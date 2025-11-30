हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPaush Month 2025: पौष माह कब से हो रहा शुरू ? महत्व और डेट जानें

Paush Month 2025: पौष माह कब से हो रहा शुरू ? महत्व और डेट जानें

Paush Month 2025: पौष माह 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है. इस महीने में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व पुराणों में बताया गया है. इस माह में क्या करें, क्या नहीं, कौन से त्योहार आएंगे यहां जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 30 Nov 2025 11:15 AM (IST)
Paush Month 2025: हिंदी कैलेंडर का दसवां महीना पौष 5 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहा है इसका समापन 3 जनवरी 2026 को होगा. ये मास ठंड के दिनों में मार्गशीर्ष के बाद और माघ से पहले आता है. पौष में सूर्य धनु राशि में गोचर करते हैं इसलिए इस माह में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए. इससे शुभ फल नहीं मिलता हालांकि पूजा पाठ के लिहाज से ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है.

पौष में सूर्यव्रत का महत्व

पौषे मास्यर्कदिवसे य: स्नात्वा भास्करोदये। दानहोमंजपंकुर्यादर्चामर्कस्य सुव्रत।।

स्कंदपुराण में वर्णित इस श्लोक के अनुसार भगवान सूर्यदेव के निमित्त इस माह में जो कोई साधक शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष की सप्तमी तिथि को व्रत कर भगवान सूर्य की पूजा करता है, दान देता है. उसे रोग-दोष से मुक्ति मिलती है साथ ही वह जीवन में उन्नति करता है.

पौष मास के प्रमुख देवता सूर्य हैं। सूर्य पंचदेवों में से एक और एकमात्र प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले भगवान हैं. पौष मास में सूर्य की पूजा करने से जीवन का अंधकार दूर होता है, समस्याओं का सामना करने की शक्ति बढ़ती है.

पौष माह में क्या दान करें

पौष माह में कंबल, गर्म कपड़े, अनाज, जूते-चप्पल, भोजन, धन का दान करना चाहिए. इस माह में गुड़ और काले तिल का दान भी कर सकते हैं.

पौष माह में क्या खाएं

पौष में ठंड चरम पर होती है. इस मौसम में शरीर को गर्म रखने वाली चीजें खानी चाहिए। तिल, गुड़, मूंगफली जैसी चीजें, जिनकी तासीर गर्म होती हैं. सब्जियों में पालक, मेथी, बथुआ शामिल करें.

पौष माह में क्या करें

  • पौष माह में रोजाना सूर्यदेव की पूजा करें. ऊं सूर्याय नम:, ऊं खगाय नम:, ऊं भास्कराय नम: मंत्र का रोजाना जाप करें
  • रोजाना ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें
  • प्रतिदिन श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करना चाहिए. अन्य ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं.
  • गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों के जल से स्नान करें.

पौष माह व्रत त्योहार

5 दिसंबर 2025 - पौष माह शुरू
7 दिसंबर 2025 - अखुरथ संकष्टी चतुर्थी
15 दिसंबर 2025 - सफला एकादशी
16 दिसंबर 2025 - धनु संक्रांति
17 दिसंबर 2025 - प्रदोष व्रत
19 दिसंबर 2025 - पौष अमावस्या
24 दिसंबर 2025 - विनायक चतुर्थी
27 दिसंबर 2025 - गुरु गोविंद सिंह जयंती
30 दिसंबर 2025 - पौष पुत्रदा एकादशी
31 दिसंबर 2025 - बैकुंठ एकादशी
3 जनवरी 2026 - पौष पूर्णिमा व्रत

Kharmas 2025: खरमास लगने वाले हैं, जल्द निपटा लें शुभ काम, इस दिन से बंद हो जाएंगे मांगलिक कार्य

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 30 Nov 2025 11:15 AM (IST)
Tags :
Surya Dev Paush Month 2025
Embed widget