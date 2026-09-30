Meen Masik Rashifal October 2026: अक्टूबर 2026 का महीना मीन राशि के जातकों के लिए आत्म-मंथन, कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी और पारिवारिक व स्वास्थ्य के मोर्चे पर धैर्य और दूरदर्शिता से चलने का संकेत दे रहा है. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा (ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ) के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 तक सूर्य देव आपकी राशि से सातवें भाव में रहेंगे, जिसके उपरांत वे आठवें भाव में गोचर करेंगे.

आपकी राशि से आठवें भाव में बुध और शुक्र की युति होने से धन लक्ष्मीनारायण योग बना रहेगा. आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल और देवगुरु बृहस्पति की शुभ युति रहेगी, आपकी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न) में शनि देव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे, जबकि राहु द्वादश भाव में तथा केतु छठे भाव में विराजमान रहेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं कि अक्टूबर 2026 का यह पूरा महीना आपके परिवार, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना दूरगामी सोच अपनाने, व्यर्थ की अपेक्षाओं को त्यागने और संयम बरतने का रहेगा.

दूरगामी सोच व छोटी बातों की अनदेखी: पारिवारिक माहौल थोड़ा कठिन या संवेदनशील रह सकता है. यदि घर में शांति बनाए रखनी है तो दूर की सोच रखें और परिजनों की छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखें.

अपेक्षाओं से बचें: परिवार के सदस्यों से किसी भी प्रकार की बड़ी उम्मीद या सहायता की आशा न रखें; उनसे अपेक्षा के अनुरूप सहयोग न मिलने पर निराशा हो सकती है.

नया कार्य शुरू न करें: इस माह परिवार के भीतर किसी नए कार्य, संपत्ति सौदे या बड़े घरेलू आयोजन की योजना बनाने से बचें, अन्यथा तनाव बढ़ सकता है. पंचम भाव में स्थित गुरु की कृपा से आप स्वयं अपने विवेक और समझदारी से हर विषम स्थिति पर नियंत्रण पा लेंगे.

व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

कारोबार और आजीविका के क्षेत्र में यह महीना वरिष्ठों के मार्गदर्शन, नए निवेश को टालने और कार्यस्थल पर दबाव से निपटने का रहेगा.

व्यापार में बुजुर्गों की सलाह व नए निवेश से परहेज: व्यापार में हर कदम पूरी तरह सोच-विचारकर उठाएं. यदि किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय में असमंजस हो, तो घर के अनुभवी व बड़े-बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें; जल्दबाजी में निर्णय लेने पर आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. आठवें भाव में बुध और शुक्र की स्थिति को देखते हुए नए निवेश (New Investment) की योजना को फिलहाल टाल दें.

नौकरी में वर्कलोड व नर्वसनेस से बचाव: नौकरीपेशा जातकों पर कार्य का भारी दबाव रहने से परेशानियां खड़ी हो सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल न बन पाने के कारण आप कार्यक्षेत्र में नर्वस महसूस कर सकते हैं, जिससे कार्यों के परिणाम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है; इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें और विवादों से दूर रहें.

शिक्षा तथा करियर (Education & Career)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह माह ऊर्जा बढ़ाने, अतिरिक्त कक्षाएं लेने और जिम्मेदारियों को निभाने का रहेगा.

लक्ष्य प्राप्ति के लिए बढ़ाएं ऊर्जा: छात्रों को अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा और फोकस को सामान्य से अधिक बढ़ाना होगा. परिस्थितियां कैसी भी हों, कभी हार न मानें.

कला व मीडिया के छात्रों को सलाह: कला (Arts) और मीडिया/जनसंचार से जुड़े विद्यार्थी यदि आवश्यकता महसूस करें, तो बिना हिचकिचाहट के एक्स्ट्रा क्लासेज या मेंटर्स की सहायता लें.

करियर में निरंतर प्रयास: लग्न में स्थित वक्री शनि का प्रभाव आपको अनुशासन की सीख दे रहा है. अपने आधिकारिक दायित्वों और जिम्मेदारियों में तनिक भी लापरवाही न बरतें; आपके निरंतर और ईमानदार प्रयासों का परिणाम अंततः आपके पक्ष में आएगा और करियर का मार्ग सुगम होगा.

प्रेम एवं वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

प्रेम संबंधों में यह महीना वाणी पर संतुलन रखने की मांग कर रहा है, जबकि दांपत्य जीवन में अपार खुशियों और उपहारों का आगमन होगा.

लव लाइफ में संवाद में संयम: प्रेम संबंधों में ऊर्जा और आपसी आकर्षण में कुछ कमी महसूस हो सकती है; प्रयास के बावजूद संबंध को संतुलित करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर तकरार या बहस हो सकती है. ऐसे समय में बौद्धिक परिपक्वता दिखाते हुए पार्टनर के साथ पूरी तरह नपे-तुले और शांत शब्दों में बात करें.

वैवाहिक जीवन में अपार खुशियां: प्रेम संबंधों की तुलना में वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद और आनंदमय रहेगा. जीवनसाथी से हर मोड़ पर भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. आपके जन्मदिन या किसी विशेष अवसर पर पार्टनर की ओर से कोई मनपसंद और खूबसूरत गिफ्ट मिलने के प्रबल योग हैं.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह प्रतिकूल ग्रहों के कारण खान-पान में अनुशासन और वाहन सावधानीपूर्वक चलाने की चेतावनी दे रहा है.

पेट विकार व एसिडिटी: लग्न में वक्री शनि और पंचम भाव में मंगल-गुरु की स्थिति के कारण पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है. पेट दर्द, गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है.

खान-पान की सावधानी: बाहर के गरिष्ठ, मसालेदार और तले-भुने भोजन से पूरी तरह परहेज करें; समय पर सात्विक व ताजा भोजन ही ग्रहण करें.

वाहन चलाने में सतर्कता: सड़क पर वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें; नियमों का पालन करने से स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित रहेंगी.

लकी नंबर: 9

9 लकी कलर: पीला (Yellow)

पीला (Yellow) उपाय: नित्य नियम से श्री विष्णुसहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें.

प्रत्येक गुरुवार के दिन किसी मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल का दान करें.

प्रतिदिन काले कुत्ते को आदरपूर्वक ताजी रोटी खिलाएं.

FAQs

Q1. अक्टूबर 2026 में मीन राशि के जातकों को व्यापार और नए निवेश में क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. आठवें भाव में बुध-शुक्र की स्थिति के कारण नए निवेश की योजना टालें, कोई भी फैसला बुजुर्गों की सलाह से लें ताकि नुकसान से बचा जा सके.

Q2. इस माह मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या सावधानी बरतनी होगी?

Ans. अधिकारियों के साथ तालमेल की कमी से नर्वस होने से बचें, वर्कलोड को धैर्य से संभालें और अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही न बरतें.

Q3. मीन राशि के प्रेम, दांपत्य और स्वास्थ्य जीवन के लिए अक्टूबर 2026 कैसा रहेगा?

Ans. लव लाइफ में संतुलित बात करके विवाद टालें जबकि वैवाहिक जीवन में पार्टनर से सहयोग व गिफ्ट मिलेगा; वहीं स्वास्थ्य में पेट दर्द, एसिडिटी और वाहन चलाते समय सतर्क रहें.

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