Guru Tegh Bahadur: जीवन में सत्य का मार्ग दिखाते हैं गुरु तेग बहादुर के ये अनमोल विचार!

Guru Tegh Bahadur: गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के नौवें गुरु थे, बहादुर जी न केवल सिख धर्म बल्कि समपूर्ण मानवता और धर्म स्वतंत्रता के रक्षक थे बहादुर जी के प्रेरणादायक विचार आज भी सत्य का राह दिखाते हैं.
Guru Tegh Bahadur: गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के नौवें गुरु थे, जिन्होंने 1665 से 1675 में अपनी शहादत तक सिखों का नेतृत्व किया. वह छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद के सबसे छोटे पुत्र थे और अपनी धार्मिक विद्वत्ता, निडर योद्धा स्वभाव और कविताओं के लिए जाने जाते हैं,
गुरु तेग बहादुर के अनमोल विचार सत्य, साहस और समानता पर आधारित हैं, जो हमें हर परिस्थिति में शांत रहने, दूसरों के प्रति दयालु होने और अहंकार से दूर रहने की शिक्षा देते हैं.
उनके विचार सिखाते हैं कि महान कार्य छोटे-छोटे प्रयासों से बनते हैं, और सच्ची वीरता डर के बावजूद सही काम करने का फैसला है. गुरु तेग बहादुर के विचार आज भी लोगों को नई राह दिखाते हैं. तो अपनाएं गुरु तेग बहादुर के अनमोल विचार.
गुरु तेग बहादुर के प्रेरणादायक विचार
- गुरु तेग बहादुर ने सिखाया कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि डर से भी बढ़कर कोई और चीज है. उन्होंने हमें सिखाया कि अपना सिर दे देना, लेकिन जिन लोगों की रक्षा का बीड़ा उठाया है, उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए.
- उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने घमंड को अपने वश में कर लेता है और ईश्वर को इस 'श्रृष्टि' का रक्षक मानता है, वहीं 'जीवन मुक्ति' प्राप्त करता है.
- हर प्राणी के प्रति मन में दया का भाव रखना चाहिए. घृणा और नफरत से केवल विनाश होता है, और कुछ नहीं.
- सुख और दुख, मान और अपमान में सभी में हमेशा एक समान जीवन जीना चाहिए. सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करना और ध्यान रखना चाहिए.
- एक सच्चा धर्म हमें सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना और समाज की सेवा करना सिखाता है.
- ईश्वर को कहीं और खोजने के बजाय, दिल के भीतर ढूंढना चाहिए. ईश्वर सभी में हैं और हर जगह मौजूद है, जैसा कि गुलाब की सुगंध और दर्पण में प्रतिबिंब होता है.
- गुरु तेग कहते हैं कि भय केवल हमारे दिमाग में होता है, इसलिए उसे जीतने के लिए अपने मन को नियंत्रित करें, हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए आशावादी रहें.
गुरु तेग बहादुर ईश्वर को कहां खोजने की बात करते हैं?
