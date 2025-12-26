हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकर्नाटक की रहस्यमयी नदी में 1,000 शिवलिंग, कोई नहीं जानता इन्हें किसने और कब बनाया?

कर्नाटक की रहस्यमयी नदी में 1,000 शिवलिंग, कोई नहीं जानता इन्हें किसने और कब बनाया?

Karnataka Sahasralinga: कर्नाटक में स्थित शलमाला नदी में हजारों की संख्या में शिवलिंग काली चट्टानों पर उकेरे हुए हैं. आइए जानते हैं सहस्त्रलिंग से जुड़ी अनसुनी कहानियां और उसका आध्यात्मिक महत्व.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 26 Dec 2025 10:25 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Karnataka Sahasralinga: कर्नाटक के उत्तर जिले में स्थित शलमाला नदी घने जंगलों के बीच से होकर बहती है और जब जलस्तर कम होता है तो एक ऐसा दिव्य नजारा दिखाई देता है. नदी के तल और किनारों पर काली चट्टानों में हजारों शिवलिंग, जिन्हें सहस्त्रलिंग कहा जाता है.

यह जगह केवल पवित्र ही नहीं, बल्कि एक जीवंत रहस्य भी है, जो प्राचीन आध्यात्मिकता के खो चुके इतिहास को अपने में समेटे हुए है. 

सहस्त्र लिंग निर्माण की सटीक जानकारी अज्ञात

सहस्त्र लिंग शब्द का अर्थ है, हजार लिंग. मान्यताओं के मुताबिक पत्थर पर उकेरे गए हजारों शिवलिंग प्राचीन काल में स्थानीय राजाओं द्वारा आध्यात्मिक भेंट और सुरक्षा के लिहाज से बनवाए गए थे. हालांकि किसी को भी इसकी सटीक तिथि के बारे में ज्ञात नहीं है.

लेकिन पुरातत्व विश्लेषण के आधार पर कुछ शिवलिंग 17वीं-18वीं शताब्दी के बीच सिरसी के सदाशिवरायवर्मा राजवंश से जुड़ी मानी जाती है. हालांकि इनकी संख्या और नक्काशी को देखकर ये संकेत मिलता है कि, ये काफी पुराना है.

कर्नाटक की रहस्यमयी नदी में 1,000 शिवलिंग, कोई नहीं जानता इन्हें किसने और कब बनाया?

नदी का तल ही मंदिर 

भारत के अधिकतर तीर्थ स्थलों के विपरीत, शलमाला नदी में कोई भी गोपुरम (मंदिर का शिखर) या पंडा-पुजारी नहीं है. नदी का तल ही मंदिर है, जहां भक्त नंगे पैर चलकर अलग-अलग आकारों के शिवलिंगों के दर्शन करते हैं.

इस नदी में कुछ शिवलिंग इंच जितने छोटे हैं, जबकि कुछ का आकार मानव शरीर जितना विशाल है. शिवरात्रि के दौरान जब नदी का जलस्तर कम होता है तो तल पर हजारों शिवलिंग दिखाई देने लगते हैं.

स्थानीय लोगों के साथ दर्शन करने आए भक्त चट्टानों पर दूध, जल और फूल चढ़ाते हैं. लेकिन बारिश के मौसम में यह पवित्र नजारा पूरी तरह जलमग्न हो जाता है.

सहस्त्रलिंग से जुड़ी पौराणिक कथा

सहस्त्रलिंग से जुड़ा ऐसा कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, जो बता सकें कि इन सभी लिंगों को किसने और कब तराशा? हालांकि स्थानीय सिद्धांतों के मुताबिक, किसी राजा ने अपने राज्य की समृद्धि और खुशहाली के लिए 1 हजार शिवलिंग बनाने की प्रतिज्ञा ली थी.

हालांकि इन सिद्धांतों के पक्ष में पुष्टि करने वाले कोई शिलालेख या प्रमाण नहीं मिले हैं.

जैव विविधता से भरा शलमाला नदी

शलमाला नदी मात्र एक पवित्र धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि कई तरह के पेड़-पौधे और जीव-जंतुओं का घर भी है. पश्चिमी घाट से घिरा ये इलाका जैव विविधता से धनी है. पानी में चलना, काई से ढकी चट्टानों को छूते हुए आगे बढ़ना और प्राकृतिक रूप से शिवलिंग देखना अलग तरह का आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है.

कर्नाटक की रहस्यमयी नदी में 1,000 शिवलिंग, कोई नहीं जानता इन्हें किसने और कब बनाया?

आपको जानकर हैरानी होगी कि, भारत के बाहर भी एक सहस्त्रलिंग बना हुआ है. कंबोडिया, जिसे भारत के बाहर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है, में भगवान विष्णु को समर्पित एक और सहस्त्रलिंग है. 

अंगकोरवाट मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित नदी के बीचों बीच बना ये हजारों शिवलिंग की मूर्तियां सालों से स्थानीय लोगों को आध्यात्मिकता अनुभव प्रदान करती है. हालांकि इन लिंगों की कोई भी पूजा नहीं करता है, लेकिन ये दुनिया भर से भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 26 Dec 2025 10:25 AM (IST)
Tags :
Hinduism Lord Shiva Shivlinga Karnataka

Frequently Asked Questions

क्या भारत के बाहर भी सहस्त्रलिंग है?

हाँ, कंबोडिया में भी एक सहस्त्रलिंग है, जो अंगकोरवाट मंदिर के पास एक नदी में स्थित है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Indonesian Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
Advertisement

वीडियोज

US Airforce ने Nigeria में ISIS ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, पहले Trump ने दी चेतावनी फिर हमला
Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | RLM | Pakistan | UP Politics | Veer Bal Diwas | Uttarkashi news
Deepak Prakash को मंत्री बनाए जाने से नाराज हुए Upendra Kushwaha की पार्टी के विधायक हुए बागी !
George W. Bush और Putin के बीच हुई बातचीत की चैट आई सामने, जिसमें पुतिन बोले, पाक में लोकतंत्र नहीं
US Airforce ने Nigeria पर किया Air Strike, isis के ठिकानों को अमेरिकी एयरफोर्स ने बनाया निशाना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indonesian Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
टेलीविजन
'नागिन 7' फेम ईशा सिंह ने टीवी के हैंडसम हंक को कर रही हैं डेट,गुपचुप हो गई सगाई? बोलीं- 'मेरी फैमिली को..'
ईशा सिंह ने टीवी के हैंडसम हंक को कर रही हैं डेट,गुपचुप हो गई सगाई? बोलीं- 'मेरी फैमिली को..'
यूटिलिटी
लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं ITR, अब तक नहीं भरा तो जान लीजिए तरीका
लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं ITR, अब तक नहीं भरा तो जान लीजिए तरीका
हेल्थ
कम समय में दिखेगा फर्क, टोन्ड लुक के लिए बस रोज करें ये 5 असरदार योगासन
कम समय में दिखेगा फर्क, टोन्ड लुक के लिए बस रोज करें ये 5 असरदार योगासन
नौकरी
दिल्ली यूनिवर्सिटी के ​इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती​, दो लाख से ज्यादा ​मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
दिल्ली यूनिवर्सिटी के ​इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती​, दो लाख से ज्यादा ​मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget