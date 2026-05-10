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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPalmistry: क्या छोटी जीवन रेखा का मतलब कम आयु है, जानें हस्तरेखा शास्त्र में क्या बताया गया है

Palmistry: क्या छोटी जीवन रेखा का मतलब कम आयु है, जानें हस्तरेखा शास्त्र में क्या बताया गया है

Palmistry: हस्तरेखा में छोटी जीवन रेखा का मतलब कम उम्र नहीं, बल्कि शारीरिक ऊर्जा का स्तर है. जानें कैसे कर्म, योग और संतुलित जीवनशैली से आप अपनी हथेलियों की लकीरों को बदल सकते हैं.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 10 May 2026 08:45 AM (IST)
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  • विचार, कर्म, योग से हस्त रेखाएं बदली जा सकती हैं।

Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र ऐसा विषय है जिसमें लोगों की जिज्ञासा और अधिक जानने की इच्छा के साथ-साथ कई बार डर भी छिपा होता है. सबसे ज्यादा डर जिस बात को लेकर होता है वह हथेली में मौजूद जीवन रेखा के लिए होता है. अक्सर लोग अपने जीवन रेखा को कटा फटा समझकर और छोटी देखकर यह सोचते हैं, कि उनकी उम्र कम होगी लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है जीवन रेखा आपकी आयु तय नहीं करती है. उससे मौत की तारीख का पता नहीं चलता है.

दरअसल रेखा जीवन शक्ति, शारीरिक क्षमता, व्यक्ति का स्वास्थ्य और शरीर में बहने वाली ऊर्जा दर्शाती है. इस रेखा का छोटा होना यह संकेत देता है कि व्यक्ति के जीवन में शारीरिक ऊर्जा संतुलित नहीं रहेगी उसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे ना कि उसका जीवन समाप्त हो जाएगा. 

छोटी जीवन रेखा के अनेक पहलू

यदि किसी व्यक्ति के हथेली में जीवन रेखा छोटी है तो इसके कई सकारात्मक दृष्टिकोण भी हो सकते हैं. अगर उसकी जीवन रेखा छोटी है लेकिन मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा लंबी और साफ़ है तो उसे इंसान का मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति प्रबल होगी और जीवन लंबा और सफलता पूर्ण होगा. कई बार देखा गया है की मुख्य जीवन रेखा के साथ-साथ बगल में एक रेखा चल रही होती है जिसे मंगल रेखा या फिर गार्डन एंजेल लाइन भी कहा जाता है.

यह रेखा किसी भी शारीरिक संकट से व्यक्ति की रक्षा करती है और जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है इसी के चलते व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णता जीता है. ज्योतिषाचार्य पंडित श्रीमाली के अनुसार, आयु की गणना के लिए कलाई में मौजूद रेखाओं का भी बहुत महत्व है. यदि मणिबंध रेखाएं साफ़ और तीन चार की संख्या में है तो यह पूर्ण आयु का संकेत देती है चाहे जीवन रेखा कैसी भी हो. 

क्या रेखाएं बदलती नहीं हैं?

हस्त रेखा शास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति अगर अपने विचार, कर्म, योग, ध्यान और संतुलित जीवन शैली को अपनाता है तो उसकी रेखाओं में बदलाव दिखता है. कई बार सकारात्मक सोच और स्वस्थ आदतों से लोगों ने अपनी जीवन रेखा को बढ़ाया है और अधिक साफ और स्पष्ट किया है. अच्छी और स्वस्थ जीवन शैली का सीधा असर हमारे मस्तिष्क में होता है जिससे न्यूरॉन्स प्रभावित होते हैं और हमारी हथेली के रेखाओं को बदलने में मदद करते हैं. 

छोटी जीवन रेखा कम उम्र का प्रतीक है यह पूरी तरह से गलत और भ्रमित करने वाला विषय है. मनुष्य का जीवन उसकी मेहनत और उसके संकल्पों के अनुसार बनता है, उसकी स्वस्थ जीवन शैली ही जीवन को सही दिशा पर ले जाती है हाथों की लकीर एक केवल मार्ग है कि कैसे चलना है और अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है यह पूरी तरह से आपके हाथ में है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 10 May 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
Palmistry Hastrekha Life Line

Frequently Asked Questions

हथेली की जीवन रेखा से क्या पता चलता है?

जीवन रेखा आपकी आयु तय नहीं करती है, बल्कि यह जीवन शक्ति, शारीरिक क्षमता, स्वास्थ्य और ऊर्जा को दर्शाती है।

क्या छोटी जीवन रेखा का मतलब कम उम्र होता है?

नहीं, यह एक गलत धारणा है। छोटी जीवन रेखा का मतलब शारीरिक ऊर्जा में असंतुलन हो सकता है, न कि कम उम्र।

क्या हस्तरेखाएं बदल सकती हैं?

हाँ, सकारात्मक सोच, योग, ध्यान और संतुलित जीवन शैली अपनाने से हस्तरेखाओं में बदलाव देखा जा सकता है।

कलाई की रेखाएं आयु के बारे में क्या बताती हैं?

कलाई में साफ और तीन-चार की संख्या में मणिबंध रेखाएं पूर्ण आयु का संकेत देती हैं, भले ही जीवन रेखा कैसी भी हो।

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