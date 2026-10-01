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त्योहारों से भरे अक्टूबर में शादी के मुहूर्त क्यों नहीं?

October 2026 Marriage Muhurat: अक्टूबर 2026 में नवरात्रि, दशहरा और करवा चौथ के बावजूद शादी के मुहूर्त क्यों नहीं हैं? जानिए चातुर्मास की मान्यता और विवाह मुहूर्त के अलग नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 01 Oct 2026 12:02 PM (IST)
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October 2026 Marriage Muhurat: अक्टूबर में नवरात्रि है, दशहरा है और करवा चौथ भी. पूजा होगी, खरीदारी होगी, नए काम भी शुरू किए जाएंगे. फिर शादी के लिए यह महीना खाली क्यों है?

वजह चातुर्मास और विवाह मुहूर्त के अलग नियम हैं. हिंदू पंचांग की अक्टूबर 2026 की विवाह सूची में कोई शुभ दिन नहीं दिया गया है. हालांकि इसे सभी क्षेत्रों और समुदायों पर लागू एक जैसा नियम समझना भी सही नहीं होगा.

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घर में शादी की बात चल रही हो तो यह सवाल और अहम हो जाता है. छुट्टियां हैं, रिश्तेदार आ सकते हैं और मौसम भी बदलने लगता है. आयोजन के लिहाज से सुविधाजनक समय होने के बावजूद परंपरागत मुहूर्त देखकर विवाह करने वाले परिवारों को इंतजार क्यों करना पड़ता है?

त्योहारों के बीच भी जारी रहता है देवशयन

पौराणिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योगनिद्रा में रहते हैं और देवउठनी एकादशी पर उनका जागरण होता है. इस अवधि से जुड़ी चातुर्मास परंपरा में अनेक हिंदू परिवार विवाह रोककर रखते हैं. वर्ष 2026 में देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को है, इसलिए पूरा अक्टूबर देवशयन की अवधि में पड़ता है.

लेकिन देवशयन का अर्थ पूजा बंद होना नहीं है. चातुर्मास में व्रत, जप, दान और धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व बना रहता है. देवी की आराधना और विवाह संस्कार के लिए अलग परंपराएं हैं.

इसलिए नवरात्रि का शुभ होना अपने आप विवाह की अनुमति या मुहूर्त नहीं बन जाता. इसी तरह करवा चौथ पर दांपत्य की मंगलकामना की जाती है, लेकिन उस व्रत से नए विवाह की तारीख तय नहीं होती.

दशहरा शुभ है तो उस दिन सात फेरे क्यों नहीं?

दशहरे को नई शुरुआत के लिए शुभ मानने के कारण अक्सर कहा जाता है कि इस दिन मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं. विवाह के मामले में इस धारणा को बिना जांचे अपनाना ठीक नहीं होगा. खरीदारी, काम शुरू करने और विवाह संस्कार की कसौटियां अलग हो सकती हैं.

हिंदू पंचांग विवाह की तारीख निकालते समय सौर और चंद्र मास, नक्षत्र, योग और करण देखता है. गुरु और शुक्र के अस्त होने की अवधि भी उसकी गणना में विचारणीय है.

विवाह संबंधी इन नियमों के लिए मुहूर्त चिंतामणि और धर्मसिंधु को देखना चाहिए. इसलिए सिर्फ त्योहार देखकर विवाह की तारीख चुनना पूरी मुहूर्त गणना का विकल्प नहीं है.

क्या अक्टूबर में शादी करना अशुभ है?

विवाह मुहूर्त उपलब्ध नहीं और इस महीने होने वाली हर शादी अशुभ है क्योंकि ये एक ही बात नहीं हैं. मुहूर्त धार्मिक मान्यताओं और गणना की परंपराओं पर आधारित है. क्षेत्रीय पंचांग और परिवार की रीति में अंतर हो सकता है. हिंदू पंचांग भी स्वीकार करता है कि विवाह मुहूर्त के कुछ नियमों पर अलग-अलग मत हैं. 

अब शादी की तारीख कब तय करें?

देवउठनी एकादशी के बाद विवाह का मौसम लौटने की परंपरा है. फिर भी 20 नवंबर के बाद हर तारीख को विवाह मुहूर्त नहीं मान लेना चाहिए. जिन परिवारों में मुहूर्त देखकर फेरे होते हैं, वे विवाह स्थल के स्थानीय पंचांग और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार समय की पुष्टि कराएं. होटल, बैंक्वेट या निमंत्रण की बुकिंग से पहले यह जांच कर लेना बाद में तारीख बदलने की परेशानी बचाएगा.

FAQ

1. अक्टूबर 2026 में शादी के मुहूर्त क्यों नहीं हैं?
अक्टूबर देवशयन की अवधि में पड़ता है. चातुर्मास की परंपरा में अनेक हिंदू परिवार विवाह टालते हैं. पंचांग की अक्टूबर 2026 की विवाह सूची में भी शुभ दिन नहीं दिया गया है. क्षेत्रीय परंपराओं में अंतर हो सकता है.

2. क्या दशहरे पर बिना मुहूर्त शादी कर सकते हैं?
दशहरे को शुभ मानने भर से विवाह मुहूर्त तय नहीं होता. विवाह के लिए अलग पंचांग गणना और पारिवारिक परंपरा देखी जाती है. स्थानीय पंचांग के अनुसार तारीख और समय की पुष्टि करानी चाहिए.

3. क्या नवरात्रि में विवाह किया जा सकता है?
नवरात्रि पूजा और देवी आराधना का पर्व है. इससे विवाह का मुहूर्त अपने आप नहीं बनता. विवाह की तारीख संबंधित वर्ष के पंचांग और परिवार की धार्मिक परंपरा के अनुसार तय होती है.

4. देवउठनी एकादशी 2026 कब है?
वर्ष 2026 में देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को है. इसके बाद विवाह का मौसम लौटने की परंपरा है, लेकिन प्रत्येक तारीख विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होती.

5. क्या विवाह मुहूर्त न होने से पूरा अक्टूबर अशुभ है?
नहीं. विवाह मुहूर्त की अनुपलब्धता का अर्थ पूरे महीने का अशुभ होना नहीं है. पूजा, व्रत और दूसरे कार्यों के नियम अलग हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 01 Oct 2026 11:52 AM (IST)
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Marriage Muhurat Vivah Muhurat 2026 Dussehra 2026 Navratri 2026
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