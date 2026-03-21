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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मनवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा को लगाएं मालपुए का प्रिय भोग, जानिए बनाने की सरल विधि?

नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा को लगाएं मालपुए का प्रिय भोग, जानिए बनाने की सरल विधि?

Maa Kushmanda favorite Bhog: चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित है. मां की पूजा करने के साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनका प्रिय भोग अर्पित करने से फायदा मिलता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 21 Mar 2026 02:48 PM (IST)
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Maa Kushmanda Malpua Bhog: चैत्र नवरात्रि 2026 के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है. मान्यता है कि, देवी कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी. इनकी पूजा मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में सेहत और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

इस दिन मां को खास तरह का भोग लगाने का महत्व है, जिसमें मालपुआ प्रमुख रूप से शामिल है. 

Navratri 4th Day Maa Kushmanda: नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा को ऐसे करें प्रसन्न, जानें पूजा विधि, मंत्र, रंग, आरती और प्रिय भोग

मां कूष्मांडा को मालपुआ क्यों प्रिय हैं?

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, मां कूष्मांडा को मीठा मिष्ठान खासतौर से काफी पसंद है. मालपुआ एक पारंपरिक मिठाई है, जो घी और शक्कर से बनाई जाती है. इसे भोग के रूप में अर्पित करने से माता काफी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पू्र्ण होती हैं. 

इसके अलावा हरे फल जैसे केला, अंगूर भी माता को मुख्य रूप से अर्पित किए जाते हैं, लेकिन मालपुआ का भोग खासतौर से फलदायी माना गया है. 

मालपुआ बनाने की सामग्री

मां को भोग लगाने के लिए शुद्ध और सात्विक तरीके से मालपुआ बनाना जरूरी है. इसे बनाने के लिए-

1 कप मैदा
1/2 कप दूध
1/2 कप चीनी
1/2 चम्मच सौंफ
1/2 चम्मच इलायची पाउडर
घी फाई करने के लिए
पानी (जरूरतनुसार)

मालपुआ बनाने की सरल विधि

सबसे पहले एक बर्तन में मैदा, दूध और पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें. इसमें सौंफ और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें. 

अब एक कढ़ाही में घी गर्म करने के बाद तैयार घोल को थोड़ा थोड़ा करके डालकर गोल आकार में फैलाएं, इन्हें धीमी आंच पर सुनहरा होने तक फ्राई करें.

दूसरी और चीनी की चाशनी तैयार करें और तले हुए मालपुए को उसमें कुछ देर के लिए डुबो दें. इसके बाद इन्हें निकालकर भोग के लिए तैयार करें.

भोग लगाने का उचित तरीका

मालपुआ तैयार होने के बाद उसे साफ बर्तन में रखें और मां कुष्मांडा के सामने अर्पित करें. इसके साथ दीपक जलाएं और माता का ध्यान अवश्य करें. 

भोग लगाने के बाद आरती करें और फिर प्रसाद को परिवार के सदस्यों में बांट दें.

भोग से जुड़े जरूरी नियम

  • भोग सदैव शुद्ध और साफ वातावरण में पकाएं.
  • सबसे पहले मां कूष्मांडा को अर्पित करें, इसके बाद दूसरों को दें. 
  • भोग बनाते समय मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखें. 

नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा को मालपूए का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है. सही विधि और श्रद्धा के साथ अर्पित किया गया भोग जीवन में सुख-समृद्धि लाता है.

कोशिश करें मालपुए का प्रसाद घर-परिवार और सभी जरूरतमंदों में बांटें. शास्त्र कहते हैं कि, माता का प्रसाद जितने लोगों में बांटा जाए उतना ही पुण्य मिलने के साथ मां कूष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस चैत्र नवरात्रि मां कूष्मांडा को सच्चे मन से मालपुए का भोग लगाए.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 21 Mar 2026 02:48 PM (IST)
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