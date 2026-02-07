दुनिया का सबसे धार्मिक देश कौन? भारत है टॉप 5 में, पर नंबर 1 पर कौन? देखें लिस्ट

कोई भी देश कितना धार्मिक हो सकता है? क्या किसी देश की पूरी आबादी धर्म के प्रति दृढ़ता से समर्पित हो सकती है? इस सवाल का जबाव जानने के लिए, एक विश्व स्तर पर सर्वेक्षण किया गया ताकि यह समझा जा सकें कि, लोग धर्म से सबसे ज्यादा जुड़ाव कहां महसूस करते हैं.

इसके सर्वेक्षण का जो परिणाम सामने आया वो कई लोगों को हैरान कर सकता है. भारत शीर्ष 5 देशों में तो शामिल हैं, लेकिन लिस्ट में पहले स्थान पर नहीं है. इसके बजाए भारत के समीप एक देश विश्व का सबसे धार्मिक देश बनकर उभरा है.

U.S News की सर्वे रिपोर्ट

यूएस न्यूज द्वारा दुनियाभर में करीब 17 हजार लोगों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक, सऊदी अरब सबसे ज्यादा धार्मिक देश के रूप में बनकर उभरा है.

ये नतीजे 2024 के बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग से लिए गए हैं, जिसे WWP और यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिवेनिया के व्हार्टन स्कूल के बीच मिलकर की गई एक अध्ययन से इकट्ठा किया गया है.

दुनिया के 10 सबसे धार्मिक देश

सऊदी अरब

कुल जनसंख्या 36 मिलियन

इजराइल

कुल जनसंख्या 10 मिलियन

ईरान

कुल जनसंख्या 92-93 मिलियन

भारत

कुल जनसंख्या 1.4 बिलियन

संयुक्त अरब अमीरात

कुल जनसंख्या 10.9-11 मिलियन

मिस्त्र

कुल जनसंख्या 119 - 120 मिलियन

कतर

कुल जनसंख्या 3.15-3.17 मिलियन

जॉर्डन

कुल जनसंख्या 11.6 -11.7 मिलियन

तुर्की

कुल जनसंख्या 87.8-87.9 मिलियन

ओमान

कुल जनसंख्या 5.6 मिलियन

खास बात ये है कि, इस सूची में कोई भी अमेरिका या यूरोपीय देश शामिल नहीं है. भारत और इजराइल के अलावा सर्वश्रेष्ठ 10 में को दूसरा गैर-मुस्लिम बहुमत वाला देश भी नहीं है.

ये नतीजे एख बड़े वैश्विक ट्रेंड को दर्शाते हैं. जबकि 21वीं सदी में कई पश्चिमी समाज खुद को तेडी से सेक्युलर या गैर-धार्मिक के तौर पर पहचान प्राप्त कर रहे हैं, दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट के देशों में आस्था और धार्मिक पहचान से मजबूत रिश्ते स्पष्ट दिखते हैं.

सर्वे से पता चला कि, इन इलाकों में धर्म रोजमर्रा के जीवन की और कल्चर का अहम हिस्सा बन चुकी है, जो पश्चिमी दुनिया के अधिकतर हिस्सों की तुलना में पब्लिक लाइफ, परंपराओं और निजी विश्वासों से कहीं ज्यादा प्रभावित करता है.

