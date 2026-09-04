Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मजैन धर्म में पर्वों का राजा है पर्युषण, कब से शुरू, क्यों माना जाता है महत्वपूर्ण

जैन धर्म में पर्वों का राजा है पर्युषण, कब से शुरू, क्यों माना जाता है महत्वपूर्ण

Paryushan Parv 2026: जैन समाज के पर्युष्ण पर्व 8 सितंबर 2026 से शुरू हो रहे हैं. ये पर्व दिगंबर और श्वेतांबर जैन दोनों के लिए सबसे खास है, 10 दिन कैसी होती है इनकी जीवनशैली, क्या है मान्यता है जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 04 Sep 2026 09:39 AM (IST)
Preferred Sources

Paryushan Parv 2026: पर्युषण पर्व जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है. जैन धर्म में इसे पर्वों का राजा माना जाता है. ़ जैन धर्म में माना जाता है कि सच्ची धार्मिक साधना वही है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार में विनम्रता आए, अहंकार कम हो और सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव विकसित हो, पर्युषण पर्व वही सिखाता है. 

पर्युषण का भाव है आत्मा के निकट रहना और सांसारिक गतिविधियों से मन को हटाकर धर्म तथा साधना की ओर लगाना. इस दौरान जैन अनुयायी अपनी दिनचर्या को अधिक सात्विक बनाते हैं और अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह तथा संयम के सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास करते हैं.

कितने दिन चलता है पर्युषण पर्व?

श्वेतांबर जैन परंपरा में पर्युषण पर्व 8 दिनों का होता है, जबकि दिगंबर परंपरा में इसी अवधि से जुड़ा दशलक्षण पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है. इस साल पर्युषण पर्व 8 सितंबर 2026 से शुरू हो रहे हैं. 

अंतरआत्मा की आराधना का पर्व

  • इस पर्व के दौरान श्रद्धालु अपनी क्षमता और संकल्प के अनुसार उपवास, एकासन, आयंबिल और तमाम अनेक तप करते हैं.
  • कई लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं, जबकि कुछ लोग केवल एक समय भोजन करते हैं.
  • धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, ध्यान और प्रवचन सुनना भी इस पर्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
  • पर्युषण का उद्देश्य केवल भोजन का त्याग करना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि करना है.
  • इस दौरान क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे कषायों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है.

संवत्सरी का क्या महत्व है?

श्वेतांबर जैन समाज में पर्युषण के अंतिम दिन संवत्सरी मनाई जाती है. इसे जाने-अनजाने में की गई गलती की क्षमा मांगने का विशेष अवसर माना जाता है. इस दिन जैन धर्म के लोग अपराधों और गलतियों पर चिंतन करते हैं तथा दूसरों से क्षमा मांगते हैं. इसे ‘मिच्छामि दुक्कडम्’ कहा जाता है, जिसका भाव है कि मेरे जरिए मन, वचन या कर्म से जाने-अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें.

पर्युषण पर्व का मुख्य संदेश

पर्युषण पर्व व्यक्ति को बाहरी सुख सुविधाओं से ध्यान हटाकर अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है. ये पर्व अहिंसा, क्षमा, संयम, त्याग और आत्मशुद्धि का संदेश देता है. 

पर्युषण पर्व में क्या किया जाा है

  • पहला दिन: पूजा, सामायिक और तप का संकल्प लिया जाता है.
  • दूसरा-तीसरा दिन: उपवास, एकासन, आयंबिल, स्वाध्याय और प्रतिक्रमण किया जाता है.
  • चौथा-पांचवां दिन: धार्मिक ग्रंथों का पाठ, प्रवचन और आत्मचिंतन होता है.
  • छठा दिन: संयम, त्याग और अहिंसा पर विशेष ध्यान दिया जाता है.
  • सातवां दिन: कल्पसूत्र वाचन में भगवान महावीर के जन्म प्रसंग का विशेष महत्व रहता है.
  • आठवां दिन: संवत्सरी मनाई जाती है. प्रतिक्रमण कर वर्षभर की गलतियों के लिए क्षमा मांगी जाती है और ‘मिच्छामि दुक्कडम्’ कहा जाता है.

FAQ

1. पर्युषण पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है?
श्वेतांबर जैन परंपरा में पर्युषण पर्व 8 दिनों का होता है, जबकि दिगंबर परंपरा में दशलक्षण पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है.

2. पर्युषण पर्व में क्या किया जाता है?
इस दौरान उपवास, एकासन, आयंबिल, सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ध्यान और धार्मिक प्रवचन किए जाते हैं. अहिंसा, संयम और आत्मशुद्धि पर विशेष जोर रहता है.

