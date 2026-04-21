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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNodia: नोएडा में भक्ति की लहर, हजारों भक्त भय और चिंता को दूर कर ध्यान में हुए मग्न

Nodia: नोएडा में भक्ति की लहर, हजारों भक्त भय और चिंता को दूर कर ध्यान में हुए मग्न

Nodia: नोएडा में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के आश्रम में परमहंस योगानन्द की 1926 की ऐतिहासिक कीर्तन संध्या के 100 वर्ष पूरे होने भक्तिभय कार्यक्रम का आयोजन हुआ.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 21 Apr 2026 03:17 PM (IST)
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Nodia: नोएडा में एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक क्षण के 100 वर्ष पूर्ण होने पर, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ़ इण्डिया (YSS) के नोएडा आश्रम में भक्तिमय कीर्तन और ध्यान की एक अत्यंत प्रेरणादायक संध्या आयोजित हुई, जिसमें हज़ारों से अधिक प्रतिभागियों ने शांति और आंतरिक उत्थान के शक्तिशाली सामूहिक अनुभव में भाग लिया.

100 साल पहले की गूंज फिर हुई जीवंत

यह कार्यक्रम एक ऐतिहासिक संध्या को स्मरण कराता है, जब परमहंस योगानन्दजी ने न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में पश्चिमी जगत् के सामने भक्तिमय कीर्तन का परिचय कराया था. 2,800 सीटों वाला वह हॉल उमड़ पड़ा था, हज़ारों लोग ओ गॉड ब्यूटीफुल (O God Beautiful) के कीर्तन में सम्मिलित हुए थे, जिससे गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का वातावरण निर्मित हुआ था, जो उनके मंच छोड़ने के बाद भी जारी रहा.

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए, स्वामी स्मरणानन्दजी ने (अंग्रेज़ी में) और स्वामी अद्यानन्दजी (हिन्दी में) ने इस शताब्दी के गहरे महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए. स्वामी स्मरणानन्दजी ने बल दिया कि आत्म-शक्ति से परिपूर्ण संगीत ही वास्तविक विश्वव्यापी संगीत है, जो सभी हृदयों द्वारा समझा जा सकता है,इस प्रकार भक्तिमय कीर्तन की सार्वभौमिकता को परमात्मा तक पहुंचने के प्रत्यक्ष मार्ग के रूप में रेखांकित किया.


Nodia: नोएडा में भक्ति की लहर, हजारों भक्त भय और चिंता को दूर कर ध्यान में हुए मग्न

उन्होंने आगे समझाया कि भक्तिमय कीर्तन केवल एक संगीतमय अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक आध्यात्मिक अभ्यास है. योगानन्दजी की शिक्षाओं के अनुसार, यह मन को एकाग्र करता है, भक्ति जाग्रत करता है और चेतना को अंतर्मुखी बनाता है. उन्होंने कहा कि कीर्तन ध्यान में आधी लड़ाई को जीतने के समान है, क्योंकि यह साधक को शीघ्रता से गहन जागरूकता और आंतरिक शांति की अवस्था में ले जाता है.

योगानन्दजी की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए, उन्होंने बताया कि भक्तिमय कीर्तन, चेतना का उत्थान करता है और भक्ति को जाग्रत करता है,लय और राग के माध्यम से एकाग्रता को सशक्त बनाता है, चिंता, भय और बेचैनी को दूर करने में सहायक है,गहरे ध्यान और आंतरिक निश्चलता का मार्ग प्रशस्त करता है. स्पंदनों की शक्ति के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर परिवर्तन ला सकता है.

संध्या का मुख्य आकर्षण ब्रह्मचारी भास्करानन्द जी के नेतृत्व में, संन्यासियों के साथ एक तल्लीन कर देने वाला भक्तिमय कीर्तन सत्र था. पवित्र कीर्तन  ओ गॉड ब्यूटीफुल (God Beautiful) से आरंभ होकर, यह सत्र अंग्रेज़ी और हिन्दी में कॉस्मिक चैंट्स की शृंखला के माध्यम से आगे बढ़ा, जो संक्षिप्त ध्यानमय विरामों से परिपूर्ण था.

जैसे ही अनेकों स्वर एक साथ उठे, वातावरण भक्ति की गहराई से ओतप्रोत हो गया। अनेक प्रतिभागियों ने आंतरिक निश्चलता, भावनात्मक मुक्ति और आध्यात्मिक उत्थान का अनुभव किया-जो 1926 की मूल घटना की प्रतिध्वनि थी, जब उपस्थित लोगों ने ईश्वर-साक्षात्कार तथा शरीर, मन और आत्मा की चंगाई का अनुभव किया था.

स्वामी स्मरणानन्दजी ने यह भी बताया कि भक्तिमय कीर्तन एक कला है, जिसमें निष्ठा, भावना और आंतरिक तल्लीनता आवश्यक है. सच्चा कीर्तन, उन्होंने कहा, शब्दों और ध्वनि से परे जाकर साधक को परमात्मा से जोड़ देता है. कार्यक्रम का समापन स्वामी अद्यानन्द जी के संक्षिप्त संबोधन से हुआ, जिन्होंने उपस्थित लोगों को वाईएसएस (YSS) की शिक्षाओं के और अधिक अध्ययन के लिए प्रेरित किया, जिसमें राजयोग का मार्ग शामिल है, जो भक्ति, ध्यान और संतुलित जीवन का समन्वय करता है.

विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई

यह नोएडा सभा एक वैश्विक शताब्दी समारोह का हिस्सा थी, जिसमें उसी दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्नेगी हॉल में एक समानांतर कार्यक्रम आयोजित किया गया जो भक्ति की सार्वभौमिक भाषा के माध्यम से विश्वभर के हृदयों को जोड़ता है. जैसे-जैसे संध्या समाप्त हुई, एक संदेश सभी के भीतर गूंजता रहा,जब संगीत भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है, तो वह केवल ध्वनि नहीं रहता वह दिव्य अनुभव का माध्यम बन जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 21 Apr 2026 03:17 PM (IST)
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