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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मParshuram Jayanti 2026 Quotes: परशुराम जयंती की 10 शुभकामनाएं, अपनों को ये खास मैसेज भेजकर दें इस पर्व की बधाई

Parshuram Jayanti 2026 Quotes: परशुराम जयंती की 10 शुभकामनाएं, अपनों को ये खास मैसेज भेजकर दें इस पर्व की बधाई

Parshuram Jayanti 2026 Quotes: परशुराम जयंती 19 अप्रैल 2026 को है. हिंदूओं के लिए ये दिन बहुत खास है. परशुराम जयंती पर अपनों को ये खास शुभकामनाएं भेजकर इस पर्व की बधाई दें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 18 Apr 2026 05:22 PM (IST)
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Parshuram Jayanti 2026 Wishes: 19 अप्रैल को परशुराम जयंती है. परशुराम जी को अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने वाले योद्धा के रूप में जाना जाता है. परशुराम जी का स्वभाव तेज माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा से व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखता है और संतुलित जीवन जीने की दिशा में बढ़ता है.

परशुराम जी धर्म के रक्षक माने जाते हैं. उनकी आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में न्याय की स्थापना होती है और गलत कार्यों से बचने की प्रेरणा मिलती है.  उनकी जयंती हमें यह संदेश देती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्चा धर्म है.इस खास मौके पर अपनों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं भेजकर उनके सुख-समृद्धि की कामना करें और परशुराम जी के विचारों को अपनाएं.

आप सदा साहस, भक्ति और धर्मपरायणता के गुणों से परिपूर्ण रहें
परशुराम जी की शिक्षाएं सदा आपके मार्ग को रोशन करती रहें.
परशुराम जयंती की शुभकामनाएं
Parshuram Jayanti 2026 Quotes: परशुराम जयंती की 10 शुभकामनाएं, अपनों को ये खास मैसेज भेजकर दें इस पर्व की बधाई

भगवान परशुराम के आदर्शों को जीवन में अपनाएं और सफल जीवन पाएं
परशुराम जयंती की शुभकामनाएं

Parshuram Jayanti 2026 Quotes: परशुराम जयंती की 10 शुभकामनाएं, अपनों को ये खास मैसेज भेजकर दें इस पर्व की बधाई

परशुराम चाप शर कर में राजे
ब्रह्मसूत्र गल माल विराजे
मंगलमय शुभ छबि ललाम की
आरती की श्री परशुराम की
परशुराम जयंती की शुभकामनाएं
Parshuram Jayanti 2026 Quotes: परशुराम जयंती की 10 शुभकामनाएं, अपनों को ये खास मैसेज भेजकर दें इस पर्व की बधाई

गुरु है वो करण के
अंतर जाने आनंत और मरण के
नमन करता सारा संसार जिसे
बने जल भी अमृत उनके चरण के
परशुराम जयंती की शुभकामनाएं
Parshuram Jayanti 2026 Quotes: परशुराम जयंती की 10 शुभकामनाएं, अपनों को ये खास मैसेज भेजकर दें इस पर्व की बधाई

शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान,
बनाते है इंसान को बलवान,
धर्म की रक्षा हमेशा करना,
यही सिखा गए भगवान परशुराम
Parshuram Jayanti 2026 Quotes: परशुराम जयंती की 10 शुभकामनाएं, अपनों को ये खास मैसेज भेजकर दें इस पर्व की बधाई

अपने भीतर के परशुराम को जागृत करें
निडर और समर्पित बनें
परशुराम जयंती की शुभकामनाएं
Parshuram Jayanti 2026 Quotes: परशुराम जयंती की 10 शुभकामनाएं, अपनों को ये खास मैसेज भेजकर दें इस पर्व की बधाई

शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान,
बनाते है इंसान को बलवान,
धर्म की रक्षा हमेशा करना,
यही सिखा गए भगवान परशुराम
Parshuram Jayanti 2026 Quotes: परशुराम जयंती की 10 शुभकामनाएं, अपनों को ये खास मैसेज भेजकर दें इस पर्व की बधाई

भगवान परशुराम का आशीर्वाद आपके जीवन को सफलता और आनंद से भर दे. आपको विजय की ओर ले जाए.
शुभ परशुराम जयंती
Parshuram Jayanti 2026 Quotes: परशुराम जयंती की 10 शुभकामनाएं, अपनों को ये खास मैसेज भेजकर दें इस पर्व की बधाई

शस्त्र और शास्त्र दोनों ही हैं उपयोगी
यही पाठ सिखा गए हैं हमें योगी
जय श्री परशुराम
परशुराम जयंती की हार्दिक बधाई

आइए हम भगवान परशुराम से प्रेरणा लें और महानता प्राप्त करने का प्रयास करें.

आपको और आपके परिवार को परशुराम जयंती 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं!

परशुराम जयंती 2026: 19 अप्रैल को कब और कैसे करें पूजा, जानें मुहूर्त, कथा, महत्व और पूरी जानकारी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 18 Apr 2026 05:22 PM (IST)
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