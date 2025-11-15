हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममीन साप्ताहिक राशिफल 16-22 नवंबर 2025: इस सप्ताह मीन राशि वालों के सितारे क्या कहते हैं?

मीन साप्ताहिक राशिफल 16-22 नवंबर 2025: इस सप्ताह मीन राशि वालों के सितारे क्या कहते हैं?

Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का तीसरा हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 15 Nov 2025 12:50 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Meen Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह मीन राशि के लिए पूरी तरह संतुलित नहीं है. शुरुआत आपके पक्ष में रहेगी, लेकिन जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, दबाव और चुनौतियाँ बढ़ेंगी.

इसलिए रणनीति साफ़ है ज़रूरी काम सप्ताह के पूर्वार्ध में पूरा कर लो, और उत्तरार्ध में अनावश्यक जोखिम लेने की गलती मत करो. आपकी बात, आपका व्यवहार और आपका नियंत्रण इन तीन चीजों पर ही यह सप्ताह टिकेगा.

मीन साप्ताहिक करियर राशिफल

सप्ताह का शुरुआती हिस्सा नौकरीपेशा लोगों के लिए अनुकूल है. आपके काम की तारीफ होगी और ऑफिस में लोग आपकी क्षमता को स्वीकार करेंगे. मध्य सप्ताह कामकाज में व्यस्तता बढ़ाएगा, लेकिन परिणाम पॉज़िटिव मिलेंगे.

उत्तरार्ध थोड़ा चुनौतीपूर्ण है इस दौरान अपनी योजनाएँ किसी के सामने न खोलें, वरना विरोधी बीच में अड़ंगा डाल सकते हैं. यदि आप बेरोजगार हैं, तो शुरुआती दिनों में किए गए प्रयास सफलता की दिशा में बढ़ेंगे ये समय हल्के में न लो.

मीन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसायियों के लिए भी सप्ताह दो भागों में बंटा रहेगा. पूर्वार्ध में किसी व्यक्ति की मदद से भूमि-भवन या संपत्ति से जुड़े अटके विवाद का समाधान निकल सकता है. लेकिन उत्तरार्ध में अपने प्लान गुप्त रखना बेहद जरूरी है.

गलत व्यक्ति पर भरोसा किया तो सीधा नुकसान होगा. आलोचना पर रिएक्ट करने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस रखो यही रणनीति सही है.

मीन साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर में सप्ताह की शुरुआत धार्मिक या मांगलिक कार्यों से होगी. परिवार का माहौल शांत रहेगा और महिलाओं का झुकाव धार्मिक कार्यों की ओर अधिक रहेगा.

मध्य सप्ताह में घरेलू जिम्मेदारियाँ और कामकाज दोनों बढ़ेंगे, लेकिन सामंजस्य बना रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में परिजनों के साथ बातचीत में सावधानी रखें आपकी कही गई बात रिश्तों को संवार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है.

मीन साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंध इस सप्ताह सुधरते हुए दिखेंगे. गलतफहमियाँ दूर होंगी और रिश्ते में स्थिरता आएगी. परिजन आपके संबंध को स्वीकार कर लें, ऐसी मजबूत संभावना है. विवाहित लोगों के लिए सप्ताह सहज और सुखद रहेगा.

मीन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन सप्ताह के अंत में मानसिक दबाव बढ़ सकता है. ओवरलोडेड शेड्यूल से खुद को बचाएं और पर्याप्त आराम लें. ध्यान रखें तनाव को इग्नोर करना सप्ताह के अंत तक आपको थका कर गिरा देगा.

उपाय

प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. यह मानसिक स्थिरता और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 15 Nov 2025 12:50 PM (IST)
Tags :
Pisces Horoscope Pisces Weekly Horoscope Meen

Frequently Asked Questions

प्रेम संबंधों और स्वास्थ्य के बारे में क्या है?

प्रेम संबंध सुधरेंगे और गलतफहमियाँ दूर होंगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन सप्ताह के अंत में मानसिक दबाव बढ़ सकता है, इसलिए आराम करें।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
बॉलीवुड
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
बॉलीवुड
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
ठंड में बाथरूम में गीजर लगवाने का बना रहे हैं प्लान, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ठंड में बाथरूम में गीजर लगवाने का बना रहे हैं प्लान, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान
लाइफस्टाइल
Egg benefits: एक दिन में कितने अंडे खाना सही? कहीं सर्दियों में बिगड़ न जाए तबीयत
एक दिन में कितने अंडे खाना सही? कहीं सर्दियों में बिगड़ न जाए तबीयत
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget