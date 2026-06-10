हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मParama Ekadashi: एकादशी की तिथि आज से शुरू तो कब रखा जाएगा परमा एकादशी व्रत, पंचांग और पंडित जी से जानें

Parama Ekadashi: एकादशी की तिथि आज से शुरू तो कब रखा जाएगा परमा एकादशी व्रत, पंचांग और पंडित जी से जानें

Parama Ekadashi 2026: अधिकमास की परमा एकादशी व्रत 11 जून को है. आज मध्यरात्रि 12:57 पर एकादशी तिथि लग जाएगी और 11 जून रात 10:36 तक रहेगी. एकादशी तिथि लगते इसके नियम भी शुरू हो जाते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 10 Jun 2026 11:46 AM (IST)
Preferred Sources

Parama Ekadashi 2026: परमा एकादशी को अधिकमास में पड़ने वाली सबसे पुण्यदायी एकादशी माना जाता है. इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी रहते हैं. इस बार परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 को पड़ रहा है.

कब शुरू होगी एकादशी तिथि

पंचांग (Panchang) गणना के अनुसार, ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि की शुरुआत 11 जून रात 12 बजकर 57 मिनट (10 जून मध्यरात्रि) पर होगी और 11 जून रात 10 बजकर 36 मिनट पर समाप्त हो जाएगी. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास ने बताया कि, 11 जून 2026 को उदयातिथि में एकादशी तिथि पड़ने के कारण गुरुवार को ही व्रत रखा जाएगा.

एकादशी तिथि लगते ही न करें ये कार्य

एकादशी व्रत के दौरान कई कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है. नियम की अनदेखी करने पर व्रत खंडित हो सकता है या व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है. इसलिए एकादशी तिथि लगते ही ऐसे कार्य बिल्कुन नहीं करने चाहिए, जो वर्जित माने जाते हैं. समयानुसार परमा एकादशी आज रात 12 बजकर 57 मिनट से शुरू हो जाएगी. अधिकांश लोग इस समय सो रहे होंगे. आइए जानते हैं आज रात से ही कौन से कार्य वर्जित हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें: Adhik Maas Ekadashi 2026: अधिकमास में कौन-कौन सी एकादशी पड़ेगी, जानें तिथि और इनका महत्व

  • दशमी तिथि के नियम- एकादशी व्रत के नियम वैसे तो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं. दशमी तिथि पर तामसिक भोजन न करें, केलव सात्विक आहार ही ग्रहण करें.
  • भारी और तामसिक भोजन से बचें- एकादशी तिथि लगते ही भारी, तला-भुना और तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए. खासकर मांसाहार, शराब, लहसुन-प्याज और अधिक मसालेदार भोजन का सेवन वर्जित माना गया है.
  • ब्रह्मचर्य का पालन करें- एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व बताया गया है. मन, वचन और कर्म से संयम रखने को पुण्यदायक माना जाता है.
  • क्रोध-विवाद से बनाएं दूरी- शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन क्रोध, कटु वचन, झूठ और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए. इसलिए इस दिन शांत मन से भगवान विष्णु का स्मरण करना शुभ माना जाता है.
  • देर तक सोने से बचें- व्रत रखने वाले लोग एकादशी व्रत के दिन देर तक सोने के बजाय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें.
  • चावल और अनाज का सेवन वर्जित- एकादशी के दिन चावल, गेहूं, दाल और सामान्य अनाज का सेवन नहीं किया जाता है. आप फलाहार या सात्विक भोजन कर सकते हैं.

