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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मOnam 2026: विष्णु ने राजा महाबली को पाताल भेजा, फिर हर साल घर लौटने का वरदान क्यों दिया

Onam 2026: विष्णु ने राजा महाबली को पाताल भेजा, फिर हर साल घर लौटने का वरदान क्यों दिया

Onam 2026: आज ओणम है, हर साल इस त्योहार पर राजा महाबलि अपनी प्रजा से मिले पृथ्वी पर आते हैं, आखिर विष्णु जी ने महाबलि को पाताल लोक भेजने के बाद पृथ्वी पर लौटने का वरदान क्यों दिया जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 26 Aug 2026 09:04 AM (IST)
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Onam 2026: केरल और दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला ओणम केवल फसल और खुशहाली का त्योहार नहीं है, बल्कि इसका संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार और असुरराज महाबली की कथा से भी जोड़ा जाता है. आज ओणम मनाया जा रहा है.

हर साल ओणम के दौरान महाबली के पृथ्वी पर आने की मान्यता है. लेकिन सवाल यह है कि जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में महाबली को पाताल लोक भेज दिया था, तो फिर उन्हें हर साल अपने राज्य और प्रजा के बीच लौटने का वरदान क्यों मिला?

कौन थे राजा महाबली?

पौराणिक कथा के अनुसार महाबली असुर वंश के राजा थे, लेकिन वे अपनी प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय थे. उन्हें दानी, न्यायप्रिय और वचन निभाने वाला राजा माना जाता था. उनकी प्रजा सुखी थी और राज्य में किसी तरह का भेदभाव नहीं था. महाबली की बढ़ती शक्ति और यश के कारण देवताओं को चिंता होने लगी.

महाबली ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया. इसी दौरान भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और एक छोटे ब्राह्मण के रूप में यज्ञ स्थल पर पहुंचे. उन्होंने महाबली से केवल तीन पग भूमि मांग ली.

तीन पग में नाप लिया पूरा संसार

महाबली ने वामन की मांग स्वीकार कर ली. इसके बाद वामन ने विराट रूप धारण कर लिया. पहले पग में उन्होंने पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश नाप लिया. अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं था.

महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया और कहा कि तीसरा पग उनके सिर पर रख दिया जाए. भगवान विष्णु महाबली के इस समर्पण और वचनबद्धता से प्रसन्न हुए. तीसरा पग उनके सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया.

फिर विष्णु जी ने दिया लौटने का वरदान

महाबली की भक्ति, दानशीलता और प्रजा के प्रति प्रेम से भगवान विष्णु प्रसन्न थे इसलिए उन्हें केवल दंड देकर दूर नहीं किया गया. धार्मिक कथा के अनुसार महाबली ने भगवान से अपनी प्रजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की.

भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे हर वर्ष एक बार अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकेंगे. इसे ओणम से जोड़ा जाता है.

ओणम पर महाबली के स्वागत की परंपरा

केरल में मान्यता है कि ओणम के दौरान राजा महाबली अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए पृथ्वी पर आते हैं. इसी वजह से लोग घरों की सफाई करते हैं, दरवाजे पर फूलों की पुक्कलम सजाते हैं, पारंपरिक पकवान बनाते हैं और उत्साह से त्योहार मनाते हैं.

ओणम के दिनों में महाबली का स्वागत उत्सव की तरह किया जाता है. यह त्योहार पौराणिक कथा, प्रकृति, फसल, परिवार और सामुदायिक खुशियों को एक साथ जोड़ता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 26 Aug 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
Onam 2026 Malyalam Festival 2026 Kerala Festival 2026 Thiruvonam 2026
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