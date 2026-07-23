Onam 2026: ओणम 2026 में कब ? गणेश उत्सव की तरह 10 दिन चलता है ये पर्व, निभाते हैं अनोखी परंपरा
Onam 2026: केरल का प्रमुख त्योहार ओणम 26 अगस्त को है. इस दिन पारंपरिक भोजन, फूलों की सजावट आदि परंपरा निभाई जाती है. इस त्योहार का धार्मिक महत्व और इसे मनाने की विधि देखेंय
Onam 2026: केरल का सबसे प्रसिद्ध त्योहार ओणम इस सास 26 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. खासतौर पर मलयाली समुदाय के लोग इसे मलायी कैलेंडर के चिंगम माह में धूमधाम से मनाते हैं.
धार्मिक मान्यता है कि ओणम राजा महाबली के स्वागत का पर्व है. भागवत पुराण और वामन पुराण में बताई कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा महाबली को पाताल लोक का अधिपति बनाया था महाबली ने अपने प्रजाजनों से वर्ष में एक बार मिलने का वरदान मांगा था. मान्यता है कि उसी अवसर पर उनकी स्मृति में ओणम मनाया जाता है. ओणम से जुड़ी जानकारी यहां देखें.
10 दिन का पर्व है ओणम
ओणम की शुरुआत आथम नक्षत्र से होती है और समापन तिरुवोनम नक्षत्र के दिन होता है. मलयाली लोक परंपरा के अनुसार ओणम केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि समृद्धि, समानता, खुशहाली और फसल कटाई का उत्सव है.
- आथम - ओणम की शुरुआत, घरों में पुक्कलम (फूलों की रंगोली) बननी शुरू होती है.
- चिथिरा - घर की साफ-सफाई और पुक्कलम का विस्तार.
- चोडी - नए वस्त्र और उपहार खरीदने की परंपरा.
- विशाकम - ओणसद्या (विशेष भोज) की तैयारियां शुरू होती हैं.
- अनिज्हम - प्रसिद्ध नौका दौड़ (वल्लमकली) का आयोजन.
- थ्रिकेटा -परिवार और रिश्तेदारों का मिलना-जुलना.
- मूलम - मंदिरों में विशेष पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम.
- पूरडम (-राजा महाबली और भगवान वामन की प्रतिमाओं की स्थापना.
- उथ्रडम- इसे 'प्रथम ओणम' भी कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन राजा महाबली केरल पहुंचते हैं.
- तिरुवोनम- ओणम का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण दिन. इस दिन विशेष पूजा, ओणसद्या, पुक्कलम, पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.
ओणसद्या का क्या महत्व
ओणसद्या ओणम का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण माना जाता है. यह केले के पत्ते पर परोसा जाने वाला पारंपरिक शाकाहारी भोजन है, जिसमें 20 से 30 या उससे अधिक प्रकार के व्यंजन रहते हैं जैसे - चावल, सांभर, अवियल, ओलन, थोरन, कूटू करी, रसम, पचड़ी, इंजी पुली, अचार, पापड़, केले के चिप्स और अंत में पायसम यानी खीर.
मलयाली परंपरा के अनुसार ओणसद्या केवल भोजन नहीं, बल्कि समानता, अतिथि सत्कार और सामूहिकता का प्रतीक है. इस दिन परिवार के सभी सदस्य और अतिथि एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जिससे आपसी प्रेम और एकता का संदेश मिलता है.
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