Meen Saptahik Rashifal 15 to 21 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 15 नवंबर से 21 नवंबर 2026 का यह सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक सुख, कार्यक्षेत्र में सराहना और विदेशी सफलता लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने और अपनों के साथ सुकून भरा वक्त बिताने से होगी, जो पूरे हफ्ते आपको मानसिक मजबूती देगा.

1. बिजनेस, लोन और विदेश से लाभ (Business Planning, Loan Relief & Foreign Success)

सही प्लानिंग से लोन होगा क्लियर, यात्रा से आर्थिक-मानसिक लाभ: व्यवसाय के क्षेत्र में यदि पिछले कुछ समय से कोई आर्थिक उलझन या कर्ज का दबाव बना हुआ है, तो इस सप्ताह सही वित्तीय प्लानिंग (Financial Planning) से पुराना लोन क्लियर करने में बड़ी मदद मिलेगी. व्यापारिक या निजी कार्यों से की गई ट्रैवलिंग (Travelling) से आपको आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे.

विदेशी व्यापार में बड़ी व्यावसायिक सफलता: जो कारोबारी विदेश में बिजनेस कर रहे हैं या आयात-निर्यात से जुड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत बड़ी व्यावसायिक सफलता और मुनाफा लेकर आ रहा है.

2. करियर, नौकरी और सरकारी क्षेत्र (Career, Appreciation & Govt Info)

कठिन टारगेट पूरे कर सीनियर्स से पाएंगे शाबाशी: कार्यक्षेत्र में नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को अपने कठिन टारगेट्स को समय पर पूरा करने की जबरदस्त खुशी मिलेगी और आपके शानदार काम को देखकर सीनियर्स आपकी पीठ थपथपाएंगे. विदेश में जॉब कर रहे मीन राशि के जातकों को भी बड़ी उन्नति और धन लाभ के योग हैं.

सरकारी कर्मियों को महत्वपूर्ण आधिकारिक सूचना: सरकारी नौकरी (Government Job) से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद अनुकूल बना हुआ है; इस सप्ताह आपको विभाग की ओर से कोई महत्वपूर्ण आधिकारिक सूचना (Official Information) या शुभ समाचार मिल सकता है.

3. पारिवारिक, मांगलिक और प्रेम जीवन (Family Auspicious Events & Romance)

मांगलिक आयोजन से बढ़ेगी घर की रौनक, विवाह की बात से खुशनुमा माहौल: सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) पारिवारिक जिम्मेदारियों और अपनों के साथ वक्त बिताने से होगी. परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम, पूजा-पाठ या शुभ अनुष्ठान की प्लानिंग तेजी से बनेगी, जिससे घर की रौनक बढ़ जाएगी; साथ ही किसी संबंधी के यहां जाने का योग भी है. घर में विवाह योग्य जातकों (Marriageable Persons) के विवाह की बात चलने से परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा.

पार्टनर संग मूवी, पार्टी या डिनर की प्यारी प्लानिंग: प्रेम जीवन (Love Life) में मधुरता और विश्वास गहरा होगा. पार्टनर के साथ किसी मूवी, पार्टी या डिनर की प्यारी सी प्लानिंग आपके रिश्ते को और अधिक मजबूत व रोमांटिक बना देगी.

4. शिक्षा, कला-खेल व स्वास्थ्य (Students, Artists & Health)

परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करेंगे छात्र, कलाकारों-खिलाड़ियों को सम्मान: विद्यार्थी वर्ग (Students) और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का प्रदर्शन परीक्षाओं में बेहद शानदार रहेगा. वहीं, कला जगत से जुड़े कलाकारों (Artists) और खिलाड़ियों (Sports Persons) को अपनी कला और खेल कौशल का पूरा मान-सम्मान मिलेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: बदलते मौसम में अपनी सेहत के प्रति थोड़ा ध्यान दें; सर्दी-जुकाम या गले की परेशानी से बचने के लिए ठंडी चीजों के सेवन से पूरी तरह परहेज करें और नियमित योग-प्राणायाम करें.

साप्ताहिक अचूक उपाय: इस सप्ताह ग्रहों की शुभता बढ़ाने, कार्यसिद्धि और पारिवारिक सुख-समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु और केले के वृक्ष की पूजा करें. मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में पीले फल, चने की दाल, हल्दी या गुड़ का दान करें. इससे आर्थिक उलझनें दूर होंगी, विदेश व करियर से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी और घर में मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे.

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