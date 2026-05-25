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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNautapa: नौतपा आज से शुरू, इससे डरे नहीं नवपता ना पड़े तो हम सब भूखे मर जाएंगे? शास्त्रों से जानें इन 9 दिनों का महत्व

Nautapa: नौतपा आज से शुरू, इससे डरे नहीं नवपता ना पड़े तो हम सब भूखे मर जाएंगे? शास्त्रों से जानें इन 9 दिनों का महत्व

Nautapa: मई-जून की भीषण गर्मी के बीच जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हैं, तब नौतपा लगता है. इस साल 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहेगा. नौतपा यानी तेज गर्मी और सूर्य की तपिश वाले फलदायी 9 दिन.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 25 May 2026 07:15 AM (IST)
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Nautapa: हर साल ज्येष्ठ महीने में नौतपा लगता है. पंचांग गणना के अनुसार, सूर्य देव का गोचर जब रोहिणी नक्षत्र (Surya Rohine Nakshatra Gochar) में होता है, तब नौ दिनों के लिए नौतपा लगता है. नौतपा या नवतपा (Navtapa) को ऐसा समय माना जाता है, जब सूर्य की किरणें अधिक तीव्र हो जाती है और धरतीवासी गर्म हवा, तेज धूप और लू से परेशान हो जाते हैं. ज्योतिष से लेकर विज्ञान में नौतपा के कारण और महत्व के बारे में बताया गया है.

नौतपा कब से कब तक (Nautapa 2026 Start and End Date)

सोमवार 25 मई को दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 जून तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. सूर्य नक्षत्र गोचर के 15 दिनों में शुरुआती 9 दिन को नौतपा कहा जाता है. ऐसे में इस वर्ष 25 मई से लेकर 2 जून तक नौतपा रहेगा.  

इस साल नौतपा अधिकमास या मलमास में लग रहा है, जिसे ज्योतिषाचार्य दुर्लभ संयोग मान रहे हैं. ज्येष्ठ मास में अधिकमास होने के कारण इस साल ज्येष्ठ दो महीने तक चलेगा. साथ ही 9 दिनों के नौतपा में दो बार मंगलवार होने के कारण तीव्र गर्मी के संकेत भी मिल रहे हैं. दरअसल मंगल ग्रह का संबंध अग्नि और ऊर्जा से होता है. इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि, नौतपा के 9 दिनों में लू अधिक चलेगी और तापमान 48-50 डिग्री तक पहुंच सकता है.

नौतपा से डरे नहीं, ये वरदान है

नौतपा का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं. इसका अहम कारण यह है कि, नौतपा के नौ दिनों में भीषण गर्मी पड़ती है. लेकिन नौतपा से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये वरदान की तरह है और नौतपा का पड़ना जरूरी भी है. अगर नौतपा न पड़े तो हम सब भूखे मर जााएंगे. आइए शास्त्रों से जानते हैं कि, नौतपा पड़ता क्यों है इतना जरूरी-

दो मूसा, दो कातरा, दो तीड़ी, दो ताय।
दो की बादी जळ हरै, दो विश्वर दो वाय।।

अर्थ है- नौतपा के पहले दो दिन लू न चली तो चूहे (मूसा) बहुत हो जाएंगे. अगले दो दिन न चली तो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट (कातरा) बहुत हो जाएंगे. तीसरे दिन से दो दिन लू नहीं चली तो टिड्डियों के अंडे (तीड़ी) नष्ट नहीं होंगे. चौथे दिन से दो दिन नहीं तपा तो बुखार लाने वाले जीवाणु नहीं मरेंगे. इसके बाद दो दिन लू न चली तो विश्वर यानी सांप-बिच्छू नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे. आखिरी दो दिन भी नहीं चली तो आंधियां अधिक चलेंगी और फसलें चौपट कर देंगी. इसलिए नौतपा की गर्मी या लू से भयभीत होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि धरती के लिए नौतपा बहुत आवश्यक है. बस इन दिनों में बचाव की जरूरत है.

ये भी पढ़ें: Nautapa 2026: नौतपा में इन चीजों का दान दिलाएगा सूर्य और पितरों की कृपा
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
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  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
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इनके लेखन की विशेषता
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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 25 May 2026 07:15 AM (IST)
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Adhik Maas Summer Heat Wave Jyeshtha Month Nautapa Nautapa 2026
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