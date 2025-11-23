हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Motivational Quotes: दूसरों की परवाह करना छोड़ें, आपका जीवन खिल उठेगा, जानें ओशो का संदेश

Motivational Quotes: दूसरों की परवाह करना छोड़ें, आपका जीवन खिल उठेगा, जानें ओशो का संदेश

Motivational Quotes: ओशो का संदेश सिखाता है कि दूसरों की परवाह छोड़, स्वयं को स्वीकारो. खुद से प्रेम और भीतर की स्वतंत्रता ही जीवन को सरल, शांत और अर्थपूर्ण बनाती है.

By : कहकशां परवीन | Updated at : 23 Nov 2025 06:00 PM (IST)
Osho Wisdom: ओशो कहते हैं– जीवन तब तक बोझ बना रहता है, जब तक हम दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की चाहत रखते हैं. "लोग क्या कहेंगे" यह वाक्य हमें भीतर से खोखला कर देता है. हम अपनी असली पहचान छोड़कर एक मुखौटा पहन लेते हैं. और धीरे-धीरे वह मुखौटा ही हमारी पहचान बन जाता है.

ओशो के अनुसार सच्चाई यह है कि किसी को खुश करने का कोई अंत नहीं है. जब तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो, तो तुम खुद से दूर हो जाते हो. जीवन का पहला सत्य है –स्वयं को स्वीकार करना. ओशो सलाह देते हैं कि जब तुम खुद को जैसे हो वैसे स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारे भीतर से एक असीम शांति बहने लगती है.

खुद से प्रेम करना सीखो 

ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता, वह किसी से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता. जब तुम खुद को स्वीकारते हो, तभी तुम दूसरों को भी बिना शर्त स्वीकारना सीखते हो. दूसरों की राय से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है.

जब आप जीवन में इसे आत्मसात कर लेते हों तो उस क्षण से आप किसी के गुलाम नहीं रहते.  वे कहते हैं कि खुद को ठीक करने की कोशिश नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि खुद के हर रूप को समझना ही सच्ची अनुभूति है. जो जैसा है, उसे देखने की हिम्मत रखना चाहिए तभी परिवर्तन सहज रूप से आता है.

असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर है 

ओशो समझाते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी दूसरों के कानून से नहीं, अपने अनुभव से जीनी होगी. जब तुम दिखावा छोड़ देते हो, तो एक आंतरिक प्रकाश प्रकट होता है. वह प्रकाश तुम्हें दिशा देता है. तब जीवन का हर पल साधना बन जाता है.

ओशो कहते हैं कि जो खुद को स्वीकार लेता है, उसे पूरी दुनिया स्वीकार कर लेती है. जीवन की सुंदरता तब खिलती है, जब हम किसी को साबित करना बंद कर देते हैं. क्योंकि असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, हमारे भीतर है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 23 Nov 2025 06:00 PM (IST)
Motivational Quotes Osho Wisdom Inner Freedom
