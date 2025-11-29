Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Meen Saptahik Rashifal 30 November to 6 December 2025: यह सप्ताह तुम्हारे लिए परिणाम, अवसर और सामाजिक सम्मान तीनों स्तर पर मजबूत है. लेकिन एक बात साफ़ समझ लो: व्यस्तता बढ़ेगी और जिम्मेदारियां भी. तुम्हें हर मौके का उपयोग तभी मिलेगा जब तुम खुद को संतुलित और सक्रिय रखोगे.

लोगों की प्रशंसा अच्छी लगेगी, पर तुम्हें खुद को साबित करते रहना होगा वरना चमक जल्द फीकी हो जाएगी.

मीन साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर-परिवार में माहौल बेहद अनुकूल रहेगा. स्वजनों के साथ समय हंसी-खुशी बीतेगा और पारिवारिक रिश्तों में निकटता बढ़ेगी. तुम दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील रहोगे यह अच्छा है, लेकिन इस चक्कर में खुद पर लोड मत ले लेना. परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण काम में भी तुम्हारी भूमिका अहम रहेगी.

मीन साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ सहज और मजबूत रहेगी. तुम रिश्ते को प्राथमिकता दोगे और पार्टनर भी उसी भाव से जवाब देंगे. शादीशुदा लोगों के लिए यह समय संतुलित और सहयोगी रहेगा. तुम रिश्ते के छोटे-छोटे पहलुओं पर ध्यान दोगे, जिससे बंधन और मजबूत होगा. बस एक बात ओवर-इमोशनल होकर गैर-जरूरी वादे मत कर देना.

मीन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यसायियों के लिए सप्ताह अनुकूल है, लेकिन उत्तरार्ध में काम का दबाव बढ़ेगा. भागदौड़ बढ़ेगी और कई फैसले तुरंत लेने पड़ेंगे. भूमि, भवन, पैतृक संपत्ति या किसी बड़े सौदे से जुड़े निर्णय के योग हैं लेकिन सिर्फ उत्साह में कदम मत उठाना, हर दस्तावेज़ और हर शर्त को ठंडे दिमाग से देखना जरूरी है. सही समय पर किया गया फैसला बड़ा लाभ दे सकता है.

मीन साप्ताहिक नौकरी राशिफल

जॉब वालों के लिए यह सप्ताह मजबूत है. लंबे समय से जिस ट्रांसफर, पोस्टिंग या पदोन्नति की कोशिश कर रहे थे, उसके पूरे होने की संभावना साफ़ है. लेकिन ध्यान रहे सीनियर की नजर तुम पर रहेगी, इसलिए ढिलाई बिल्कुल मत होने देना. जिम्मेदारियां मिलेंगी और अपेक्षा भी उसी अनुपात में बढ़ेगी.

मीन साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं और छात्रों के लिए यह समय प्रगति देने वाला है. प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू या किसी विशेष प्रोजेक्ट में अच्छे परिणाम मिलेंगे. सोशल सर्कल और संपर्कों से भी मदद मिलेगी लेकिन भरोसा सिर्फ दूसरों पर नहीं डालना, असली काम तुम्हें ही करना है.

मीन साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी. संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति के योग हैं, विशेषकर सप्ताह के उत्तरार्ध में. कोई बड़ा निवेश या खरीदारी संभव है. लेकिन हर चीज़ शुभ दिख रही है इसका मतलब यह नहीं कि जोखिम को नजरअंदाज कर दो फाइनेंशियल फैसलों में तर्क सबसे जरूरी है.

मीन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन व्यस्तता के कारण थकान और मानसिक दबाव बढ़ सकता है. खुद को ओवरलोड मत करो. नींद, पानी और रूटीन को हल्के में लोगे तो हफ्ते के अंत तक ऊर्जा गिर सकती है.

शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.