हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPaush Putrada Ekadashi 2025 Paran: पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा, देखें शुभ मुहूर्त

Paush Putrada Ekadashi 2025 Paran: पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा, देखें शुभ मुहूर्त

Paush Putrada Ekadashi 2025 Paran: पुत्रदा एकादशी व्रत 30 दिसंबर 2025 को है और 31 दिसंबर को व्रत का पारण होगा. सही विधि और समय पर पारण करने से साधक का व्रत पूर्ण होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Dec 2025 05:25 PM (IST)
Preferred Sources

Paush Putrada Ekadashi 2025 Paran: पंचांग के अनुसार, पौष महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है. इस साल यह व्रत मंगलवार 30 दिसंबर 2025 को पड़ रहा है और व्रत का पारण 31 दिसंबर 2025 को किया जाएगा. पुत्रदा एकादशी इसलिए भी खास मानी जा रही है, क्योंकि यह साल 2025 की आखिरी एकादशी है.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, पौष पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है. इस एकादशी का व्रत रखने से साधक के जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती हैं, सुख-समृद्धि बढ़ती है, संतान सुख मिलता है, संतान और पारिवारिक जीवन सकारात्मक रहता है. लेकिन एकादशी व्रत का पूर्ण फल तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक सही मुहूर्त और विधि-विधान से व्रत का पारण न किया जाए. इसलिए जान लीजिए कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का कारण कब और कितने बजे किया जाएगा.

पौष पुत्रदा एकादशी पारण तिथि और मुहूर्त (Paush Putrada Ekadashi Vrat Paran Date and Time)

एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है. पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 31 दिसंबर 2025 को किया जाएगा. पारण का मुहूर्त दोपहर 01:29 से दोपहर 03:33 तक रहेगा. आप इस समय तक पारण कर लें.

एकादशी व्रत पारण विधि  (Paush Putrada Ekadashi Vrat Paran Vidhi)

द्वादशी तिथि पर यानी 31 दिसंबर 2025 को सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करें और फिर सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें. इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें. अब ब्राह्मण और गरीबों मं दान करें. इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें. एकादशी पारण वाले दिन विशेषकर लोग आंवला या भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद खासकर ही व्रत खोलते हैं. लेकिन मांसाहार चीजों से पूरी तरह परहेज करना चाहिए. द्वादशी तिथि पर चावल का सेवन जरूर करें, लेकिन इस दिन सात्विक चीजें की खाएं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 30 Dec 2025 05:25 PM (IST)
Ekadashi Vrat Parana Lord Vishnu Puja Paush Putrada Ekadashi 2025 Putrada Ekadashi 2025 Vrat Putrada Ekadashi 2025 Paran
Embed widget