हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममीन साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: इस हफ्ते क्या होगा खास? जानें धन, प्रेम, करियर और स्वास्थ्य का हाल!

मीन साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: इस हफ्ते क्या होगा खास? जानें धन, प्रेम, करियर और स्वास्थ्य का हाल!

Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 12 Dec 2025 07:50 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Meen Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: यह सप्ताह पूरी तरह बैलेंस्ड है न बहुत ऊँचा, न बहुत नीचे. शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन हफ्ते के बीच से चीज़ें तुम्हारे हिसाब से चलने लगेंगी. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पुरानी समस्या का हल मिल सकता है.

आर्थिक और रिश्तों के मामले में सावधानी की जरूरत है, क्योंकि गलत निर्णय आगे चलकर परेशानी भी दे सकते हैं. कुल मिलाकर, यह हफ्ता स्थिरता, संयम और प्रैक्टिकल सोच की मांग करता है.

मीन साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर का माहौल शांत रहेगा, लेकिन तुम्हें हर स्थिति को भावनाओं से ज़्यादा दिमाग से हैंडल करना होगा. किसी को लेकर गलत धारणा बना ली तो बाद में पछताओगे. परिवार में किसी मुद्दे पर तुम्हारी राय अहम होगी लेकिन फैसला सोच-समझकर ही लेना. आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और घर में भी सकारात्मक माहौल बनेगा.

मीन साप्ताहिक लव राशिफल

रिलेशनशिप इस हफ्ते मिक्स रहेगी. पार्टनर की बातों को गलत समझने की आदत से दूरी बनाओ, वरना अनावश्यक तनाव खुद पैदा करोगे. शादीशुदा लोगों के लिए सप्ताह शांतिपूर्ण है, लेकिन खुलकर बातचीत जरूरी है. अकेले लोग अभी किसी नए रिश्ते में जल्दबाज़ी न करें.

मीन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय की शुरुआत धीमी रहेगी, लेकिन जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, रफ्तार पकड़ोगी. पुराने संपर्क काम आएंगे और किसी प्रभावी व्यक्ति से फायदा मिल सकता है. खर्च पर कंट्रोल रखो अनियोजित खर्च बाद में तनाव देगा. किसी नई डील में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.

मीन साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरी में शुरुआत में सुस्ती रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में कार्य तेजी से पूरे होंगे. सहयोगियों और वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा. रूटीन काम में सुधार आयेगा. किसी बड़े प्रोजेक्ट में तुम्हारी भागीदारी बढ़ सकती है. बस, ओवरकमिटमेंट से बचना जरूरी है वरना दबाव खुद बढ़ाओगे.

मीन साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता अच्छा है, लेकिन ध्यान भटकने की समस्या आ सकती है. आध्यात्मिकता की ओर झुकाव पढ़ाई से ध्यान हटाने की गलती न बन जाए इसका ध्यान रखना होगा. प्रतियोगी छात्र अपने टारगेट पर टिके रहें, वरना इस सप्ताह की प्रगति औसत रह जाएगी.

मीन साप्ताहिक धन राशिफल

पैसों के मामले में तुम खुद गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए हर खर्च सोच-समझकर करो. इस सप्ताह जरूरतें अचानक बढ़ सकती हैं और बजट बिगड़ सकता है. सेविंग को प्राथमिकता दो. पैसा अटकने की संभावना नहीं है, लेकिन फिजूलखर्ची की गलती खुद को मुश्किल में डालेगी.

मीन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत में कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन ऊर्जा स्तर कमजोर रह सकता है. मानसिक थकान या भावनात्मक दबाव नुकसान पहुंचा सकता है. हफ्ते के मध्य में आध्यात्मिक गतिविधियाँ मन को शांत करेंगी. नींद की अनदेखी की तो अंतिम दिनों में कमजोरी बढ़ेगी.

  • शुभ अंक 3
  • शुभ रंग हल्का पीला
  • उपाय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 12 Dec 2025 07:50 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal

Frequently Asked Questions

व्यापार के लिए क्या सलाह है?

व्यापार की शुरुआत धीमी रहेगी, लेकिन बाद में रफ्तार पकड़ेगा। पुराने संपर्क काम आएंगे।

