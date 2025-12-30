Paush Putrada Ekadashi 2025 Paran: पंचांग के अनुसार, पौष महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है. इस साल यह व्रत मंगलवार 30 दिसंबर 2025 को पड़ रहा है और व्रत का पारण 31 दिसंबर 2025 को किया जाएगा. पुत्रदा एकादशी इसलिए भी खास मानी जा रही है, क्योंकि यह साल 2025 की आखिरी एकादशी है.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, पौष पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है. इस एकादशी का व्रत रखने से साधक के जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती हैं, सुख-समृद्धि बढ़ती है, संतान सुख मिलता है, संतान और पारिवारिक जीवन सकारात्मक रहता है. लेकिन एकादशी व्रत का पूर्ण फल तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक सही मुहूर्त और विधि-विधान से व्रत का पारण न किया जाए. इसलिए जान लीजिए कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का कारण कब और कितने बजे किया जाएगा.

पौष पुत्रदा एकादशी पारण तिथि और मुहूर्त (Paush Putrada Ekadashi Vrat Paran Date and Time)

एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है. पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 31 दिसंबर 2025 को किया जाएगा. पारण का मुहूर्त दोपहर 01:29 से दोपहर 03:33 तक रहेगा. आप इस समय तक पारण कर लें.

एकादशी व्रत पारण विधि (Paush Putrada Ekadashi Vrat Paran Vidhi)

द्वादशी तिथि पर यानी 31 दिसंबर 2025 को सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करें और फिर सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें. इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें. अब ब्राह्मण और गरीबों मं दान करें. इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें. एकादशी पारण वाले दिन विशेषकर लोग आंवला या भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद खासकर ही व्रत खोलते हैं. लेकिन मांसाहार चीजों से पूरी तरह परहेज करना चाहिए. द्वादशी तिथि पर चावल का सेवन जरूर करें, लेकिन इस दिन सात्विक चीजें की खाएं.