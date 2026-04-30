हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNarasimha Jayanti 2026 Sanskrit Wishes: नृसिंह जयंती पर भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं, कहें नृसिंहजयन्त्याः शुभाशयाः!

Narasimha Jayanti 2026 Sanskrit Wishes: नृसिंह जयंती पर भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं, कहें नृसिंहजयन्त्याः शुभाशयाः!

Happy Narasimha Jayanti 2026 Sanskrit Wishes:

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Apr 2026 07:02 AM (IST)
Preferred Sources

Happy Narasimha Jayanti 2026 Sanskrit Wishes: वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर नृसिंह या नरसिंह जयंती मनाई जाती है. नृसिंह अवतार को भगवान विष्णु का चौथा और उग्र अवतार माना जाता है, जिसमें भगवान का आधा शरीर मानव और आधा शरीर सिंह का है. इस बार नृसिंह जयंती गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 को मनाई जा रही है.

नृसिंह जयंती का त्योहार भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है. धार्मिक मान्यता है कि, इसी दिन भगवान नृसिंह ने भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए अवतार लेकर अधर्म का नाश किया. इसलिए दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत और भक्त की आस्था की शक्ति का प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है.

साथ ही नृसिंह जयंती पर लोग एक दूसरे को इस पावन दिन की बधाई भी देते हैं और भगवान से सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. विभिन्न भाषाओं में संस्कृत में दी गई शुभकामनाएं न केवल आध्यात्मिक भाव को प्रकट करती हैं, बल्कि पारंपरिक भी मानी जाती हैं. साथ ही संस्कृत को देववाणी कहा गया है, इसलिए भी संस्कृत में दी गई आध्यात्मिक शुभकामनाएं अधिक प्रभावशाली, शुद्ध, शुभ और सकारात्मक मानी जाती हैं.

नृसिंह जयंती सिर्फ पर्व नहीं, बल्कि यह आस्था, साहस और धर्म की विजय का भी प्रतीक माना जाता है. इस दिन संस्कृत में शुभकामनाएं देकर आप अपने प्रियजनों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ सकते हैं और इस पावन पर्व की गरिमा को और बढ़ा सकते हैं.

नृसिंह जयंती पर संस्कृत श्लोक और संदेश भेजना एक खास आध्यात्मिक अनुभव देता है. अगर आप भी इस दिन पर अपने परिजनों और प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो यहां देखें, नृसिंह जयंती के लिए संस्कृत में शुभकामनाएं संदेश (Narasimha Jayanti 2026 Wishes Shubhkamnaye quotes greeting in Sanskrit).

Narasimha Jayanti 2026 Date: नृसिंह जयंती पर कब है 29 या 30 अप्रैल, जानिए सही डेट और पूजा का समय

ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्।
नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्युं नमाम्यहम्॥
ॐ नृम नृम नृम नर सिंहाय नमः।
नृसिंहजयन्त्याः हार्दिक्यः शुभाशयाः!


Narasimha Jayanti 2026 Sanskrit Wishes: नृसिंह जयंती पर भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं, कहें नृसिंहजयन्त्याः शुभाशयाः!

"ध्याये न्नृसिंहं तरुणार्कनेत्रं सिताम्बुजातं ज्वलिताग्रिवक्त्रम्।
अनादिमध्यान्तमजं पुराणं परात्परेशं जगतां निधानम्।।...।"
नृसिंह जयंती की शुभकामनाएं


Narasimha Jayanti 2026 Sanskrit Wishes: नृसिंह जयंती पर भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं, कहें नृसिंहजयन्त्याः शुभाशयाः!

प्रद्योतसृष्टिकर्ता परबलदमनः पातु मां नारसिंहः।
नृसिंहजयन्त्याः शुभाशयाः!


Narasimha Jayanti 2026 Sanskrit Wishes: नृसिंह जयंती पर भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं, कहें नृसिंहजयन्त्याः शुभाशयाः!

नृसिंहजयंतीस्य शुभे दिने
भवतः जीवनं सुखसमृद्धिभिः पूर्णं भवतु।
भय-रोग-विघ्नाः सर्वे नश्यन्तु॥


Narasimha Jayanti 2026 Sanskrit Wishes: नृसिंह जयंती पर भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं, कहें नृसिंहजयन्त्याः शुभाशयाः!

शुभे नृसिंहजयंतीदिने भवतः सर्वे कष्टाः विनश्यन्तु।
श्रीलक्ष्मीनृसिंहः सदा भवतः रक्षणं करोतु।
आयुः, आरोग्यं, यशः च वर्धताम्॥


Narasimha Jayanti 2026 Sanskrit Wishes: नृसिंह जयंती पर भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं, कहें नृसिंहजयन्त्याः शुभाशयाः!

नृसिंहजयंतीपर्वणि हार्दिकाः शुभाशयाः।
भगवान् नृसिंहः भवतः जीवने साहसं, सुखं समृद्धिं च ददातु।
सर्वे भय-विघ्नाः नश्यन्तु, मंगलं भवतु॥


Narasimha Jayanti 2026 Sanskrit Wishes: नृसिंह जयंती पर भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं, कहें नृसिंहजयन्त्याः शुभाशयाः!

