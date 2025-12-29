Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









Meen Saptahik Rashifal 29 December 2025 to 4 January 2026: आज का दिन मीन राशि वालों के लिए सौभाग्य से भरा रहने वाला है. सप्ताह और वर्ष के इस चरण की शुरुआत आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर आई है.

जिन कार्यों को लेकर आप लंबे समय से प्रयासरत थे, वे आज समय पर पूरे होते नजर आएंगे. मन में संतोष और आत्मविश्वास बना रहेगा. परिवार और करीबी लोग आपकी भावनाओं को समझेंगे और हर कदम पर आपका सहयोग करेंगे. सुख-सुविधाओं से जुड़ी किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा और दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

बिज़नेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन उन्नति के नए द्वार खोल सकता है. यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था, तो आज उसे निकालने में आप सफल रहेंगे. आपकी सूझ-बूझ और सही रणनीति आपको बाजार में मजबूती दिलाएगी.

किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एमओयू या बड़े करार को लेकर चर्चा आगे बढ़ सकती है. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को लाभ के संकेत मिलेंगे. नए निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बेहद शुभ है. ऑफिस में सीनियर आपके काम से प्रभावित होंगे और आपकी खुलकर प्रशंसा करेंगे. उनकी मदद से आप बड़े से बड़े टारगेट को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे.

प्रमोशन, इंक्रीमेंट, प्रशंसा पत्र या पुरस्कार मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. सरकारी क्षेत्र, प्रशासन, राजनीति या संगठन से जुड़े लोगों का रुतबा बढ़ेगा और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी या पद मिल सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में आज अनुकूलता बनी रहेगी. आपका लव पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेगा और आपके निर्णयों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा. आपसी विश्वास बढ़ेगा और रिश्ते में गहराई आएगी.

विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर मिलेंगे. यदि परिवार में किसी सदस्य से अनबन चल रही थी, तो आज बुजुर्गों की मध्यस्थता से गिले-शिकवे दूर हो सकते हैं.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवा वर्ग के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. करियर को लेकर किए गए प्रयासों में सफलता मिलने से उत्साह बढ़ेगा. विद्यार्थियों की एकाग्रता में वृद्धि होगी और पढ़ाई में मन लगेगा.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अनुकूल है. गुरुजनों का मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध होगा.

हेल्थ राशिफल

सेहत के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. कोई बड़ी परेशानी नजर नहीं आती, लेकिन दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी होगा. अधिक काम के कारण मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें. योग, ध्यान और हल्का व्यायाम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: हल्का पीला

उपाय: आज किसी जरूरतमंद को पीले फल या बेसन से बनी मिठाई दान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जप करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

FAQs

Q1. क्या आज मीन राशि के लिए करियर में तरक्की के योग हैं?

हाँ, आज प्रमोशन, प्रशंसा और नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

Q2. व्यापार में निवेश करना आज सही रहेगा?

यदि सोच-समझकर और सलाह लेकर निवेश किया जाए, तो लाभ मिलने की संभावना है.

Q3. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन कैसा है?

आज प्रेम जीवन में समझदारी और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

Q4. विद्यार्थियों के लिए दिन कितना अनुकूल है?

पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

Q5. सेहत को लेकर किन बातों का ध्यान रखें?

काम के साथ आराम भी जरूरी है, तनाव से बचें और नियमित दिनचर्या अपनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.