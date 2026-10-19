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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNavami Havan: पूर्णाहुति में नारियल क्यों चढ़ाते हैं, न हो तो क्या अधूरी रह जाती है पूजा?

Navami Havan: पूर्णाहुति में नारियल क्यों चढ़ाते हैं, न हो तो क्या अधूरी रह जाती है पूजा?

Navami Havan: नवमी के हवन में नारियल की पूर्णाहुति क्यों दी जाती है? जानिए इसका धार्मिक महत्व, नारियल उपलब्ध न होने पर विकल्प और पूजा पद्धति से जुड़ी जरूरी बातें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 19 Oct 2026 09:17 AM (IST)
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नवमी के हवन में आखिरी आहुति की तैयारी होती है तो नारियल भी रखा जाता है. घरों में अक्सर कहा जाता है कि इसकी पूर्णाहुति दिए बिना नवरात्रि की पूजा पूरी नहीं होती. लेकिन नारियल न मिले या उसे अर्पित करना भूल जाएं, तो क्या नौ दिनों का व्रत और पूजन निष्फल हो जाता है?

सिर्फ नारियल न चढ़ने से पूरी नवरात्रि पूजा को अधूरा या निष्फल कहना सही नहीं है. पूर्णाहुति हवन का समापन विधान है और उसमें नारियल एक प्रचलित सामग्री है. हवन पद्धति में पूर्णाहुति के लिए नारियल के साथ सुपारी का विकल्प भी दिया गया है. यानी नारियल को हर पूजा पद्धति की एकमात्र अनिवार्य सामग्री मान लेना ठीक नहीं होगा.

पूर्णाहुति का अर्थ क्या है?

पहले एक बात समझ लें, पूर्णाहुति हवन समाप्त होने के बाद किया जाने वाला अलग अनुष्ठान नहीं, बल्कि उसके समापन का हिस्सा है. निर्धारित आहुतियों के बाद यह अंतिम विशेष अर्पण किया जाता है.

नवरात्रि की साधना के संदर्भ में इसे अपने जप, पूजन और संकल्प को देवी के चरणों में अर्पित करने के भाव से समझा जाता है. नवरात्रि साधना में भी अनुष्ठान के अंतिम दिन हवन के माध्यम से पूर्णाहुति का विधान बताया गया है. हालांकि इसे सभी परिवारों की दुर्गा पूजा की एक जैसी विधि नहीं मानना चाहिए.

नारियल ही क्यों चढ़ाया जाता है?

पूर्णाहुति में नारियल अर्पित करना फल समर्पण की प्रचलित परंपरा है. इसके लिए नारियल और सुपारी का उपयोग आम है, लेकिन कुछ पद्धतियों में सूखे मेवे या अन्य फल भी प्रयुक्त हो सकते हैं. इससे स्पष्ट होता है कि पूर्णाहुति का विधान केवल एक वस्तु तक सीमित नहीं है.

नारियल चढ़ाने को अपने अहंकार और बुरी प्रवृत्तियों के समर्पण से भी जोड़कर समझाया जाता है.

नारियल नहीं है तो क्या करें?

यदि आपके घर की पूजा पद्धति में नारियल की पूर्णाहुति दी जाती है, तो उसकी तैयारी पहले कर लें. उपलब्ध न होने पर हवन कराने वाले पुरोहित से उसी पद्धति में मान्य विकल्प पूछें.

यहां फर्क समझना जरूरी है, नारियल का न होना और पूर्णाहुति का समापन विधान छोड़ देना, दो अलग बातें हैं. सामग्री बदलने की अनुमति आपकी अपनाई हुई पूजा पद्धति पर निर्भर करेगी.

क्या बिना हवन के भी नवरात्रि पूजा अधूरी है?

सामान्य घरेलू पूजन और विधिवत संकल्प लेकर किए जा रहे विशेष अनुष्ठान को एक ही नियम से नहीं परखा जा सकता. यदि आपने किसी निश्चित अनुष्ठान का संकल्प लिया है, जिसमें हवन और पूर्णाहुति शामिल हैं, तो उसका समापन उसी विधि के अनुसार कराएं.

लेकिन सामान्य घरेलू पूजा में केवल नारियल न चढ़ पाने के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि देवी नाराज हो गईं या नौ दिनों की पूजा व्यर्थ हो गई, ऐसा नहीं है.

पूर्णाहुति देना भूल गए हों तो?

पूजा दोबारा शुरू करने या किसी अनिष्ट की आशंका मान लेने के बजाय पुरोहित को बताएं कि कौन-सा चरण छूटा है. वे आपके संकल्प और पूजा पद्धति के अनुसार आगे की विधि बता सकते हैं.

नवमी के हवन में नारियल अर्पित करने की परंपरा का सम्मान करें, लेकिन उसे भय का कारण न बनाएं. पूर्णाहुति का महत्व अनुष्ठान के विधिपूर्वक समापन में है; नारियल की अनिवार्यता हर परंपरा में एक जैसी नहीं है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 19 Oct 2026 08:51 AM (IST)
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