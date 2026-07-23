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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मOnam 2026: ओणम 2026 में कब ? गणेश उत्सव की तरह 10 दिन चलता है ये पर्व, निभाते हैं अनोखी परंपरा

Onam 2026: ओणम 2026 में कब ? गणेश उत्सव की तरह 10 दिन चलता है ये पर्व, निभाते हैं अनोखी परंपरा

Onam 2026: केरल का प्रमुख त्योहार ओणम 26 अगस्त को है. इस दिन पारंपरिक भोजन, फूलों की सजावट आदि परंपरा निभाई जाती है. इस त्योहार का धार्मिक महत्व और इसे मनाने की विधि देखेंय

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 23 Jul 2026 08:49 AM (IST)
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Onam 2026: केरल का सबसे प्रसिद्ध त्योहार ओणम इस सास 26 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. खासतौर पर मलयाली समुदाय के लोग इसे मलायी कैलेंडर के चिंगम माह में धूमधाम से मनाते हैं.

धार्मिक मान्यता है कि ओणम राजा महाबली के स्वागत का पर्व है. भागवत पुराण और वामन पुराण में बताई कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा महाबली को पाताल लोक का अधिपति बनाया था महाबली ने अपने प्रजाजनों से वर्ष में एक बार मिलने का वरदान मांगा था. मान्यता है कि उसी अवसर पर उनकी स्मृति में ओणम मनाया जाता है. ओणम से जुड़ी जानकारी यहां देखें.

10 दिन का पर्व है ओणम

ओणम की शुरुआत आथम नक्षत्र से होती है और समापन तिरुवोनम नक्षत्र के दिन होता है. मलयाली लोक परंपरा के अनुसार ओणम केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि समृद्धि, समानता, खुशहाली और फसल कटाई का उत्सव है.

  1. आथम - ओणम की शुरुआत, घरों में पुक्कलम (फूलों की रंगोली) बननी शुरू होती है.
  2. चिथिरा - घर की साफ-सफाई और पुक्कलम का विस्तार.
  3. चोडी - नए वस्त्र और उपहार खरीदने की परंपरा.
  4. विशाकम - ओणसद्या (विशेष भोज) की तैयारियां शुरू होती हैं.
  5. अनिज्हम - प्रसिद्ध नौका दौड़ (वल्लमकली) का आयोजन.
  6. थ्रिकेटा -परिवार और रिश्तेदारों का मिलना-जुलना.
  7. मूलम - मंदिरों में विशेष पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम.
  8. पूरडम (-राजा महाबली और भगवान वामन की प्रतिमाओं की स्थापना.
  9. उथ्रडम-  इसे 'प्रथम ओणम' भी कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन राजा महाबली केरल पहुंचते हैं.
  10. तिरुवोनम- ओणम का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण दिन. इस दिन विशेष पूजा, ओणसद्या, पुक्कलम, पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

ओणसद्या का क्या महत्व

ओणसद्या ओणम का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण माना जाता है. यह केले के पत्ते पर परोसा जाने वाला पारंपरिक शाकाहारी भोजन है, जिसमें 20 से 30 या उससे अधिक प्रकार के व्यंजन रहते हैं जैसे - चावल, सांभर, अवियल, ओलन, थोरन, कूटू करी, रसम, पचड़ी, इंजी पुली, अचार, पापड़, केले के चिप्स और अंत में पायसम यानी खीर.

मलयाली परंपरा के अनुसार ओणसद्या केवल भोजन नहीं, बल्कि समानता, अतिथि सत्कार और सामूहिकता का प्रतीक है. इस दिन परिवार के सभी सदस्य और अतिथि एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जिससे आपसी प्रेम और एकता का संदेश मिलता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 23 Jul 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Onam 2026 Malyalam Festival 2026 Kerala Festival 2026 Thiruvonam 2026
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