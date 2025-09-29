Durga Ashtami 2025 Live: दुर्गा पूजा की अष्टमी तिथि शुरू, जानें कन्या पूजन, हवन और शारदीय नवरात्रि पारण का मुहूर्त
Navratri Durga Ashtami 2025 Live: नवरात्रि या दुर्गा पूजा में अष्टमी-नवमी तिथि का खास महत्व है. इन तिथियों में कन्या पूजन और हवन होते हैं. सोमवार, 29 सितंबर शाम 04:31 से अष्टमी तिथि शुरू हो चुकी है.
LIVE
Background
Navratri Durga Ashtami 2025 Live: शारदीय नवरात्रि का उत्सव नौ दिनों तक मनाया जाता है. वहीं दुर्गा पूजा षष्ठी तिथि से लेकर दशमी तिथि तक चलती है. इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से हुई है और 1 अक्टूबर को नवमी तिथि रहेगी. वहीं 2 अक्टूबर दशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा.
नवरात्रि या दुर्गा पूजा में हर तिथि का अपना विशेष महत्व होता है. लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि विशेष मानी जाती है. अष्टमी को महा अष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं. इस दिन मां महागौरी की पूजा होती है. वहीं महा नवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है. साथ ही अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन और हवन भी किए जाते हैं.
दुर्गा अष्टमी कब है (Durga Ashtami 2025 Date)
शारदीय नवरात्रि इस साल 9 नहीं बल्कि 10 दिनों की है, जिस कारण तिथि को लेकर भ्रम उत्पन्न हुआ है. दुर्गा अष्टमी की बात करें तो, मंगलवार 30 सितंबर 2025 को नवरात्रि की अष्टमी तिथि रहेगी. इस दिन आप दुर्गा अष्टमी की पूजा कर सकते हैं. जो लोग अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, वे इसी दिन कन्या पूजा भी करेंगे.
दिक्र पंचाग के अनुसार 29 सितंबर 2025 शाम 04:31 से अष्टमी तिथि की शुरुआत हो चुकी है, जोकि 30 सितंबर को शाम 06:06 पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार, 30 सितंबर को ही अष्टमी पूजन किया जाएगा. वहीं 1 अक्टूबर को नवमी पूजन होगा.
दुर्गा अष्टमी पर मां महागौरी की पूजा
शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा होती है. इन्हें पवित्रता, सुंदरता, शुद्धता, शांति, उज्ज्वलता और दया की देवी कहा जाता है. इनकी उपासना से भक्तों को मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलती है.
नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा
अष्टमी के बाद शारदीय नवरात्रि अंतिम दिन यानी महा नवमी पर मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी. नाम के समान ही इन मां की पूजा करने से भक्तों को समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूरी होती है.
ये भी पढ़ें: Shardiya Navratri 2025 Day 8 Puja: नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा, जानें विधि, भोग, रंग, मंत्र, आरती
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Ashtami Kanya Puja 2025 Time: दुर्गा अष्टमी और कन्या पूजा शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 4:37 से 5:25 बजे
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:47 से 12:35 बजे
कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त: सुबह 10:40 से 12:10 बजे
Navratri Durga Ashtami 2025 Timing: नवरात्रि दुर्गा अष्टमी शुरू
पंचांग के अनुसार नवरात्रि दुर्गा का आरंभ आज 29 सितंबर शाम 04 बजकर 31 मिनट से हो चुकी है और 30 सितंबर शाम 06 बजकर 06 मिनट तक रहेगी. फिर नवमी तिथि लग जाएगी. उदयातिथि के मुताबिक अष्टमी तिथि 30 सितंबर को ही मान्य होगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL