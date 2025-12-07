Pisces Weekly Horoscope 7 to 13 December 2025: मीन राशि जानिए इस हफ्ते आपके लिए क्या है खास?
Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें पढ़ें मीन साप्ताहिक राशिफल.
Meen Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: सप्ताह की शुरुआत मिश्रित फलदायक रहेगी. कर्मचारियों के लिए ऑफिस में छोटी-मोटी बातों पर ध्यान न देना और केवल अपने कार्य पर फोकस करना लाभकारी रहेगा. किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें और हर काम स्वयं बेहतर तरीके से पूरा करने की कोशिश करें.
सप्ताह की शुरुआत में अनचाही जिम्मेदारियाँ या तबादले हो सकते हैं, लेकिन संयम और सतर्कता से स्थिति नियंत्रण में रहेगी.
परिवार राशिफल
घर-परिवार के मामले सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे. पिछले समय से चल रही परेशानियों का समाधान होगा. परिवार के लोग सहयोग करेंगे और पारिवारिक माहौल स्थिर रहेगा. किसी भी पारिवारिक विवाद में संयम बनाए रखना जरूरी है.
लव राशिफल
प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी समझ बढ़ेगी. मैरिड लाइफ में सुख और सामंजस्य रहेगा. सप्ताह के अंत में आप दोनों के लिए कुछ सुखद पल मिलने की संभावना है.
व्यापार राशिफल
बिज़नेस के लिए सप्ताह का मध्य थोड़ा सामान्य रहेगा, लेकिन वीकेंड अत्यधिक लाभकारी रहेगा. मार्केट में आई तेजी का फायदा उठाने के अवसर मिलेंगे. पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. व्यवसाय में योजनाबद्ध कार्य और सतर्कता जरूरी है.
नौकरी राशिफल
एम्प्लॉयड पर्सन के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ और नई जिम्मेदारियों का योग बन सकता है. टीमवर्क में सतर्कता और फोकस बनाए रखने से ऑफिस में आपकी साख मजबूत रहेगी. अतिरिक्त आय के स्रोत भी सक्रिय रह सकते हैं.
युवा और करियर राशिफल
लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने की संभावना बन रही है. प्रतियोगी परीक्षा या करियर संबंधी योजनाओं में स्थिरता आएगी. छात्रों को मेहनत और फोकस दोनों बनाए रखने की आवश्यकता है.
धन राशिफल
आय से संबंधित परेशानियाँ दूर होंगी. संचित धन में वृद्धि और अतिरिक्त आय के अवसर सक्रिय रहेंगे. निवेश से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मौसमी थकान और मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम और संतुलित भोजन आवश्यक है.
- शुभ अंक 7
- शुभ रंग हल्का नीला
उपाय
गुरुवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन दान करें.
FAQs
Q1 क्या इस सप्ताह आर्थिक सुधार होगा?
A1 हाँ, अतिरिक्त आय के स्रोत और निवेश से लाभ मिलने के योग हैं.
Q2 क्या पारिवारिक मामलों में शांति रहेगी?
A2 हाँ, बीते समय की समस्याओं का समाधान संभव है.
Q3 क्या प्रेम संबंध में मजबूती आएगी?
A3 हाँ, लव पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे.
Q4 क्या नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी से फायदा होगा?
A4 हाँ, सतर्कता और फोकस बनाए रखने से आपकी साख बढ़ेगी.
Q5 क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा?
A5 सामान्य रहेगा, लेकिन थकान और मानसिक दबाव से सतर्क रहें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
