीं तो घर का माहौल ठंडा रहेगा.

मीन राशि के जातकों के लव लाइफ में क्या चुनौतियां आ सकती हैं?

आपकी चिड़चिड़ाहट पार्टनर को छोटी बात भी गलत समझा सकती है. बातचीत नरम रखें, वरना टकराव बढ़ सकता है. शादीशुदा लोगों को भी एक-दूसरे को सुनना सीखना चाहिए.

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए क्या महत्वपूर्ण है?

शुरुआत में स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है. छोटी बीमारी को नज़रअंदाज़ न करें, इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. इलाज और रूटीन में लापरवाही न करें.

