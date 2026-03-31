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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मParshuram Jayanti 2026: परशुराम जंयती कब ? जानें डेट, मुहूर्त, सिर्फ ये 2 लोग ही कर सकते हैं इनकी पूजा

Parshuram Jayanti 2026: परशुराम जंयती कब ? जानें डेट, मुहूर्त, सिर्फ ये 2 लोग ही कर सकते हैं इनकी पूजा

Parshuram Jayanti 2026 Date: अक्षय तृतीया पर परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है. इनकी पूजा से साहस, संयम मिलता है. परशुराम जी की पूजा कौन कर सकता है क्या है नियम जानें

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 31 Mar 2026 08:04 AM (IST)
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Parshuram Jayanti 2026 Date: परशुराम जंयती 19 अप्रैल 2026 को है.  भगवान विष्णु के उग्र अवतार भगवान परशुराम की जयंती अक्षय तृतीया पर मनाई जाती है. श्रीहरि ने अधर्म और दुष्ट शक्तियों के विनाश के लिए परशुराम भगवान के तौर पर अत्यंत रौद्र रूप धारण किया था.

यह भगवान विष्णु का छठा अवतार है, जो अपने भयंकर क्रोध और फरसे (कुल्हाड़ी) के लिए जाने जाते हैं.  उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश किया था. इनकी उपासना से शक्ति, साहस और आत्मबल प्राप्त होता है

पुराणों के अनुसार सामान्य व्यक्ति के लिए परशुराम जी की पूजा वर्जित मानी जाती है ऐसे में परशुराम जयंती पर क्या करें जिससे विष्णु जी प्रसन्न हो आइए जानते हैं.

परशुराम जयंती 2026 मुहूर्त

वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि शुरू - 19 अप्रैल 2026, सुबह 10:49

वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि समाप्त - 20 अप्रैल 2026, सुबह 07:27

  • पूजा मुहूर्त - सुबह 7.29 - दोपहर 12.20
  • शाम पूजा मुहूर्त - सुबह 6.49 - सुबह 10.57

भगवान परशुराम की नहीं होती पूजा

परशुराम जी सप्त चिरञ्जीवियों में से एक हैं लेकिन भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का अत्यंत उग्र और तेजस्वी अवतार माना जाता है. मान्यता है कि उनकी उपासना से साधक को प्रबल ऊर्जा और अद्भुत शक्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन इस ऊर्जा को साधारण व्यक्ति के लिए संभालना और संतुलित करना आसान नहीं होता. यही वजह है कि आमतौर पर उनकी नियमित पूजा कम ही की जाती है.

कौन कर सकता है परशुराम जी की पूजा

जो लोग साहस, पराक्रम या जोखिम भरे कार्यों (जैसे सुरक्षा बल, विद्यार्थी) से जुड़े होते हैं, उनके लिए परशुराम जी की आराधना विशेष रूप से फलदायी मानी गई है. उनकी साधना से न केवल आत्मबल और निर्भीकता बढ़ती है, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर गहन और पारलौकिक ज्ञान की प्राप्ति के भी संकेत मिलते हैं.

परशुराम जी की पूजा विधि

  • सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद भगवान परशुराम जी की मूर्ति पूजा न करें. बल्कि मानसिक पूजा करें. परशुराम जी का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करें.
  • उन्हें पीले फूल, चंदन, और तुलसी के पत्ते, अगरबत्ती, फूल और मिठाई अर्पित करके विधिवत उनकी पूजा करें
  • 'ॐ राम राम ॐ राम राम परशु हस्ताय नमः' मंत्र का जाप करें.
  • पूजा में सामर्थ्य अनुसार दान करें. मटका, अन्न, खरबूजा दान कर सकते हैं.

परशुराम जी की पूजा से क्या लाभ

  • साहस और आत्मबल में वृद्धि
  • अन्याय के खिलाफ लड़ने की क्षमता विकसित होती है.
  • शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता
  • करियर में संघर्षों को पार करने की शक्ति
  • व्यक्ति के जीवन में संयम और स्पष्टता आती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 31 Mar 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
Lord Vishnu Akshaya Tritiya 2026 Parshuram Jayanti 2026
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