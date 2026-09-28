Meen Saptahik Rashifal: 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को साबित करने, जीवन के हर अवसर को भुनाने और करियर व कारोबार में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाला रहेगा.

प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत से ही आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण चरम पर रहेगा. आपकी सलाह को परिवार में सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाएगा और विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का मनचाहा फल मिलेगा. मध्य सप्ताह में बाजार की तेज गति से अचानक बड़ा वित्तीय लाभ होगा, पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा और प्रेम व वैवाहिक जीवन में प्रगाढ़ता आएगी.

बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मीन राशि के कारोबारियों के लिए बाजार के उछाल का लाभ उठाने और वित्तीय समृद्धि पाने का रहेगा.

बाजार की तेजी से सडन फाइनेंशियल गेन: मध्य सप्ताह (मिड वीक) में बाजार में आने वाली अचानक तेजी का सीधा लाभ आपको मिलेगा; अप्रत्याशित वित्तीय लाभ (Sudden Financial Gain) होने से आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल आएगा.

हर अवसर को भुनाना: व्यापार के क्षेत्र में सामने आने वाली हर छोटी-बड़ी व्यापारिक अपॉर्चुनिटी को आप अपनी सूझबूझ से पूरी तरह एनकैश (सफल) करने में कामयाब रहेंगे.

स्टेटस व साख में वृद्धि: कारोबार में सकारात्मक बदलाव और आय के बेहतर स्रोतों के चलते बाजार और समाज दोनों जगह आपकी साख और वित्तीय स्टेटस में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह वेतन वृद्धि, पदोन्नति और कार्यक्षमता की सार्वजनिक सराहना का रहेगा.

प्रमोशन और सैलरी हाइक के योग: वीक स्टार्टिंग में करियर के मोर्चे पर बहुप्रतीक्षित प्रमोशन (पदोन्नति), सैलरी हाइक (वेतन वृद्धि) या किसी बड़े पद से जुड़ी अत्यंत पॉजिटिव अपडेट मिलने के प्रबल योग बनेंगे.

पोटेंशियल का बेस्ट यूटिलाइजेशन: आप अपने वास्तविक सामर्थ्य (Capability) और पोटेंशियल का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करते नजर आएंगे; जटिल से जटिल काम भी आपके हाथों सरलता से संपन्न होंगे.

प्रेरणादायक अप्रोच: आपकी कार्यशैली और सकारात्मक दृष्टिकोण (Positive Approach) कार्यस्थल पर केवल आपको ही आगे नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपके आसपास काम करने वाले सहकर्मियों को भी गहराई से इंस्पायर (प्रेरित) करेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह घर में सम्मान, नई दोस्ती के प्यार में बदलने और दांपत्य सुख लेकर आया है.

पारिवारिक सम्मान: घर-परिवार में काफी समय से चल रहे किसी पुराने या जटिल पारिवारिक मसले पर आपकी दी गई राय और सुझाव को सभी सदस्य एकमत होकर स्वीकार करेंगे.

दोस्ती का प्यार में बदलना: किसी नए दोस्त के साथ शुरू हुआ परिचय और बातचीत इस सप्ताह एक खूबसूरत लव रिलेशनशिप में तब्दील हो सकती है; वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंधों में आपसी बॉन्डिंग और अधिक गहरी व अटूट बनेगी.

दांपत्य जीवन में यादगार पल: मैरिड लाइफ में आपसी समझ, मिठास और सामंजस्य (Harmony) बहुत शानदार बना रहेगा; लाइफ पार्टनर और परिवार के साथ फुर्सत के पल बिताने के कई मौके मिलेंगे, जिससे घर का माहौल बेहद हल्का और सकारात्मक रहेगा.

शिक्षा, छात्र और स्वास्थ्य (Education & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए यह सप्ताह उनकी लगन और एकाग्रता के शानदार परिणामों का रहेगा; अपनी कार्यकुशलता और सतत अध्ययन की बदौलत छात्रों को परीक्षाओं व टेस्ट्स में मनचाहे परिणाम देखने को मिलेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अत्यधिक सकारात्मक, ऊर्जावान और ताजगी से भरा रहेगा. मानसिक संतुष्टि के चलते तनाव पूरी तरह गायब रहेगा. फिर भी, मौसम के बदलाव को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से योग, प्राणायाम और संतुलित खान-पान की आदत बनाए रखें.

साप्ताहिक उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प व चने की दाल-गुड़ अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीला चंदन डालकर अभिषेक करें.

पितृ पक्ष के पावन अवसर पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से पितरों का तर्पण करें और किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन, पीले वस्त्र या मौसमी फल दान करें; इससे करियर में प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त होगा, अचानक मिले धन लाभ में स्थिरता आएगी और पारिवारिक शांति बनी रहेगी.

FAQs

Q1. 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 के दौरान मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या बड़ी उपलब्धि मिलेगी?

Ans. पोटेंशियल के सही इस्तेमाल से प्रमोशन, सैलरी हाइक या कोई बड़ी पॉजिटिव अपडेट मिलेगी, जिससे समाज व परिवार में रुतबा बढ़ेगा.

Q2. इस सप्ताह मीन राशि के कारोबारियों को क्या वित्तीय लाभ होने के योग हैं?

Ans. हर अवसर को भुनाने में सफल रहेंगे, और मिड वीक में बाजार की तेजी से अचानक बड़ा वित्तीय लाभ (Sudden Financial Gain) हासिल होगा.

Q3. इस सप्ताह मीन राशि के पारिवारिक, प्रेम और वैवाहिक जीवन में क्या नया मोड़ आएगा?

Ans. परिवार में पुरानी बात पर आपकी राय सब मानेंगे, नई दोस्ती लव रिलेशन में बदल सकती है और लाइफ पार्टनर के साथ यादगार लम्हे बिताने के मौके मिलेंगे.

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