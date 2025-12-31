हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNew Year 2026 Horoscope: नया साल 2026 किस राशि के लिए लाएगा खुशखबरी ?

New Year 2026 Horoscope: नया साल 2026 किस राशि के लिए लाएगा खुशखबरी ?

New Year 2026 Horoscope: साल 2026 कुछ राशियों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्धि, संतुलन और सफलता मिलेगी. आर्थिक समृद्धि के अलावा उन्नति दिखाई देगी.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 31 Dec 2025 07:00 AM (IST)
New Year 2026 Rashifal: साल 2025 खत्म होने में दो दिन शेष हैं. नया साल 2026 में बहुत ग्रहों के गोचर, विशेष रूप से शनि, बृहस्पति, राहु और केतु की चाल से व्यक्तिगत जीवन, करियर, बिजनेस, परिवार और स्वास्थ्य जैसे तमाम क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा. साल की शुरुआत में कई महासंयोग बन रहे हैं जैसे गजकेसरी, मालव्य, बुधादित्य और शुक्रादित्य योग बनेंगे जो राशियों पर अपना प्रभाव डालेंगे, ऐसे में 2026 किन राशियों के लिए खुशखबरी लाएगा यहां जानें.

नया साल 2026 किन राशियों के लिए लाएगा खुशखबरी

तुला राशि – साल 2026 में तुला राशि वालों के लिए खुशियों का पिटारा खुलने वाला है. खासकर मीडिया, लेखन, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों से जुड़े लोग और स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा. आपके फैसले आपके पक्ष में रहेंगे. करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे और प्रमोशन भी संभव है. पुराने निवेश अब नए साल में फायदा पहुंचा सकते हैं.

वृषभ राशि - आर्थिक मामलों में आपको अच्छा लाभ दिखाई देगा. स्थिरता, बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक शांति इस साल की बड़ी खूबियां रहेंगी. करियर और वित्त दोनों में आगे बढ़ने का रास्ता साफ होगा, जिससे पूरा साल स्थिर और प्रगतिशील महसूस होगा. बस खर्चों पर लगाम लगाकर रखें. पिछला कठिन समय धीरे-धीरे खत्म होगा, अपने काम पर फोकस करें परिणाम सकारात्मक दिखाई देंगे.

कुंभ राशि - कुंभ राशिवालों के लिए 2026 घर या जमीन खरीदने का अच्छा समय रहेगा. शनि की अनुकूल स्थिति धन संचय में सहायक होगी. साल के दूसरे भाग में आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत हैं, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी. यदि आप पहले से योजना बनाएं और निर्माण कार्य में जल्दबाजी न करें, तो संपत्ति खरीदने का आपका सपना इस वर्ष अवश्य पूरा होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 31 Dec 2025 07:00 AM (IST)
