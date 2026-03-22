हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मओडिशा में तीन दिवसीय नबकुंडिया महाविष्णु यज्ञ का आयोजन, ऐसे मनाया गया हिंदू नववर्ष

ओडिशा में तीन दिवसीय नबकुंडिया महाविष्णु यज्ञ का आयोजन, ऐसे मनाया गया हिंदू नववर्ष

Odisha News: सनातन परंपरा पर आस्था प्रकट करने और वनवासियों के सुख समृद्धि और प्रगति की कामना करते हुए ओडिशा के कालाहांडी में तीन दिवसीय नबकुंडिया महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया.

By : रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर | Updated at : 22 Mar 2026 11:00 AM (IST)
Preferred Sources

Odisha News: आमतौर पर ज्यादातर लोग अंग्रेजी नव वर्ष पहली जनवरी को मनाते हैं, लेकिन सनातन परंपरा के अनुसार, चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि ही हिंदू धर्म के नववर्ष की तिथि होती है. चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा की तिथि के दिन ही ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड की रचना की थी.

अगर हम वेद और उपनिषद को अनुशीलन करें , तो हमें पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में एक ही धर्म था ,'सनातन धर्म'. वहीं, इतिहास की ओर नजर डालें, तो पता चलता है कि समय-समय पर सनातन धर्म को बौद्ध, मुस्लिम और मिशनरियों माध्यम से हानि पहुंचाई गई है. स्वतंत्रता के बाद भी समग्र भारतवर्ष में, कहीं पर डरा धमका कर, तो कहीं बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन तेजी से किया जा रहा था. इस तरह का धर्म परिवर्तन ज्यादातर समाज के दलित बहुल और वनवासी क्षेत्र में हो रहा था. रातों-रात कहीं मस्जिद, तो कहीं चर्च खड़ी कर दी जा रही थी. इस पर कोई कितनी भी आपत्ति उठाए, शासन तंत्र के काम पर जूं नहीं रेंग रहा था .

साल 1984 में 'स्वामी श्री सत्यानंद सरस्वती महाराज' ने वनवासी क्षेत्र में वनवासियों की संस्कृति, परंपरा, और धर्म को सुरक्षित रखने हेतु कालीकृष्णा संघ की प्रतिष्ठा की. स्वामी श्री सत्यानंद सरस्वती महाराज भारद्वाज गोत्र और ऋग्वेद ब्राम्हण थे. उन्होंने उड़ीसा प्रांत के कोरापुट और कालाहांडी जिले में गांव-गांव का भ्रमण किया और भगवान श्री कृष्णा और आदिमाता महाकाली के विषयों पर प्रवचन करते हुए लोगों को एकत्रित किया.

लोग धर्म परिवर्तन आदि कार्यों के चपेट में ना आ जाएं,इसीलिए उन्होंने सनातन परंपरा पर आस्था प्रकट करने और वनवासियों के सुख समृद्धि और प्रगति की कामना करते हुए त्रि दिवसीय नबकुंडिया महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया. इस त्रिदिवसीय यज्ञ के मध्य दिवस, अर्थात द्वितीय दिन सृष्टि के प्रारंभ दिवस - चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को केंद्र में रखा गया.

यज्ञ में हवन के साथ-साथ कई तरह के सामाजिक और वैदिक संस्कार कार्यक्रम शामिल किए गए. यज्ञ का मूल उद्देश्य यह रहा कि हिंदू राष्ट्रीय नव वर्ष के दिन लोग हजारों की संख्या में अपने परिजनों के साथ आए और हर्षोल्लास के साथ नव वर्ष का पालन किया. साल 1994 में श्री सत्यानंद सरस्वती महाराज ब्रह्मलीन हुए, लेकिन आज भी उनके अनुयायियों के द्वारा यह सिलसिला जारी है.

Ram Navami 2026: राम नवमी 26 या 27 मार्च कब ? सही तारीख और मुहूर्त देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर

रजनीकांत बिस्वाल अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल हैं. साल 2007 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. प्रमुख न्यूज़ चैनलों और एजेंसियों के साथ काम करते हुए रिपोर्टिंग और लेखन में दक्षता हासिल की है. एबीपी के लिए ओडिशा की खबरों पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर डिग्री के साथ, सटीक और प्रभावी खबरें प्रस्तुत करना विशेषता है. क्रिकेट खेलने में खास रुचि रखते हैं.
Read More
Published at : 22 Mar 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Odisha Hawan Kalahandi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Kamada Ekadashi 2026: कामदा एकादशी 28 या 29 मार्च कब ? नोट करें सही तारीख, पूजा मुहूर्त
कामदा एकादशी 28 या 29 मार्च कब ? नोट करें सही तारीख, पूजा मुहूर्त
धर्म
पढ़ाई में मन नहीं लगता? 7 दिन में फोकस बढ़ाएं! सरस्वती मंत्र से पाएं एकाग्रता, परीक्षा होगी सफल!
पढ़ाई में मन नहीं लगता? 7 दिन में फोकस बढ़ाएं! सरस्वती मंत्र से पाएं एकाग्रता, परीक्षा होगी सफल!
धर्म
Navratri 2026 Day 5 Puja: नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा से बच्चों में बढ़ती है एकाग्रता! जानें विधि, मंत्र, भोग
नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा से बच्चों में बढ़ती है एकाग्रता! जानें विधि, मंत्र, भोग
धर्म
चैत्र नवरात्रि 2026 Day 4: मां कूष्मांडा की पूजा के लिए सुरेश्वरी देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब!
चैत्र नवरात्रि 2026 Day 4: मां कूष्मांडा की पूजा के लिए सुरेश्वरी देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब!
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या ईरान पर हमला करेगा पाकिस्तान? सऊदी अरब ने शहबाज-मुनीर को याद दिलाई डिफेंस डील
क्या ईरान पर हमला करेगा पाकिस्तान? सऊदी अरब ने शहबाज-मुनीर को याद दिलाई डिफेंस डील
बिहार
'निशांत के कंधों पर हो बिहार संभालने की जिम्मेदारी...', नीतीश कुमार के भाई ने CM पद के लिए की पैरवी
'निशांत के कंधों पर हो बिहार संभालने की जिम्मेदारी...', नीतीश कुमार के भाई ने CM पद के लिए की पैरवी
विश्व
Oil Crisis: पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
क्रिकेट
तालिबान के खौफ से कांपा पाकिस्तान, PSL को लेना पड़ा बहुत बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला
तालिबान के खौफ से कांपा पाकिस्तान, PSL को लेना पड़ा बहुत बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
विश्व
Israel-US Iran War Live: कब तक चलेगा ईरान युद्ध? अमेरिकी वित्त सचिव बोले- हमारे पास पर्याप्त फंड
Live: कब तक चलेगा ईरान युद्ध? अमेरिकी वित्त सचिव बोले- हमारे पास पर्याप्त फंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पीड़ा बढ़ रही है…पीड़ित बढ़ रहे हैं...', मंत्री संजय निषाद मंच पर रोए तो बोले अखिलेश यादव
'पीड़ा बढ़ रही है…पीड़ित बढ़ रहे हैं...', मंत्री संजय निषाद मंच पर रोए तो बोले अखिलेश यादव
यूटिलिटी
इन जरूरतों के लिए नहीं निकाल सकते PF का पैसा, जान लीजिए नियम
इन जरूरतों के लिए नहीं निकाल सकते PF का पैसा, जान लीजिए नियम
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget