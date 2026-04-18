Parshuram Jayanti 2026 Quotes: परशुराम जयंती की 10 शुभकामनाएं, अपनों को ये खास मैसेज भेजकर दें इस पर्व की बधाई
Parshuram Jayanti 2026 Quotes: परशुराम जयंती 19 अप्रैल 2026 को है. हिंदूओं के लिए ये दिन बहुत खास है. परशुराम जयंती पर अपनों को ये खास शुभकामनाएं भेजकर इस पर्व की बधाई दें.
Parshuram Jayanti 2026 Wishes: 19 अप्रैल को परशुराम जयंती है. परशुराम जी को अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने वाले योद्धा के रूप में जाना जाता है. परशुराम जी का स्वभाव तेज माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा से व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखता है और संतुलित जीवन जीने की दिशा में बढ़ता है.
परशुराम जी धर्म के रक्षक माने जाते हैं. उनकी आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में न्याय की स्थापना होती है और गलत कार्यों से बचने की प्रेरणा मिलती है. उनकी जयंती हमें यह संदेश देती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्चा धर्म है.इस खास मौके पर अपनों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं भेजकर उनके सुख-समृद्धि की कामना करें और परशुराम जी के विचारों को अपनाएं.
आप सदा साहस, भक्ति और धर्मपरायणता के गुणों से परिपूर्ण रहें
परशुराम जी की शिक्षाएं सदा आपके मार्ग को रोशन करती रहें.
परशुराम जयंती की शुभकामनाएं
भगवान परशुराम के आदर्शों को जीवन में अपनाएं और सफल जीवन पाएं
परशुराम जयंती की शुभकामनाएं
परशुराम चाप शर कर में राजे
ब्रह्मसूत्र गल माल विराजे
मंगलमय शुभ छबि ललाम की
आरती की श्री परशुराम की
परशुराम जयंती की शुभकामनाएं
गुरु है वो करण के
अंतर जाने आनंत और मरण के
नमन करता सारा संसार जिसे
बने जल भी अमृत उनके चरण के
परशुराम जयंती की शुभकामनाएं
शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान,
बनाते है इंसान को बलवान,
धर्म की रक्षा हमेशा करना,
यही सिखा गए भगवान परशुराम
अपने भीतर के परशुराम को जागृत करें
निडर और समर्पित बनें
परशुराम जयंती की शुभकामनाएं
शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान,
बनाते है इंसान को बलवान,
धर्म की रक्षा हमेशा करना,
यही सिखा गए भगवान परशुराम
भगवान परशुराम का आशीर्वाद आपके जीवन को सफलता और आनंद से भर दे. आपको विजय की ओर ले जाए.
शुभ परशुराम जयंती
शस्त्र और शास्त्र दोनों ही हैं उपयोगी
यही पाठ सिखा गए हैं हमें योगी
जय श्री परशुराम
परशुराम जयंती की हार्दिक बधाई
आइए हम भगवान परशुराम से प्रेरणा लें और महानता प्राप्त करने का प्रयास करें.
आपको और आपके परिवार को परशुराम जयंती 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं!
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