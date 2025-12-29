हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मीन साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर–4 जनवरी 2026): मीन राशि वालों के लिए भाग्यशाली दिन, करियर-बिज़नेस में उन्नति और प्रमोशन के प्रबल योग

मीन साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर–4 जनवरी 2026): मीन राशि वालों के लिए भाग्यशाली दिन, करियर-बिज़नेस में उन्नति और प्रमोशन के प्रबल योग

Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि के जातकों के लिए 29 दिसंबर–4 जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मीन साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 29 Dec 2025 09:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Meen Saptahik Rashifal 29 December 2025 to 4 January 2026: आज का दिन मीन राशि वालों के लिए सौभाग्य से भरा रहने वाला है. सप्ताह और वर्ष के इस चरण की शुरुआत आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर आई है.

जिन कार्यों को लेकर आप लंबे समय से प्रयासरत थे, वे आज समय पर पूरे होते नजर आएंगे. मन में संतोष और आत्मविश्वास बना रहेगा. परिवार और करीबी लोग आपकी भावनाओं को समझेंगे और हर कदम पर आपका सहयोग करेंगे. सुख-सुविधाओं से जुड़ी किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा और दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

बिज़नेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन उन्नति के नए द्वार खोल सकता है. यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था, तो आज उसे निकालने में आप सफल रहेंगे. आपकी सूझ-बूझ और सही रणनीति आपको बाजार में मजबूती दिलाएगी.

किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एमओयू या बड़े करार को लेकर चर्चा आगे बढ़ सकती है. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को लाभ के संकेत मिलेंगे. नए निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बेहद शुभ है. ऑफिस में सीनियर आपके काम से प्रभावित होंगे और आपकी खुलकर प्रशंसा करेंगे. उनकी मदद से आप बड़े से बड़े टारगेट को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे.

प्रमोशन, इंक्रीमेंट, प्रशंसा पत्र या पुरस्कार मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. सरकारी क्षेत्र, प्रशासन, राजनीति या संगठन से जुड़े लोगों का रुतबा बढ़ेगा और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी या पद मिल सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में आज अनुकूलता बनी रहेगी. आपका लव पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेगा और आपके निर्णयों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा. आपसी विश्वास बढ़ेगा और रिश्ते में गहराई आएगी.

विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर मिलेंगे. यदि परिवार में किसी सदस्य से अनबन चल रही थी, तो आज बुजुर्गों की मध्यस्थता से गिले-शिकवे दूर हो सकते हैं.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवा वर्ग के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. करियर को लेकर किए गए प्रयासों में सफलता मिलने से उत्साह बढ़ेगा. विद्यार्थियों की एकाग्रता में वृद्धि होगी और पढ़ाई में मन लगेगा.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अनुकूल है. गुरुजनों का मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध होगा.

हेल्थ राशिफल

सेहत के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. कोई बड़ी परेशानी नजर नहीं आती, लेकिन दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी होगा. अधिक काम के कारण मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें. योग, ध्यान और हल्का व्यायाम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: हल्का पीला
  • उपाय: आज किसी जरूरतमंद को पीले फल या बेसन से बनी मिठाई दान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जप करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

FAQs 

Q1. क्या आज मीन राशि के लिए करियर में तरक्की के योग हैं?
हाँ, आज प्रमोशन, प्रशंसा और नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

Q2. व्यापार में निवेश करना आज सही रहेगा?
यदि सोच-समझकर और सलाह लेकर निवेश किया जाए, तो लाभ मिलने की संभावना है.

Q3. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन कैसा है?
आज प्रेम जीवन में समझदारी और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

Q4. विद्यार्थियों के लिए दिन कितना अनुकूल है?
पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

Q5. सेहत को लेकर किन बातों का ध्यान रखें?
काम के साथ आराम भी जरूरी है, तनाव से बचें और नियमित दिनचर्या अपनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 29 Dec 2025 09:00 AM (IST)
Tags :
Pisces Meen Rashifal Pisces Weekly Horoscope
और पढ़ें
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

