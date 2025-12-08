Motivational Quotes: डिजिटल दुनिया में संतुलन बनाना चाहते हैं, तो अपनाएं गीता के उपदेश

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Bhagavad Gita: गीता के अनुसार भौतिक इच्छाएं दुख का मुख्य कारण हैं. ये इच्छाएं आग की तरह होती हैं, जो जितनी पूरी की जाएं, उतनी ही बढ़ती जाती हैं. इससे मन अशांत रहता है और व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो पाता.

लेकिन गीता यह नहीं सिखाती कि सारी इच्छाओं को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए. गीता सिखाती है कि हमें अपने ध्यान को अस्थायी सुखों से हटाकर स्थायी और दिव्य आनंद की ओर ले जाना चाहिए. जब मनुष्य भीतर से शांत और संतुष्ट होता है, तब बाहरी चीजों की लालसा स्वतः कम होने लगती है.

इच्छाएं ज्ञान को ढक देती है

अध्याय दो में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इच्छा सबसे बड़ा शत्रु है, जो ज्ञान को ढक देती है और मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाती है. गीता में महासागर का उदाहरण दिया गया है.

जैसे समुद्र में अनेक नदियां मिलती हैं, फिर भी वह शांत रहता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति इच्छाओं के आने-जाने से विचलित नहीं होता. गीता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत निष्काम कर्म है. इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्य पूरे मन से निभाने चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना काम करना चाहिए.

इससे हम सुख और दुख, हार और जीत के बंधन से मुक्त होते हैं. गीता यह भी सिखाती है कि इच्छाओं को दबाने के बजाय उन्हें शुद्ध करना चाहिए. भौतिक इच्छाओं को ईश्वर के प्रति प्रेम और सेवा की भावना में बदलना ही सही मार्ग है.

मन पर नियंत्रण से इच्छाएं होती है कमजोर

गीता का ज्ञान व्यवहार में लाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इच्छाएं कहां से पैदा होती हैं. ये अक्सर विचारों और इंद्रियों के माध्यम से मन में प्रवेश करती है. जब हम इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं, तो इच्छाएं कमजोर होने लगती हैं.

हमें अपने काम, परिवार और जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, लेकिन परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए. सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में छिपा है. इसके लिए भक्ति, ध्यान और ईश्वर स्मरण का सहारा लेना चाहिए.

