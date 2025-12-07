हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPisces Weekly Horoscope 7 to 13 December 2025: मीन राशि जानिए इस हफ्ते आपके लिए क्या है खास?

Pisces Weekly Horoscope 7 to 13 December 2025: मीन राशि जानिए इस हफ्ते आपके लिए क्या है खास?

Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें पढ़ें मीन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Dec 2025 11:40 AM (IST)
Meen Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: सप्ताह की शुरुआत मिश्रित फलदायक रहेगी. कर्मचारियों के लिए ऑफिस में छोटी-मोटी बातों पर ध्यान न देना और केवल अपने कार्य पर फोकस करना लाभकारी रहेगा. किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें और हर काम स्वयं बेहतर तरीके से पूरा करने की कोशिश करें.

सप्ताह की शुरुआत में अनचाही जिम्मेदारियाँ या तबादले हो सकते हैं, लेकिन संयम और सतर्कता से स्थिति नियंत्रण में रहेगी.

परिवार राशिफल

घर-परिवार के मामले सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे. पिछले समय से चल रही परेशानियों का समाधान होगा. परिवार के लोग सहयोग करेंगे और पारिवारिक माहौल स्थिर रहेगा. किसी भी पारिवारिक विवाद में संयम बनाए रखना जरूरी है.

लव राशिफल

प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी समझ बढ़ेगी. मैरिड लाइफ में सुख और सामंजस्य रहेगा. सप्ताह के अंत में आप दोनों के लिए कुछ सुखद पल मिलने की संभावना है.

व्यापार राशिफल

बिज़नेस के लिए सप्ताह का मध्य थोड़ा सामान्य रहेगा, लेकिन वीकेंड अत्यधिक लाभकारी रहेगा. मार्केट में आई तेजी का फायदा उठाने के अवसर मिलेंगे. पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. व्यवसाय में योजनाबद्ध कार्य और सतर्कता जरूरी है.

नौकरी राशिफल

एम्प्लॉयड पर्सन के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ और नई जिम्मेदारियों का योग बन सकता है. टीमवर्क में सतर्कता और फोकस बनाए रखने से ऑफिस में आपकी साख मजबूत रहेगी. अतिरिक्त आय के स्रोत भी सक्रिय रह सकते हैं.

युवा और करियर राशिफल

लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने की संभावना बन रही है. प्रतियोगी परीक्षा या करियर संबंधी योजनाओं में स्थिरता आएगी. छात्रों को मेहनत और फोकस दोनों बनाए रखने की आवश्यकता है.

धन राशिफल

आय से संबंधित परेशानियाँ दूर होंगी. संचित धन में वृद्धि और अतिरिक्त आय के अवसर सक्रिय रहेंगे. निवेश से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मौसमी थकान और मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम और संतुलित भोजन आवश्यक है.

  • शुभ अंक 7
  • शुभ रंग हल्का नीला

उपाय

गुरुवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन दान करें.

FAQs

Q1 क्या इस सप्ताह आर्थिक सुधार होगा?
A1 हाँ, अतिरिक्त आय के स्रोत और निवेश से लाभ मिलने के योग हैं.

Q2 क्या पारिवारिक मामलों में शांति रहेगी?
A2 हाँ, बीते समय की समस्याओं का समाधान संभव है.

Q3 क्या प्रेम संबंध में मजबूती आएगी?
A3 हाँ, लव पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे.

Q4 क्या नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी से फायदा होगा?
A4 हाँ, सतर्कता और फोकस बनाए रखने से आपकी साख बढ़ेगी.

Q5 क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा?
A5 सामान्य रहेगा, लेकिन थकान और मानसिक दबाव से सतर्क रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Dec 2025 11:40 AM (IST)
Embed widget