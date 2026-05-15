हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGadhiya Ghat Mata Temple: कालीसिंध का जल या चमत्कार? देखें कैसे माचिस की तीली लगते ही पानी से जल उठा दीपक

Gadhiya Ghat Mata Temple: कालीसिंध का जल या चमत्कार? देखें कैसे माचिस की तीली लगते ही पानी से जल उठा दीपक

Gadhiya Ghat Mata Temple: मध्य प्रदेश के गड़ियाघाट माता मंदिर में कालीसिंध नदी के जल से दीपक जलता है. पुजारी को मां के स्वप्न दर्शन के बाद चमत्कार शुरू हुआ, जो आज भी भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 15 May 2026 03:13 PM (IST)
Preferred Sources

Gadhiya Ghat Mata Temple: भारत अपनी प्राचीन संस्कृति और रहस्यमयी मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. यहां कई ऐसे स्थान हैं जहां विज्ञान के तर्क भी फीके पड़ जाते हैं. ऐसा ही एक अविश्वसनीय और विस्मयकारी मंदिर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थित है, जिसे गड़ियाघाट माता मंदिर के नाम से जाना जाता है.

इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां जलने वाला दीपक किसी घी या तेल से नहीं, बल्कि नदी के पानी से जलता है.

कालीसिंध नदी के तट पर स्थित पावन धाम

यह चमत्कारी मंदिर नलखेड़ा कस्बे से करीब 15 किलोमीटर दूर गाड़िया गांव के पास कालीसिंध नदी के किनारे स्थित है. नदी के सुरम्य तट पर स्थित होने के कारण यहां का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर रहता है. सालों से यह मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र रहा है, लेकिन पानी से दीपक जलने के रहस्य ने इसे देश भर में प्रसिद्ध कर दिया है.

रहस्यमयी दीपक की कहानी: जब मां ने दिया संकेत

स्थानीय मान्यताओं और मंदिर के पुजारी के अनुसार, दशकों पहले इस मंदिर में भी अन्य मंदिरों की तरह तेल और घी के दीपक ही जलाए जाते थे. लेकिन कहा जाता है कि एक रात माता ने मंदिर के पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए. माता ने पुजारी से कहा कि अब से उन्हें तेल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पास बहने वाली कालीसिंध नदी के जल से ही ज्योति प्रज्वलित की जाए.

अगली सुबह पुजारी जब नदी का पानी लेकर आए और उसे दीपक में डालकर माचिस की तीली जलाई, तो वह दीपक सामान्य ज्योत की तरह धधक उठा. शुरुआत में पुजारी स्वयं इस घटना से भयभीत थे और करीब दो महीनों तक उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई. लेकिन जब उन्होंने ग्रामीणों के सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं.

परंपरा और विज्ञान का द्वंद्व

तब से आज तक यह परंपरा निरंतर जारी है. जैसे ही दीपक में कालीसिंध नदी का पानी डाला जाता है, वह एक चिपचिपे तरल (लिक्किड) में बदल जाता है और ज्योति जलने लगती है. इस चमत्कार को देखने के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु और जिज्ञासु यहां आते हैं. कई लोगों ने इसके पीछे वैज्ञानिक कारण खोजने की कोशिश की, लेकिन भक्तों के लिए यह शुद्ध रूप से माता का आशीर्वाद है.

बरसात के मौसम में जब कालीसिंध नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, तब यह मंदिर जलमग्न हो जाता है. उस दौरान यहां पूजा और दीपक बंद कर दिए जाते हैं. पुनः शारदीय नवरात्रि के पहले दिन (घटस्थापना) मंदिर के कपाट खुलते हैं और फिर से उसी पावन जल से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है.

Prateek Yadav Snake Tattoo: स्टाइल के पीछे छिपा है अनंत काल का संदेश, जानें क्या कहता है ज्योतिष?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
Read More
Published at : 15 May 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Gadhiya Ghat Mata Temple Agar Malwa Temple Kalisindh River Water Lamp Mystery
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Gadhiya Ghat Mata Temple: कालीसिंध का जल या चमत्कार? देखें कैसे माचिस की तीली लगते ही पानी से जल उठा दीपक
सालों से बिना तेल-घी के जल रही है अखंड ज्योति, कालीसिंध नदी के जल का अनोखा रहस्य
धर्म
Vat Savitri Vrat 2026 LIVE: वट सावित्री व्रत 16 या 17 मई कब ? सुहागिनें जान लें पूजा मुहूर्त, सामग्री, विधि
Vat Savitri Vrat 2026 LIVE: वट सावित्री व्रत 16 या 17 मई कब ? सुहागिनें जान लें पूजा मुहूर्त, सामग्री, विधि
धर्म
Prateek Yadav Snake Tattoo: स्टाइल के पीछे छिपा है अनंत काल का संदेश, जानें क्या कहता है ज्योतिष?
प्रतीक यादव ने क्यों बनवाया 'ओरोबोरोस' टैटू? जानें सांपों से जुड़ा यह गहरा धार्मिक और ज्योतिषीय सच
धर्म
Cannes 2026: गीता, तुलसी माला और कृष्ण भक्ति… आरती खेतरपाल के कान्स लुक ने बटोरी सुर्खियां
Cannes 2026: गीता, तुलसी माला और कृष्ण भक्ति… आरती खेतरपाल के कान्स लुक ने बटोरी सुर्खियां
Advertisement

वीडियोज

Ranbir Kapoor ने Ramayana में श्री राम का किरदार निभाने से पहले खरीदी Ayodhya में Property
UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
BRICS Summit: ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत में भिड़े ईरान और UAE, बीच में कूदा रूस, जानें क्या बोला भारत
ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत में भिड़े ईरान और UAE, बीच में कूदा रूस, जानें क्या बोला भारत
बिहार
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
इंडिया
NEET Paper Leak: फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
साउथ सिनेमा
Mohanlal Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
Politics
US-Iran Tension: ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
जनरल नॉलेज
जब सांप के कान नहीं होते तो बीन की आवाज कैसे सुन लेते हैं, हैरान कर देगा जवाब
जब सांप के कान नहीं होते तो बीन की आवाज कैसे सुन लेते हैं, हैरान कर देगा जवाब
एग्रीकल्चर
सिर्फ 7 दिन में तैयार हो जाता है ये सुपरफूड, बाजार में है बंपर डिमांड
सिर्फ 7 दिन में तैयार हो जाता है ये सुपरफूड, बाजार में हैो बंपर डिमांड
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget