हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGuru Tegh Bahadur: जीवन में सत्य का मार्ग दिखाते हैं गुरु तेग बहादुर के ये अनमोल विचार!

Guru Tegh Bahadur: जीवन में सत्य का मार्ग दिखाते हैं गुरु तेग बहादुर के ये अनमोल विचार!

Guru Tegh Bahadur: गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के नौवें गुरु थे, बहादुर जी न केवल सिख धर्म बल्कि समपूर्ण मानवता और धर्म स्वतंत्रता के रक्षक थे बहादुर जी के प्रेरणादायक विचार आज भी सत्य का राह दिखाते हैं.

By : निशात अंजुम | Updated at : 19 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Guru Tegh Bahadur: गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के नौवें गुरु थे, जिन्होंने 1665 से 1675 में अपनी शहादत तक सिखों का नेतृत्व किया. वह छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद के सबसे छोटे पुत्र थे और अपनी धार्मिक विद्वत्ता, निडर योद्धा स्वभाव और कविताओं के लिए जाने जाते हैं,

 गुरु तेग बहादुर के अनमोल विचार सत्य, साहस और समानता पर आधारित हैं, जो हमें हर परिस्थिति में शांत रहने, दूसरों के प्रति दयालु होने और अहंकार से दूर रहने की शिक्षा देते हैं.

उनके विचार सिखाते हैं कि महान कार्य छोटे-छोटे प्रयासों से बनते हैं, और सच्ची वीरता डर के बावजूद सही काम करने का फैसला है. गुरु तेग बहादुर के विचार आज भी लोगों को नई राह दिखाते हैं. तो अपनाएं गुरु तेग बहादुर के अनमोल विचार.

गुरु तेग बहादुर के प्रेरणादायक विचार

  • गुरु तेग बहादुर ने सिखाया कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि डर से भी बढ़कर कोई और चीज है. उन्होंने हमें सिखाया कि अपना सिर दे देना, लेकिन जिन लोगों की रक्षा का बीड़ा उठाया है, उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए.
  • उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने घमंड को अपने वश में कर लेता है और ईश्वर को इस 'श्रृष्टि' का रक्षक मानता है, वहीं 'जीवन मुक्ति' प्राप्त करता है.
  • हर प्राणी के प्रति मन में दया का भाव रखना चाहिए. घृणा और नफरत से केवल विनाश होता है, और कुछ नहीं. 
  • सुख और दुख, मान और अपमान में सभी में हमेशा एक समान जीवन जीना चाहिए. सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करना और ध्यान रखना चाहिए.
  • एक सच्चा धर्म हमें सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना और समाज की सेवा करना सिखाता है.
  • ईश्वर को कहीं और खोजने के बजाय, दिल के भीतर ढूंढना चाहिए. ईश्वर सभी में हैं और हर जगह  मौजूद है, जैसा कि गुलाब की सुगंध और दर्पण में प्रतिबिंब होता है.
  • गुरु तेग कहते हैं कि भय केवल हमारे दिमाग में होता है, इसलिए उसे जीतने के लिए अपने मन को नियंत्रित करें, हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए आशावादी रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 19 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Guru Tegh Bahadur Motivational Quotes

Frequently Asked Questions

गुरु तेग बहादुर ईश्वर को कहां खोजने की बात करते हैं?

वे कहते हैं कि ईश्वर को कहीं और नहीं, बल्कि दिल के भीतर ढूंढना चाहिए. ईश्वर सभी में और हर जगह मौजूद हैं.

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
NCP नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका, दाऊद इब्राहिम की बहन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय
NCP नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका, दाऊद इब्राहिम की बहन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय
इंडिया
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
बॉलीवुड
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर, देखकर आप भी कहेंगे यूं ही नहीं दिल हारे वीर
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर से बनाती हैं दीवाना
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
महाराष्ट्र
NCP नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका, दाऊद इब्राहिम की बहन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय
NCP नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका, दाऊद इब्राहिम की बहन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय
इंडिया
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
बॉलीवुड
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर, देखकर आप भी कहेंगे यूं ही नहीं दिल हारे वीर
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर से बनाती हैं दीवाना
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
RRB JE भर्ती 2025 में बड़ी अपडेट, बढ़ी वैकेंसी और आखिरी तारीख; ऐसे करें अप्लाई
RRB JE भर्ती 2025 में बड़ी अपडेट, बढ़ी वैकेंसी और आखिरी तारीख; ऐसे करें अप्लाई
यूटिलिटी
व्हाट्सऐप पर कोई ब्लैकमेल करे, तो तुरंत उठाएं ये कदम
व्हाट्सऐप पर कोई ब्लैकमेल करे, तो तुरंत उठाएं ये कदम
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget