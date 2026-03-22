ओडिशा में तीन दिवसीय नबकुंडिया महाविष्णु यज्ञ का आयोजन, ऐसे मनाया गया हिंदू नववर्ष
Odisha News: सनातन परंपरा पर आस्था प्रकट करने और वनवासियों के सुख समृद्धि और प्रगति की कामना करते हुए ओडिशा के कालाहांडी में तीन दिवसीय नबकुंडिया महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया.
Odisha News: आमतौर पर ज्यादातर लोग अंग्रेजी नव वर्ष पहली जनवरी को मनाते हैं, लेकिन सनातन परंपरा के अनुसार, चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि ही हिंदू धर्म के नववर्ष की तिथि होती है. चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा की तिथि के दिन ही ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड की रचना की थी.
अगर हम वेद और उपनिषद को अनुशीलन करें , तो हमें पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में एक ही धर्म था ,'सनातन धर्म'. वहीं, इतिहास की ओर नजर डालें, तो पता चलता है कि समय-समय पर सनातन धर्म को बौद्ध, मुस्लिम और मिशनरियों माध्यम से हानि पहुंचाई गई है. स्वतंत्रता के बाद भी समग्र भारतवर्ष में, कहीं पर डरा धमका कर, तो कहीं बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन तेजी से किया जा रहा था. इस तरह का धर्म परिवर्तन ज्यादातर समाज के दलित बहुल और वनवासी क्षेत्र में हो रहा था. रातों-रात कहीं मस्जिद, तो कहीं चर्च खड़ी कर दी जा रही थी. इस पर कोई कितनी भी आपत्ति उठाए, शासन तंत्र के काम पर जूं नहीं रेंग रहा था .
साल 1984 में 'स्वामी श्री सत्यानंद सरस्वती महाराज' ने वनवासी क्षेत्र में वनवासियों की संस्कृति, परंपरा, और धर्म को सुरक्षित रखने हेतु कालीकृष्णा संघ की प्रतिष्ठा की. स्वामी श्री सत्यानंद सरस्वती महाराज भारद्वाज गोत्र और ऋग्वेद ब्राम्हण थे. उन्होंने उड़ीसा प्रांत के कोरापुट और कालाहांडी जिले में गांव-गांव का भ्रमण किया और भगवान श्री कृष्णा और आदिमाता महाकाली के विषयों पर प्रवचन करते हुए लोगों को एकत्रित किया.
लोग धर्म परिवर्तन आदि कार्यों के चपेट में ना आ जाएं,इसीलिए उन्होंने सनातन परंपरा पर आस्था प्रकट करने और वनवासियों के सुख समृद्धि और प्रगति की कामना करते हुए त्रि दिवसीय नबकुंडिया महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया. इस त्रिदिवसीय यज्ञ के मध्य दिवस, अर्थात द्वितीय दिन सृष्टि के प्रारंभ दिवस - चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को केंद्र में रखा गया.
यज्ञ में हवन के साथ-साथ कई तरह के सामाजिक और वैदिक संस्कार कार्यक्रम शामिल किए गए. यज्ञ का मूल उद्देश्य यह रहा कि हिंदू राष्ट्रीय नव वर्ष के दिन लोग हजारों की संख्या में अपने परिजनों के साथ आए और हर्षोल्लास के साथ नव वर्ष का पालन किया. साल 1994 में श्री सत्यानंद सरस्वती महाराज ब्रह्मलीन हुए, लेकिन आज भी उनके अनुयायियों के द्वारा यह सिलसिला जारी है.
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