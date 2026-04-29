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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen May Horoscope 2026: मीन मई मासिक राशिफल, बिजनेस में सही समय का इंतजार ही दिलाएगा बेहतर परिणाम

Meen May Horoscope 2026: मीन मई मासिक राशिफल, बिजनेस में सही समय का इंतजार ही दिलाएगा बेहतर परिणाम

April Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए मई 2026 का महीना मीन राशि (Meen Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 29 Apr 2026 12:00 PM (IST)
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Meen May horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,मई (May 2026) का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Meen Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत

मीन राशि के जातकों के लिए मई का महीना मिश्रित फलदायी रहने वाला है. महीने की शुरुआत में आपको कामकाज में कुछ छोटी-मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंततः आपको मनचाही सफलता और लाभ मिलेगा. इस दौरान कई ऐसे मौके आएंगे जब जीवन में खुशी और संतोष का अनुभव होगा.

करियर और व्यवसाय

माह के पूर्वार्ध में आपको घर और कार्यक्षेत्र दोनों जगह लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा. इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे. व्यवसाय के लिहाज से यह समय आपके लिए शुभ रहेगा और आपको लागत के मुकाबले अच्छा लाभ प्राप्त होगा. हालांकि भूमि-भवन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने से बचें और सही समय का इंतजार करें, तभी बेहतर परिणाम मिलेंगे.

महिने का मध्य

इस दौरान आपके जीवन में लव पार्टनर या जीवनसाथी का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. उतार-चढ़ाव भरे समय में वे आपका संबल बनेंगे और आपको मानसिक मजबूती देंगे. इससे आप कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे.

सतर्कता और सोच-समझकर निर्णय

महीने के उत्तरार्ध में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी. इस समय जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए, क्योंकि नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी. यदि आप साझेदारी में कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें और किसी अनुभवी या शुभचिंतक की सलाह लेने के बाद ही निर्णय लें.

स्वास्थ्य और पारिवारिक चिंता

मई महीने का तीसरा सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. इस दौरान घर की किसी बुजुर्ग महिला की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. साथ ही आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी. खानपान और दिनचर्या में लापरवाही करने से समस्या बढ़ सकती है.

पारिवारिक जीवन- गलतफहमियों से बचें

इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. अपेक्षित सहयोग न मिलने से आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं. ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा. रिश्तों को बनाए रखने के लिए आपको कुछ बातों में समझौता भी करना पड़ सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन: संतुलन बनाए रखें

प्रेम और वैवाहिक जीवन में इस महीने संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. शुरुआत में रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन बाद में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है. अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें और संवाद बनाए रखें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य: ध्यान और नियमितता जरूरी

स्वास्थ्य के मामले में आपको पूरे महीने सतर्क रहने की आवश्यकता है. विशेषकर तीसरे सप्ताह में अपनी सेहत पर ध्यान दें. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम से आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं.

उपाय

मीन राशि के जातकों को गुरुवार के दिन किसी मंदिर में धार्मिक पुस्तकें दान करनी चाहिए. इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Meen Rashi Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
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