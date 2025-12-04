Masik Shivratri 2025: पौष मासिक शिवरात्रि किस दिन है ? तारीख, मुहूर्त जान लें

Masik Shivratri 2025: इस साल की आखिरी पौष मासिक शिवरात्रि 18 दिसंबर 2025 को है. मासिक शिवरात्रि यानी महीने में पड़ने वाली शिवरात्री. हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रक रखने और शिवजी की पूजा करने का विधान है.

इस व्रत का महत्व शिव पुराण में भी मिलता है. शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी, इन्द्राणी, सरस्वती, गायत्री, सावित्री, सीता, पार्वती तथा रति ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था.

पौष मासिक शिवरात्रि 2025 मुहूर्त

पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 18 दिसंबर को सुबह 2.32 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 19 दिसंबर को सुबह 4.49 पर इसका समापन होगा.

शिव पूजा के लिए इस दिन रात 11.51 से देर रात 12.45 तक शुभ मुहूर्त बन रहा है.

राहु-केतु की अशुभता दूर करेगा मासिक शिवरात्रि व्रत

राहु-केतु (Rahu Ketu) के अशुभ प्रभाव से जीवन में दुखों का अंबार लग जाता है. ज्योतिष के अनुसार, शिवजी की पूजा करने से राहु दोष से मुक्ति मिलती है. इसलिए आप मासिक शिवरात्रि के दिन निशिता काल मुहूर्त में शिवजी को दुर्वा और कुश में जल मिलाकर अभिषेक करें.

वहीं जिन लोगों की कुंडली में राहु-केतु की महादशा चल रही है तो आप मासिक शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करें और साथ ही शिव पंचाक्षरी मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें. इससे राहु-केतु जनित हर तरह का दोष समाप्त होता है, ऐसी मान्यता है.

असंभव को संभव करने वाला व्रत

मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि के व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा से किसी भी प्रकार के कठिन और असम्भव कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं.

कैसे करें मासिक शिवरात्रि व्रत

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और व्रत का संकल्प लें.

घर या मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक करें और बेलपत्र, फूल, धतूरा आदि चढ़ाएं.

शाम को फिर से पूजा करें और 'ॐ नमः शिवाय' या अन्य शिव मंत्रों का जाप करें पूजा में खीर, फल और मिठाई का भोग लगाएं.

रात्रि जागरण करें.

