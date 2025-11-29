हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मीन साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर - 6 दिसंबर 2025: इस हफ्ते बढ़ेगी जिम्मेदारियां, काम का बढ़ेगा तनाव

Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का पहला हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Nov 2025 05:45 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Meen Saptahik Rashifal 30 November to 6 December 2025: यह सप्ताह तुम्हारे लिए परिणाम, अवसर और सामाजिक सम्मान तीनों स्तर पर मजबूत है. लेकिन एक बात साफ़ समझ लो: व्यस्तता बढ़ेगी और जिम्मेदारियां भी. तुम्हें हर मौके का उपयोग तभी मिलेगा जब तुम खुद को संतुलित और सक्रिय रखोगे.

लोगों की प्रशंसा अच्छी लगेगी, पर तुम्हें खुद को साबित करते रहना होगा वरना चमक जल्द फीकी हो जाएगी.

मीन साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर-परिवार में माहौल बेहद अनुकूल रहेगा. स्वजनों के साथ समय हंसी-खुशी बीतेगा और पारिवारिक रिश्तों में निकटता बढ़ेगी. तुम दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील रहोगे यह अच्छा है, लेकिन इस चक्कर में खुद पर लोड मत ले लेना. परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण काम में भी तुम्हारी भूमिका अहम रहेगी.

मीन साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ सहज और मजबूत रहेगी. तुम रिश्ते को प्राथमिकता दोगे और पार्टनर भी उसी भाव से जवाब देंगे. शादीशुदा लोगों के लिए यह समय संतुलित और सहयोगी रहेगा. तुम रिश्ते के छोटे-छोटे पहलुओं पर ध्यान दोगे, जिससे बंधन और मजबूत होगा. बस एक बात ओवर-इमोशनल होकर गैर-जरूरी वादे मत कर देना.

मीन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यसायियों के लिए सप्ताह अनुकूल है, लेकिन उत्तरार्ध में काम का दबाव बढ़ेगा. भागदौड़ बढ़ेगी और कई फैसले तुरंत लेने पड़ेंगे. भूमि, भवन, पैतृक संपत्ति या किसी बड़े सौदे से जुड़े निर्णय के योग हैं लेकिन सिर्फ उत्साह में कदम मत उठाना, हर दस्तावेज़ और हर शर्त को ठंडे दिमाग से देखना जरूरी है. सही समय पर किया गया फैसला बड़ा लाभ दे सकता है.

मीन साप्ताहिक नौकरी राशिफल

जॉब वालों के लिए यह सप्ताह मजबूत है. लंबे समय से जिस ट्रांसफर, पोस्टिंग या पदोन्नति की कोशिश कर रहे थे, उसके पूरे होने की संभावना साफ़ है. लेकिन ध्यान रहे सीनियर की नजर तुम पर रहेगी, इसलिए ढिलाई बिल्कुल मत होने देना. जिम्मेदारियां मिलेंगी और अपेक्षा भी उसी अनुपात में बढ़ेगी.

मीन साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं और छात्रों के लिए यह समय प्रगति देने वाला है. प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू या किसी विशेष प्रोजेक्ट में अच्छे परिणाम मिलेंगे. सोशल सर्कल और संपर्कों से भी मदद मिलेगी लेकिन भरोसा सिर्फ दूसरों पर नहीं डालना, असली काम तुम्हें ही करना है.

मीन साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी. संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति के योग हैं, विशेषकर सप्ताह के उत्तरार्ध में. कोई बड़ा निवेश या खरीदारी संभव है. लेकिन हर चीज़ शुभ दिख रही है इसका मतलब यह नहीं कि जोखिम को नजरअंदाज कर दो फाइनेंशियल फैसलों में तर्क सबसे जरूरी है.

मीन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन व्यस्तता के कारण थकान और मानसिक दबाव बढ़ सकता है. खुद को ओवरलोड मत करो. नींद, पानी और रूटीन को हल्के में लोगे तो हफ्ते के अंत तक ऊर्जा गिर सकती है.

  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 29 Nov 2025 05:45 PM (IST)
Weekly Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal

Frequently Asked Questions

इस सप्ताह मीन राशि वालों के लिए किन क्षेत्रों में मजबूती रहेगी?

यह सप्ताह परिणाम, अवसर और सामाजिक सम्मान तीनों स्तर पर मजबूत है. हालांकि, व्यस्तता और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी.

मीन राशि वालों के पारिवारिक जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

घर-परिवार में माहौल अनुकूल रहेगा और स्वजनों के साथ हंसी-खुशी समय बीतेगा. रिश्तों में निकटता बढ़ेगी, लेकिन दूसरों की भावनाओं में खुद पर अधिक बोझ न डालें.

मीन राशि वालों की लव लाइफ के लिए यह सप्ताह कैसा है?

लव लाइफ सहज और मजबूत रहेगी, जहाँ रिश्ता प्राथमिकता पर रहेगा. शादीशुदा लोगों के लिए यह समय संतुलित और सहयोगी होगा.

व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है?

यह सप्ताह व्यवसायियों के लिए अनुकूल है, लेकिन उत्तरार्ध में काम का दबाव बढ़ेगा. संपत्ति से जुड़े बड़े निर्णय लेने के योग हैं, लेकिन सोच-समझकर ही आगे बढ़ें.

नौकरीपेशा मीन राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा?

नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह मजबूत है, ट्रांसफर, पोस्टिंग या पदोन्नति की संभावना है. सीनियर्स की नजर रहेगी, इसलिए ढिलाई न बरतें.

Source: IOCL