परमा एकादशी का महत्व

अधिकमास या पुरुषोत्तम मास मे पड़ने के कारण परमा एकादशी व्रत को बहत ही पुण्यदायी माना गया है. 3 साल मे एक बार ऐसा शुभ अवसर आता है, जब परमा एकादशी के व्रत और पूजन का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है. 11 जून 2026 के बाद यह दुर्लभ व्रत अब 9 अप्रैल 2029 को आएगा. धार्मिक मान्यता है कि परमा एकादशी दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को पापों से मुक्ति और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

ये भी पढ़ें: Parma Ekadashi 2026: 11 या 12 जून परमा एकादशी कब, कंफ्यूजन करें दूर जानें अधिकमास की आखिरी एकादशी की डेट

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
Read More
Published at : 10 Jun 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Ekadashi Vrat Vishnu Ji Parama Ekadashi Parma Ekadashi Adhik Maas Ekadashi Parma Ekadashi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Parama Ekadashi: एकादशी की तिथि आज से शुरू तो कब रखा जाएगा परमा एकादशी व्रत, पंचांग और पंडित जी से जानें
Parama Ekadashi: एकादशी की तिथि आज से शुरू तो कब रखा जाएगा परमा एकादशी व्रत, पंचांग और पंडित जी से जानें
धर्म
Parma Ekadashi 2026: 11 जून को बन रहा है चार दुर्लभ योगों का महासंयोग, जानें शुभ मुहूर्त, व्रत विधि और परमा एकादशी की पौराणिक कथा
3 साल बाद आया परमा एकादशी 2026 का दुर्लभ महासंयोग, 11 जून को इस विधि से करें विष्णु पूजा, दूर होगी दरिद्रता
धर्म
Somvati Amavasya 2026: साल की पहली सोमवती अमावस्या जून में कब ? स्नान-दान और सुहागिनों के लिए सबसे खास दिन
साल की पहली सोमवती अमावस्या जून में कब ? स्नान-दान और सुहागिनों के लिए सबसे खास दिन
धर्म
Mithun Sankranti 2026: सिलबट्टा...पीरियड्स और मिथुन संक्रांति, क्या है इन तीनों का संबंध, वजह जानकर चौंक जाएंगे
सिलबट्टा...पीरियड्स और मिथुन संक्रांति, क्या है इन तीनों का संबंध, जान लें
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Coaching News: Khan Sir Vs Raushan Sir की असली वजह है SHOCKING! ABPLIVE
Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Ujjwala Yojna Rule Change | Bharat ki Baat: अब तो मंत्री भी बोले..'महंगाई चिंताजनक' | PM Modi | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP ने जवाहर लाल नेहरू से की PM मोदी की तुलना तो भड़क गई कांग्रेस, कहा- 'भारत के लिए गले की फांस...'
BJP ने जवाहर लाल नेहरू से की PM मोदी की तुलना तो भड़क गई कांग्रेस, कहा- 'भारत के लिए गले की फांस...'
बिहार
बिहार के पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर, आज खाते में आएंगे 1100 रुपये, जानें कब 
बिहार के पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर, आज खाते में आएंगे 1100 रुपये, जानें कब 
विश्व
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata First Review: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'इसे टैक्स फ्री करेंगे'
दिल्ली की सीएम ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'हम इसे टैक्स फ्री करेंगे'
स्पोर्ट्स
IND A Vs SL A 2026: उन चार गेंदों की कहानी जिसने बदल दी मैच की दिशा, भारत A ने कैसे दी श्रीलंका A को शिकस्त
उन चार गेंदों की कहानी जिसने बदल दी मैच की दिशा, भारत A ने कैसे दी श्रीलंका A को शिकस्त
इंडिया
नरेंद्र मोदी ने बनाया सबसे लंबे समय तक चुने हुए PM का रिकॉर्ड, अमेरिका से आई बधाई, कहा - 'उनकी लीडरशिप में...'
नरेंद्र मोदी ने बनाया सबसे लंबे समय तक चुने हुए PM का रिकॉर्ड, अमेरिका से आई बधाई, कहा - 'उनकी लीडरशिप में...'
एग्रीकल्चर
जून में करें इन 4 फसलों की खेती, 4 महीने में होगी 4 लाख रुपये की मोटी कमाई
जून में करें इन 4 फसलों की खेती, 4 महीने में होगी 4 लाख रुपये की मोटी कमाई
ऑटो
अमिताभ बच्चन ने खरीदी Defender की सबसे पावरफुल SUV, कीमत और फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान
अमिताभ बच्चन ने खरीदी Defender की सबसे पावरफुल SUV, कीमत और फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget