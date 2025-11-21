Nag Diwali Kab Hai 2025: नवंबर में नाग दिवाली कब है, जानें क्यों मनाते हैं यह पर्व

Nag Diwali 2025 Date: हिंदू धर्म में कई पर्व-त्योहार होते हैं जोकि देवी-देवता के साथ ही प्रकृति और जीव-जंतुओं को भी समर्पित होते हैं. इन्हीं में एक है नाग देवता को समर्पित नाग दिवाली का पर्व. दीपावली और देव दीपावली के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन नाग दिवाली इन दोनों दिवाली से अलग है.

सावन मास में पड़ने वाली नाग पंचमी की तरह नाग दिवाली का पर्व भी नाग देवता के प्रति सम्मान और आस्था प्रकट करने के लिए मनाया जाता है. नाग देवता को हिंदू धर्म में पाताल लोक का स्वामी भी माना गया है.

यह त्योहार मुख्य रूप से भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जैसे क्षेत्रों में मनाया जाता है. आइए जानते हैं नवंबर 2025 में नाग दिवाली का त्योहार कब मनाया जाएगा.

नाग दिवाली 2025 कब (Nag Diwali 2025 Kab Hai)

नाग दिवाली का त्योहार देव दिवाली के ठीक 20 दिन बाद मनाया जाता है. पंचांग के मुताबिक नाग दिवाली हर साल मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है. इस वर्ष यह पर्व मंगलवार 25 नवंबर 2025 को पड़ रही है. इसी तिथि पर विवाह पंचमी का पर्व भी है.

क्यों मनाते हैं नाग दिवाली (Why is celebrated Nag Diwali)

श्रावण मास में नाग पंचमी की तरह की नाग दिवाली का दिन भी नाग देवता की पूजा के बहुत शुभ मानी जाती है. नाग दिवाली का पर्व प्रकृति, आस्था और प्रकाश से जुड़ा पर्व है. इस दिन लोग व्रत रखते हैं और नाग देवता की छवि या आकृति बनाकर वंश वृद्धि, कालसर्प दोष निवारण, पारिवारिक खुशहाली आदि के लिए पूजा करते हैं.

नाग देवता की पूजा के लाभ

पौराणिक व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नागों को पाताल लोक का स्वामी माना जाता है. इसलिए हिंदू धर्म में नागों की पूजा का विशेष महत्व होता है.

नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में स्थित कालसर्प दोष भी दूर होता है.

वंश वृद्धि और पारिवारिक जीवन में खुशहाली के लिए भी लोग नाग देवता की पूजा करते हैं.