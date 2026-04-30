Happy Narasimha Jayanti 2026 Sanskrit Wishes: वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर नृसिंह या नरसिंह जयंती मनाई जाती है. नृसिंह अवतार को भगवान विष्णु का चौथा और उग्र अवतार माना जाता है, जिसमें भगवान का आधा शरीर मानव और आधा शरीर सिंह का है. इस बार नृसिंह जयंती गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 को मनाई जा रही है.

नृसिंह जयंती का त्योहार भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है. धार्मिक मान्यता है कि, इसी दिन भगवान नृसिंह ने भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए अवतार लेकर अधर्म का नाश किया. इसलिए दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत और भक्त की आस्था की शक्ति का प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है.

साथ ही नृसिंह जयंती पर लोग एक दूसरे को इस पावन दिन की बधाई भी देते हैं और भगवान से सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. विभिन्न भाषाओं में संस्कृत में दी गई शुभकामनाएं न केवल आध्यात्मिक भाव को प्रकट करती हैं, बल्कि पारंपरिक भी मानी जाती हैं. साथ ही संस्कृत को देववाणी कहा गया है, इसलिए भी संस्कृत में दी गई आध्यात्मिक शुभकामनाएं अधिक प्रभावशाली, शुद्ध, शुभ और सकारात्मक मानी जाती हैं.

नृसिंह जयंती सिर्फ पर्व नहीं, बल्कि यह आस्था, साहस और धर्म की विजय का भी प्रतीक माना जाता है. इस दिन संस्कृत में शुभकामनाएं देकर आप अपने प्रियजनों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ सकते हैं और इस पावन पर्व की गरिमा को और बढ़ा सकते हैं.

नृसिंह जयंती पर संस्कृत श्लोक और संदेश भेजना एक खास आध्यात्मिक अनुभव देता है. अगर आप भी इस दिन पर अपने परिजनों और प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो यहां देखें, नृसिंह जयंती के लिए संस्कृत में शुभकामनाएं संदेश (Narasimha Jayanti 2026 Wishes Shubhkamnaye quotes greeting in Sanskrit).

Narasimha Jayanti 2026 Date: नृसिंह जयंती पर कब है 29 या 30 अप्रैल, जानिए सही डेट और पूजा का समय

ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्।

नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्युं नमाम्यहम्॥

ॐ नृम नृम नृम नर सिंहाय नमः।

नृसिंहजयन्त्याः हार्दिक्यः शुभाशयाः!





"ध्याये न्नृसिंहं तरुणार्कनेत्रं सिताम्बुजातं ज्वलिताग्रिवक्त्रम्।

अनादिमध्यान्तमजं पुराणं परात्परेशं जगतां निधानम्।।...।"

नृसिंह जयंती की शुभकामनाएं





प्रद्योतसृष्टिकर्ता परबलदमनः पातु मां नारसिंहः।

नृसिंहजयन्त्याः शुभाशयाः!





नृसिंहजयंतीस्य शुभे दिने

भवतः जीवनं सुखसमृद्धिभिः पूर्णं भवतु।

भय-रोग-विघ्नाः सर्वे नश्यन्तु॥





शुभे नृसिंहजयंतीदिने भवतः सर्वे कष्टाः विनश्यन्तु।

श्रीलक्ष्मीनृसिंहः सदा भवतः रक्षणं करोतु।

आयुः, आरोग्यं, यशः च वर्धताम्॥





नृसिंहजयंतीपर्वणि हार्दिकाः शुभाशयाः।

भगवान् नृसिंहः भवतः जीवने साहसं, सुखं समृद्धिं च ददातु।

सर्वे भय-विघ्नाः नश्यन्तु, मंगलं भवतु॥





नृसिंहजयंतीमहोत्सवे भवतः जीवनं आनन्दमयं भवतु।

भगवान् नृसिंहः सर्वत्र विजयम्, शान्तिं च प्रददातु।

सर्वेषु कार्येषु सिद्धिः भवतु॥





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