नृसिंहजयंतीमहोत्सवे भवतः जीवनं आनन्दमयं भवतु।
भगवान् नृसिंहः सर्वत्र विजयम्, शान्तिं च प्रददातु।
सर्वेषु कार्येषु सिद्धिः भवतु॥


Narasimha Jayanti 2026 Sanskrit Wishes: नृसिंह जयंती पर भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं, कहें नृसिंहजयन्त्याः शुभाशयाः!

ये भी पढ़ें: Narasimha Jayanti 2026: नृसिंह भगवान की फोटो घर पर रख सकते हैं या नहीं? पूजा के क्या है नियम
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
Read More
Published at : 30 Apr 2026 06:10 AM (IST)
Tags :
Narasimha Jayanti Narsimha Avatar Narasimha Jayanti 2026 Happy Narasimha Jayanti 2026 Narasimha Jayanti 2026 Wishes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Narasimha Jayanti 2026: आज नरसिंह जयंती, सुबह नहीं शाम को इस मुहूर्त में करें पूजा, देखें विधि
आज नरसिंह जयंती, सुबह नहीं शाम को इस मुहूर्त में करें पूजा, देखें विधि
धर्म
Aaj Ka Panchang 30 April 2026: आज नरसिंह जयंती पर रवि योग, पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
आज नरसिंह जयंती पर रवि योग, पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
धर्म
Narasimha Jayanti Katha: नृसिंह जयंती आज, जरूर पढ़ें भगवान विष्णु के चौथे अवतार की अद्भुत कथा
Narasimha Jayanti Katha: नृसिंह जयंती आज, जरूर पढ़ें भगवान विष्णु के चौथे अवतार की अद्भुत कथा
धर्म
Narasimha Jayanti 2026 Sanskrit Wishes: नृसिंह जयंती पर भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं, कहें नृसिंहजयन्त्याः शुभाशयाः!
Narasimha Jayanti 2026 Sanskrit Wishes: नृसिंह जयंती पर अपनों कों भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं, कहें नृसिंहजयन्त्याः शुभाशयाः!
Advertisement

वीडियोज

Sansani: हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर ! | Crime News | America
Sandeep Chaudhary On Exit Poll: कहां किसकी जीत..किसका सूपड़ा साफ | BJP | TMC | Poll of Polls on ABP
West Bengal Exit Poll 2026: क्या हार रही हैं दीदी ? | PM Vs Mamata | Chanakya Exit Poll
West Bengal Exit Poll 2026: ममता बनर्जी की सत्ता पर संकट? जानिए पूरा गणित | BJP Vs TMC | Mamata
West Bengal 2026 Phase 2 Voting: बंगाल में एक्शन मोड पर प्रशासन... | BJP | TMC | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'...स्टफ्ड पिग', ट्रंप ने जो मुहावरा इस्तेमाल किया, वो ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचाएगा, कह दिया नहीं हटेगी नाकेबंदी
'...स्टफ्ड पिग', ट्रंप ने जो मुहावरा इस्तेमाल किया, वो ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचाएगा
दिल्ली NCR
Delhi Weather Update: दिल्ली में दिन की शुरुआत ठंडक के साथ, आज हल्की बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं
दिल्ली में दिन की शुरुआत ठंडक के साथ, आज हल्की बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं
विश्व
‘किंग चार्ल्स सहमत, अमेरिका कभी भी ईरान को...’ डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या कह दिया?
‘किंग चार्ल्स सहमत, अमेरिका कभी भी ईरान को...’ डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या कह दिया?
बिजनेस
Fuel Price Today: क्या सच में चुनाव के बाद बढ़ जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? चेक करें आज का लेटेस्ट रेट
क्या सच में चुनाव के बाद बढ़ जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? चेक करें आज का लेटेस्ट रेट
बॉलीवुड
Bhooth Bangla BO Day 13: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने 13वें दिन भी मचाई धूम, कर डाली तगड़ी कमाई, जानें- 150 करोड़ से है कितनी दूर?
'भूत बंगला' ने 13वें दिन भी मचाई धूम, कर डाली तगड़ी कमाई, जानें- 150 करोड़ से है कितनी दूर?
क्रिकेट
Hardik Pandya Statement: 'मुझे अपने गेंदबाजों पर भरोसा था, लेकिन आज...', MI की शर्मनाक हार के बाद बोले हार्दिक पांड्या
'मुझे अपने गेंदबाजों पर भरोसा था, लेकिन आज...', MI की शर्मनाक हार के बाद बोले हार्दिक पांड्या
Results
ICSE-ISC Result 2026: आज सुबह 11 बजे जारी होगा 10वीं-12वीं रिजल्ट, ऐसे करें सबसे पहले चेक
ICSE-ISC Result 2026: आज सुबह 11 बजे जारी होगा 10वीं-12वीं रिजल्ट, ऐसे करें सबसे पहले चेक
जनरल नॉलेज
किसी से नहीं मिलतीं इन देशों की सरहदें, दुनिया की भीड़ में पड़े अकेले
किसी से नहीं मिलतीं इन देशों की सरहदें, दुनिया की भीड़ में पड़े अकेले
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Embed widget