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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNarasimha Jayanti 2026 Date: नृसिंह जयंती पर कब है 29 या 30 अप्रैल, जानिए सही डेट और पूजा का समय

Narasimha Jayanti 2026 Date: नृसिंह जयंती पर कब है 29 या 30 अप्रैल, जानिए सही डेट और पूजा का समय

Narasimha Jayanti 2026 Date: वैशाख शुक्ल की चतुर्दशी को नृसिंह जयंती मनाई जाती है. नृसिंह या नरसिंह भगवान विष्णु का चौथा और रौद्र अवतार है. जानें इस साल 29 या 30 अप्रैल कब मनाई जाएगी नृसिंह जयंती.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 29 Apr 2026 09:30 AM (IST)
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  • नृसिंह जयंती 30 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी, चतुर्दशी तिथि 29 अप्रैल को शुरू होगी।
  • प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त 30 अप्रैल को शाम 04:17 से 06:56 तक रहेगा।
  • नृसिंह जयंती भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अवतार को समर्पित है।
  • माना जाता है कि नृसिंह पूजा सभी कष्टों का निवारण कर सुरक्षा प्रदान करती है।

Narasimha Jayanti 2026 Date: भगवान विष्णु के 10 अवतारों में नृसिंह अवतार भी है. इसे विष्णु का चौथा लेकिन रौद्र अवतार माना जाता है. इस अवतार में भगवान का आधा शरीर मनुष्य और आधा शेर का है. भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए भगवान ने यह अवतार लिया था, इसलिए इस अवतार को रक्षा का प्रतीक माना जाता है.

धार्मिक मान्यतानुसार, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान विष्णु (Lord Vishnu) ने प्रह्लाद की रक्षा के लिए यह अवतार धारण किया था. इसलिए हर साल इसी तिथि पर नृसिंह जयंती मनाई जाती है. नरसिंह या नृसिंह जयंती हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में एक है, जिसे भक्त श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं.

कब है नृसिंह जयंती (Narasimha Jayanti 2026 Kab Hai)

लेकिन कई पर्व-त्योहारों की तरह नृसिंह जयंती की तिथि को लेकर भी भक्तों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि, नृसिंह जयंती 29 अप्रैल को है या 30 अप्रैल को. अगर आप भी तिथि को लेकर कंफ्यूजन हैं तो जोधपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य से जानें नृसिंह जयंती की सही तारीख और पूजा का समय.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास ने बताया कि, पंचांग (Panchang) के अनुसार, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 29 अप्रैल को शाम 07 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी और 30 अप्रैल को रात 9 बजकर 12 मिनट तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार, गुरुवार 30 अप्रैल 2026 को ही नृसिंह जयंती मनाई जाएगी

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नृसिंह जयंती पर पूजा का शुभ मुहूर्त (Narasimha Jayanti 2026 Muhurat)

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार का समय प्रदोष काल माना जाता है. धार्मिक व पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि, भगवान नृसिंह न दिन में प्रकट हुए थे और न रात्रि में, उनका प्राकट्य प्रदोष काल में माना जाता है. इसलिए भगवान नृसिंह की पूजा के लिए प्रदोष काल के समय को सबसे उत्तम माना जाता है. 30 अप्रैल 2026 को भगवान नृसिंह की पूजा के लिए शाम 04 बजकर 17 मिनट  06 बजकर 56 मिनट तक का समय सबसे शुभ रहेगा.

नृसिंह जयंती महत्व (Narasimha Jayani Importance)

मान्यता है कि, भगवान नृसिंह की पूजा से सभी प्रकाट के कष्टों का क्षय होता है और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं. भगवान नृसिंह की पूजा से शत्रु और बुरी बलाएं भी दूर रहती है. इसलिए नृसिंह जयंती पर भक्त व्रत रखकर पूजा-पाठ करते हैं और भगवान से सुरक्षा, शक्ति, साहस और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं.

नृसिंह भगवान मंत्र (Narsimha Bhagwan Mantra)

नरसिंह सुरक्षा मंत्र- ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्। नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्॥

नरसिंह गायत्री मंत्र- ॐ वज्र-नखाय विद्महे, तीक्ष्ण-द्रंष्टाय धीमहि। तन्नो नारसिंह: प्रचोदयात्।।

नरसिंह गायत्री मंत्र- ॐ वज्र-नखाय विद्महे, तीक्ष्ण-द्रंष्टाय धीमहि। तन्नो नारसिंह: प्रचोदयात्।।

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

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पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
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Published at : 29 Apr 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
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Frequently Asked Questions

नृसिंह जयंती 2026 में कब मनाई जाएगी?

पंचांग के अनुसार, 29 अप्रैल को शाम 7:51 बजे चतुर्दशी तिथि शुरू होगी और 30 अप्रैल को रात 9:12 बजे तक रहेगी। उदयातिथि के अनुसार, 30 अप्रैल 2026 को नृसिंह जयंती मनाई जाएगी।

नृसिंह जयंती पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?

भगवान नृसिंह की पूजा के लिए प्रदोष काल का समय सबसे उत्तम माना जाता है। 30 अप्रैल 2026 को शाम 04:17 बजे से 06:56 बजे तक का समय पूजा के लिए सबसे शुभ रहेगा।

नृसिंह जयंती का क्या महत्व है?

मान्यता है कि भगवान नृसिंह की पूजा से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है और वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इससे शत्रु और बुरी शक्तियां भी दूर रहती हैं।

नृसिंह अवतार क्यों लिया गया था?

भगवान विष्णु ने भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए यह अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान का आधा शरीर मनुष्य और आधा शेर का है।

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