3. संवत्सरी का पर्युषण में क्या महत्व है?
संवत्सरी पर्युषण का अंतिम और महत्वपूर्ण दिन है. इस दिन व्यक्ति अपनी गलतियों का आत्मनिरीक्षण कर दूसरों से क्षमा मांगता है और ‘मिच्छामि दुक्कडम्’ कहता है.

4. पर्युषण पर्व का मुख्य संदेश क्या है?
पर्युषण आत्मचिंतन, अहिंसा, क्षमा, त्याग और संयम का संदेश देता है. इसका उद्देश्य मन, वचन और कर्म की शुद्धि के साथ अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों पर नियंत्रण पाना है.

श्रीकृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ही क्यों दिया गीता ज्ञान? गुरु-शिष्य संबंध से जुड़ा है रहस्य

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 09:39 AM (IST)
Tags :
Jain Festival Paryushan Parv 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज 4 सितंबर 2026, जन्माष्टमी पर रात्रि पूजा से पहले खत्म होगा रोहिणी नक्षत्र, बाल गोपाल की पूजा का मुहूर्त देखें
आज 4 सितंबर 2026, जन्माष्टमी पर रात्रि पूजा से पहले खत्म होगा रोहिणी नक्षत्र, बाल गोपाल की पूजा का मुहूर्त देखें
धर्म
4 सितंबर को जन्माष्टमी, पर व्रत और पारण में न करें यह गलती, पंचांग से समझें सही समय
4 सितंबर को जन्माष्टमी, पर व्रत और पारण में न करें यह गलती, पंचांग से समझें सही समय
धर्म
Janmashtami 2026: 15 साल बाद जन्माष्टमी पर दुर्लभ 'जयंती योग': सिर्फ एक पूजा से कटेंगे 3 जन्मों के पाप!
4 सितंबर 2026 को मनेगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 15 साल बाद अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का दुर्लभ 'जयंती योग', कटेंगे 3 जन्मों के पाप
धर्म
Janmashtami 2026: कृष्ण जन्माष्टमी से पहले घर में रखे लड्डू गोपाल की ये 7 चीजें जरूर जांच लें, सेवा में न हो ये भूल
कृष्ण जन्माष्टमी से पहले घर में रखे लड्डू गोपाल की ये 7 चीजें जरूर जांच लें, सेवा में न हो ये भूल
Advertisement

वीडियोज

NATURAL DISASTER ALERT: ग्लेशियर पिघलने से बढ़ सकता है खतरा, भारत में अलर्ट! |ABPLIVE
NEPAL FLASH FLOOD: 38 मिनट की देरी... और बह गए 1,200 लोग! नेपाल महाविनाश पर सबसे बड़ा खुलासा! ABPLIVE
दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ट्रस्ट का बदलेगा कामकाज? नए CEO और ट्रेजरर ने समझाया सिस्टम
राम मंदिर ट्रस्ट का बदलेगा कामकाज? नए CEO और ट्रेजरर ने समझाया सिस्टम
विश्व
नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में अब तक 1,290 लोगों की मौत, जानें कितने लापता
नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में अब तक 1,290 लोगों की मौत, जानें कितने लापता
क्रिकेट
12 छक्के, 281 का स्ट्राइक रेट, दासुन शनाका ने सबसे तेज सेंचुरी ठोक बनाया इतिहास
12 छक्के, 281 का स्ट्राइक रेट, दासुन शनाका ने सबसे तेज सेंचुरी ठोक बनाया इतिहास
बॉलीवुड
500 करोड़ में बनी 'टॉक्सिक' आधा बजट भी नहीं कर पाई वसूल, शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
आधा बजट भी नहीं वसूल कर पाई 'टॉक्सिक', शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
इंडिया
जय श्रीकृष्ण! जन्माष्टमी पर पीएम मोदी ने देशवासियों के लिए क्या प्रार्थना की?
जय श्रीकृष्ण! जन्माष्टमी पर पीएम मोदी ने देशवासियों के लिए क्या प्रार्थना की?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बे-सिर-पैर की बातें...', राहुल गांधी पर FIR पर नैनीताल पुलिस का बयान
'बे-सिर-पैर की बातें...', राहुल गांधी पर FIR पर नैनीताल पुलिस का बयान
शिक्षा
GATE 2027- रजिस्ट्रेशन शुरू, IIT-IISc में पढ़ाई और PSU में नौकरी का मौका
GATE 2027- रजिस्ट्रेशन शुरू, IIT-IISc में पढ़ाई और PSU में नौकरी का मौका
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget