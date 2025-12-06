Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Meen Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: यह सप्ताह तुम्हें काम में लापरवाही की कोई इजाज़त नहीं देता. शुरुआत में अचानक दिक्कतें, काम में रुकावट और फालतू खर्च झुंझलाहट बढ़ाएँगे. सेहत और रिश्तों दोनों में दबाव रहेगा, इसलिए बहस में पड़ने की गलती मत करना. किसी भी छोटी शारीरिक दिक्कत को नज़रअंदाज़ करोगे तो आगे चलकर बड़ा खर्च और मानसिक तनाव दोनों झेलने पड़ेंगे.

बिज़नेस और धन के मामले कमजोर रहेंगे बाज़ार में अटका पैसा और मंदी तुम्हें परेशान कर सकती है. कुल मिलाकर, यह हफ्ता साफ़ कह रहा है: फोकस रखो, शांत रहो, और हर कदम सोचकर उठाओ.

मीन साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है, और इसका कारण तुम्हारा ओवरबिजी शेड्यूल ही होगा. रिश्तेदारों और अपने लोगों को नजरअंदाज़ करोगे तो शिकायतें बढ़ेंगी. इस हफ्ते तुम्हें खुद समय निकालकर रिश्तों को संभालना पड़ेगा नहीं तो घर का माहौल ठंडा और बोझिल रहेगा.

मीन साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ में तुम्हारी चिड़चिड़ाहट सीधा असर डालेगी. पार्टनर छोटी बात को भी तुम्हारे टोन की वजह से गलत समझ सकता है. बातचीत सॉफ्ट रखोगे तो रिश्ते संभलेंगे, वरना सप्ताह की शुरुआत में ही टकराव बढ़ जाएगा. शादीशुदा लोगों के लिए भी यही संदेश है सुनना सीखो, वरना दूरी खुद पैदा करोगे.

मीन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में इस सप्ताह तेज़ी की उम्मीद मत रखना. मंदी और कैश फ्लो की कमी परेशान करेगी. बाजार में फंसा पैसा निकलने के आसार कम हैं. पार्टनरशिप में काम करते हो तो हिसाब-किताब बिल्कुल पारदर्शी रखो अंधा भरोसा इस समय सीधे नुकसान में बदलेगा. नए सौदे सोच-समझकर लो, वरना खुद को फंसा लोगे.

मीन साप्ताहिक नौकरी राशिफल

जॉब में हफ्ते की शुरुआत दबाव भरी रहेगी. अचानक आए टास्क और व्यवधान रूटीन बिगाड़ेंगे. फोकस टूटने दोगे तो काम हाथ से निकल जाएगा. बहस से दूर रहो और अपने काम पर ध्यान दो. हफ्ते के मध्य से स्थिति थोड़ी सुधरेगी, लेकिन मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी.

मीन साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए सप्ताह भारी है. पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन यही कमजोरी आगे समस्या बन सकती है. डिस्ट्रैक्शन हटाओ और अपने प्लान को फॉलो करो. प्रतियोगी परीक्षा वालों के लिए संदेश साफ़ है ढील दी तो रैंक हाथ से निकल जाएगी. कठिन समय में धैर्य ही तुम्हारा असली हथियार है.

मीन साप्ताहिक धन राशिफल

वित्तीय स्थिति दबाव में रहेगी. अचानक खर्च बढ़ेंगे और अटका पैसा नहीं आएगा. निवेश, उधार और किसी भी वित्तीय डील में गलती की गुंजाइश नहीं है. खासकर विश्वास के नाम पर किसी को पैसा देना इस हफ्ते सीधा नुकसान कराएगा.

मीन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

हफ्ते की शुरुआत स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है. छोटी बीमारी को हल्के में लोगे तो भारी पड़ेगी. मानसिक तनाव बढ़ेगा, जिसका असर नींद और ऊर्जा दोनों पर दिखेगा. इलाज और रूटीन में लापरवाही मत करना यही इस समय तुम्हारी असली ढाल है.

शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें

