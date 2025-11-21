हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNag Diwali Kab Hai 2025: नवंबर में नाग दिवाली कब है, जानें क्यों मनाते हैं यह पर्व

Nag Diwali Kab Hai 2025: नवंबर में नाग दिवाली कब है, जानें क्यों मनाते हैं यह पर्व

Nag Diwali 2025 Date: नाग दिवाली का पर्व हर साल मार्गशीर्ष या अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, जोकि 25 नवंबर 2025 को है. नाग पंचमी की तरह यह पर्व भी नाग देवता को समर्पित है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 21 Nov 2025 10:04 AM (IST)
Preferred Sources

Nag Diwali 2025 Date: हिंदू धर्म में कई पर्व-त्योहार होते हैं जोकि देवी-देवता के साथ ही प्रकृति और जीव-जंतुओं को भी समर्पित होते हैं. इन्हीं में एक है नाग देवता को समर्पित नाग दिवाली का पर्व. दीपावली और देव दीपावली के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन नाग दिवाली इन दोनों दिवाली से अलग है.

सावन मास में पड़ने वाली नाग पंचमी की तरह नाग दिवाली का पर्व भी नाग देवता के प्रति सम्मान और आस्था प्रकट करने के लिए मनाया जाता है. नाग देवता को हिंदू धर्म में पाताल लोक का स्वामी भी माना गया है.

यह त्योहार मुख्य रूप से भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जैसे क्षेत्रों में मनाया जाता है. आइए जानते हैं नवंबर 2025 में नाग दिवाली का त्योहार कब मनाया जाएगा.

नाग दिवाली 2025 कब (Nag Diwali 2025 Kab Hai)

नाग दिवाली का त्योहार देव दिवाली के ठीक 20 दिन बाद मनाया जाता है. पंचांग के मुताबिक नाग दिवाली हर साल मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है. इस वर्ष यह पर्व मंगलवार 25 नवंबर 2025 को पड़ रही है. इसी तिथि पर विवाह पंचमी का पर्व भी है.

क्यों मनाते हैं नाग दिवाली (Why is celebrated Nag Diwali)

श्रावण मास में नाग पंचमी की तरह की नाग दिवाली का दिन भी नाग देवता की पूजा के बहुत शुभ मानी जाती है. नाग दिवाली का पर्व प्रकृति, आस्था और प्रकाश से जुड़ा पर्व है. इस दिन लोग व्रत रखते हैं और नाग देवता की छवि या आकृति बनाकर वंश वृद्धि, कालसर्प दोष निवारण, पारिवारिक खुशहाली आदि के लिए पूजा करते हैं.

नाग देवता की पूजा के लाभ

  • पौराणिक व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नागों को पाताल लोक का स्वामी माना जाता है. इसलिए हिंदू धर्म में नागों की पूजा का विशेष महत्व होता है.
  • नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में स्थित कालसर्प दोष भी दूर होता है.
  • वंश वृद्धि और पारिवारिक जीवन में खुशहाली के लिए भी लोग नाग देवता की पूजा करते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 21 Nov 2025 10:00 AM (IST)
Tags :
Nag Devta Margashirsha 2025 Nag Diwali 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
बिहार
Exclusive: उपेंद्र कुशवाहा के लिए जरूरी था बेटे को नीतीश कैबिनेट में भेजना, बोले- 'विधायकों ने खूब पलटी मारी...'
उपेंद्र कुशवाहा के लिए जरूरी था बेटे को नीतीश कैबिनेट में भेजना, बोले- 'विधायकों ने खूब पलटी मारी'
विश्व
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
स्पोर्ट्स
WPL 2025: महिला प्रीमियर लीग में गेंदबाजों का दबदबा, जानिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में
WPL में गेंदबाजों का दबदबा, जानिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में
Advertisement

वीडियोज

'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
बिहार
Exclusive: उपेंद्र कुशवाहा के लिए जरूरी था बेटे को नीतीश कैबिनेट में भेजना, बोले- 'विधायकों ने खूब पलटी मारी...'
उपेंद्र कुशवाहा के लिए जरूरी था बेटे को नीतीश कैबिनेट में भेजना, बोले- 'विधायकों ने खूब पलटी मारी'
विश्व
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
स्पोर्ट्स
WPL 2025: महिला प्रीमियर लीग में गेंदबाजों का दबदबा, जानिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में
WPL में गेंदबाजों का दबदबा, जानिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में
बॉलीवुड
Masti 4 Vs 120 Bahadur BO Day 1 Prediction: '120 बहादुर' या 'मस्ती 4', पहले दिन कौन सी फिल्म मारेगी बाजी? जानें- कितने करोड़ से कर सकती हैं ओपनिंग
'120 बहादुर' या 'मस्ती 4', पहले दिन कौन सी फिल्म मारेगी बाजी? जानें- कैसी रहेगी ओपनिंग?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
क्या अदरक वाली चाय सच में घटाती है वजन, जानें इस दावे को लेकर क्या कहती है रिसर्च?
क्या अदरक वाली चाय सच में घटाती है वजन, जानें इस दावे को लेकर क्या कहती है रिसर्च?
फैशन
त्योहार और फंक्शन में आप बनेंगी ट्रेंडसेंटर, इन शानदार सूट डिजाइन से खिल उठेगा आपका रंग
त्योहार और फंक्शन में आप बनेंगी ट्रेंडसेंटर, इन शानदार सूट डिजाइन से खिल उठेगा आपका रंग
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget