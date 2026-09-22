Pisces Weekly Horoscope 20 to 26 September 2026: सितंबर के इस पावन सप्ताह में ग्रहों का शुभ गोचर मीन राशि के जातकों के लिए सौभाग्य, अप्रत्याशित खुशियों और बहुप्रतीक्षित सफलताओं का नया दौर लेकर आ रहा है. विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के साप्ताहिक ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, 20 सितंबर से 26 सितंबर 2026 की यह समयावधि मीन राशि वालों के लिए पूर्व में किए गए कठिन परिश्रम का मीठा फल प्राप्त करने और जीवन में बड़े, दूरगामी निर्णय लेने का स्वर्णिम अवसर साबित होगी.

जबरदस्त गुड लक से शुरुआत: पुरानी मेहनत का मिलेगा मीठा फल

सप्ताह की शुरुआत से ही भाग्य पूरी तरह आपके पक्ष में खड़ा नजर आएगा और अटके हुए कार्य स्वतः गति पकड़ेंगे.

जटिल कार्यों की पूर्णता: अतीत में आपके द्वारा अपने कार्यक्षेत्र या व्यक्तिगत जीवन में की गई अथक मेहनत का सुखद और मीठा परिणाम अब आपको मिलने जा रहा है. किसी विशेष और जटिल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने से मन में अपार संतोष और प्रसन्नता बनी रहेगी.

दफ्तर में सहकर्मियों से बेहतर प्रदर्शन: ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा सबसे अलग नजर आएगी. आप अपने को-वर्कर्स (सहकर्मियों) की तुलना में कहीं बेहतर और गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन करेंगे, जिससे उच्चाधिकारी आपके काम की मुक्तकंठ से प्रशंसा करेंगे.

पिता व गुरुजनों का मार्गदर्शन: आप अपने करियर, आजीविका और व्यापार को लेकर कोई बड़ा और दूरगामी फैसला ले सकते हैं. इस महत्वपूर्ण निर्णय में आपको अपने पिता, वरिष्ठ शुभचिंतकों और गुरुजनों का विशेष मार्गदर्शन व आशीर्वाद प्राप्त होगा.

बिजनेस विस्तार की योजनाएं उतरेंगी जमीन पर, सामाजिक प्रतिष्ठा में उछाल

व्यापारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए नई उपलब्धियां दर्ज कराने वाला रहेगा.

व्यापार में बड़ी सफलता: कारोबारियों को इस सप्ताह कोई बड़ी और लाभदायक डील हाथ लग सकती है. बिजनेस के विस्तार और विविधीकरण (Diversification) की जो योजनाएं लंबे समय से केवल सोच-विचार में थीं, वे अब धरातल पर उतरती हुई स्पष्ट नजर आएंगी.

सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि: यदि आप सामाजिक संगठनों, एनजीओ या जनसेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो समाज में आपके योगदान की सराहना होगी और आपके मान-सम्मान, प्रभाव व प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी.

विदेश में उच्च शिक्षा के प्रबल योग, युवाओं की मौज-मस्ती व पिकनिक

शिक्षा और युवा वर्ग के लिहाज से यह सप्ताह उत्साह, सकारात्मक परिणामों और मनोरंजन से भरपूर रहेगा.

विदेश में हायर स्टडीज का सपना साकार: जो छात्र लंबे समय से विदेश जाकर उच्च शिक्षा (Higher Education) प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे, उन्हें इस दिशा में कोई बहुत बड़ा और शुभ समाचार (वीजा/एडमिशन) मिल सकता है.

मनोरंजन और पर्यटन: युवा वर्ग का अधिकांश समय मौज-मस्ती, रचनात्मक कार्यों और मनोरंजन में बीतेगा. अचानक मित्रों के समूह के साथ किसी रमणीय पर्यटन स्थल पर पिकनिक या घूमने-फिरने का प्रोग्राम बन सकता है.

प्रेम और दांपत्य जीवन: सुलझेंगी पुरानी अनबन, ससुराल पक्ष से बड़ा सहयोग

रिश्तों के मोर्चे पर यह सप्ताह भावनात्मक मधुरता, विश्वास और आत्मीयता को नई मजबूती देगा.

लव लाइफ में यादगार पल: प्रेम संबंध बेहद शानदार और सुखद रहेंगे. आप अपने लव पार्टनर के साथ यादगार और सुकून भरे पल बिताएंगे. यदि पूर्व में किसी बात को लेकर पार्टनर से हल्की अनबन या संवादहीनता चल रही थी, तो इस सप्ताह खुली बातचीत से वह पूरी तरह दूर हो जाएगी.

ससुराल पक्ष से सहयोग: विवाहित जातकों को अपने ससुराल पक्ष से विशेष आर्थिक, सामाजिक व मानसिक सहयोग मिलेगा, जिससे कई उलझनों को सुलझाने में मदद मिलेगी. घर-परिवार में आपसी प्रेम, आदर और सौहार्द का माहौल बना रहेगा.

सेहत का हाल: मानसिक स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा

स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए उत्तम और आरोग्यवर्धक रहेगा. मानसिक प्रसन्नता और कार्यक्षेत्र की सफलताओं के चलते शरीर में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी. हालांकि, यात्राओं और मौज-मस्ती के दौरान अपने खान-पान में संतुलन बनाए रखें.

पंडित सुरेश श्रीमाली का श्राद्ध पक्ष विशेष उपाय

श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के पावन काल में पितरों की प्रसन्नता, अखंड सौभाग्य और घर में सुख-समृद्धि के लिए मीन राशि वाले यह उपाय अवश्य करें:

उपाय: पितृ पक्ष के दौरान प्रतिदिन सुबह पक्षियों के लिए अपनी छत या मुंडेर पर नियमित रूप से दाना और शुद्ध जल की व्यवस्था करें. इसके अतिरिक्त किसी प्राचीन मंदिर में मौसमी फल अथवा श्रीमद्भगवद्गीता या अन्य पवित्र धार्मिक पुस्तकें श्रद्धापूर्वक भेंट करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से पितृ तृप्त होकर अखंड सौभाग्य, मानसिक शांति और पारिवारिक समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं.

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